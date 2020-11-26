Галуст Трапизонян: «Они только приехали, ни одного выстрела не сделали»

Вот уже более полумесяца прошло после того, как в ночь с 9 на 10 ноября мир облетела весть о соглашении, достигнутом руководителями Азербайджана, Армении и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе и вводе в регион противостояния контингента российских миротворческих сил. Закончились 44 дня ожесточенной войны, унесшие тысячи жизней военных и гражданских лиц с обеих сторон, началось возвращение беженцев в районы, подвергнутые разрушениям как в начале 90-х годов прошлого века, так и осенью 2020 года. Вместе с тем остается еще много вопросов по поводу послевоенного устройства жизни в регионе.

В начале текущего месяца «Эхо Кавказа» рассказывало об отправившихся 6 ноября из Сочинского аэропорта в Ереван и далее в Степанакерт воевать за Нагорный Карабах двух десятках добровольцев, представляющих армянское население Абхазии. Демонстрировалось, в частности, и фото со встречи этого отряда с президентом Нагорно-Карабахской Республики, когда он их принял в Степанакерте. Далее они были отправлены, как сообщалось, в столицу НКР на трое суток на карантин, для адаптации. Судя по информации в абхазском обществе, они так и не успели вступить в боестолкновения.

12 ноября Генпрокуратура Республики Азербайджан сообщила о возбуждении уголовного дела из-за отправки в Нагорный Карабах добровольцев из Абхазии. В пресс-релизе указано, что группа лиц, «проживающая на территории Абхазии в Грузии», совершила преступления против Азербайджана. В тексте говорится:

«Проведенными расследованиями было установлено, что проживающие в Абхазии Сейран Коджаманян, Галуст Трапизонян и другие в октябре 2020 года мобилизировали группу из более 20 лиц, которые провели встречу с руководством вымышленного режима «Нагорного Карабаха», где обсудили участие в боевых операциях. Вышеперечисленные члены преступного сообщества, прибыв в Армению при поддержке соответствующих государственных структур, вступив в преступную связь с лицами, находящимися на оккупированных территориях Азербайджана, и объединившись с ними в преступную группировку, незаконно пересекли международно признанную государственную границу Азербайджана без необходимых документов, за пределами контрольно-пропускных пунктов, то есть через Армению, и проникли на территорию города Ханкенди и другие оккупированные территории. Было установлено, что они использовались военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против гражданского населения и участвующих в антитеррористических операциях вооруженных сил Азербайджана… Члены преступного сообщества, используя боеприпасы, военную технику, совершили особо жестоким и общеопасным способом многочисленные преступления против мирных жителей, не участвующих в военных операциях, с намерением национальной вражды, совершая взрывы, пожары или иные действия, создающие угрозу общественно опасных последствий, участвовали в террористической деятельности против граждан Азербайджана».

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающим, в частности, лишение свободы на срок от 14 до 20 лет либо пожизненное. Проведение следствия поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Армянской общины Абхазии, Героем Абхазии Галустом Трапизоняном. На первый вопрос – о судьбе двадцати добровольцев из Абхазии – он ответил:

«Все, вернулись. Все нормально. Все живы-здоровы, так что… В Степанакерте они оставались, просто (в последний день) выдвинулись на перекресток… Там между Степанакертом и Шуши есть перекресток дорог, туда они выдвинулись. И тут же был дан отбой.

– Как вы прокомментируете то, что в Азербайджане правоохранительные органы возбудили уголовное дело против вас и командира этого отряда?

– Что я скажу? (Смеется). Это же для меня не новость. Грузины тоже относительно меня в Интерпол обратились, так что я невыездной никуда. Сейчас – азербайджанцы. Следующий уже не знаю, кто будет…

– И там, главное, такие формулировки – «совершили многочисленные преступления против мирных жителей… взрывы, пожары»… А они ни разу даже в бой не успели вступить?

– Да, они только приехали, ни одного выстрела не сделали».

Естественно, у нас зашел разговор о будущем Карабаха. В частности, Трапизонян вспомнил о том, что сенат Франции принял резолюцию с призывом к правительству «признать республику Нагорный Карабах и сделать это признание инструментом переговоров для установления прочного мира». Сенаторы призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В ответ на это Милли Меджлис (парламент) Азербайджана предлагает правительству Азербайджана обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из сопредседательства Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию. Галуст Трапизонян говорит:

«Вчера вот сенат Франции признал, так что, я думаю, потихоньку-потихоньку… Многое зависит от того, что там миротворцы стоят. Конечно, получилось так: там, куда они дошли, там и остановились. И сейчас что-то сказать… Я разговариваю с руководством Арцаха… Они все наши близкие. Они сами не понимают, что и как: что случилось, как случилось… В общем, вот так. Ну, то, что Россия остановила, это факт. Нет больше жертв, самое главное. Около пяти тысяч молодых ребят погибло, для Арцаха – это очень много. Там, правда, не все арцахцы среди погибших были, но в первую очередь это ребята срочной службы погибли.

– А с той стороны, азербайджанской, есть какие-то цифры?

– Там цифры очень высокие…»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия