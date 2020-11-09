Галуст Трапизонян: «Те, кто прошел Афганистан, войну в Абхазии, Донбасс…»

В минувшую пятницу стало известно, что группа добровольцев из Абхазии отправилась в Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом заявил на своей странице в Facebook тогда еще помощник президента Абхазии по международным связям Ахра Авидзба (участник боевых действий в Донбассе с 2014 года, создатель и командир интернационального отряда «Пятнашка», Герой ДНР), который сегодня объявил о своей отставке.

Свой текст Авидзба сопроводил фотографиями, сделанными в Сочинском аэропорту, где изображены 23 человека, включая самого Авидзба и главу Армянской общины Абхазии Галуста Трапизоняна, который является ветераном грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и Героем Абхазии. Судя по коллективному снимку в Сочинском аэропорту, в нее вошли люди разных возрастов, но в основном – уже далеко не юноши.

«Каждый этнический армянин имеет право защищать свою Родину! Поэтому первая ласточка! Добровольцы из Абхазии! Ангела Хранителя каждому. Аиааира (победа – абх.)!!!» – говорилось в тексте Авидзба.

Группа добровольцев из Абхазии прибыла в Нагорный Карабах рано утром в субботу 7 ноября, их принял президент НКР Араик Арутюнян. Галуст Трапизонян сообщил в Сухуме СМИ, что в случае необходимости в Абхазии есть еще добровольцы, готовые в любую минуту выехать на помощь жителям Нагорного Карабаха. По его словам, самому молодому добровольцу, прибывшему из Абхазии в Нагорный Карабах, 26 лет, а самому старшему – около 55. Они проведут три дня на карантине, после чего их направят для подкрепления основных военных сил НКР.

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к Галусту Трапизоняну с просьбой кое-что уточнить. Прежде всего, у многих возник вопрос, о каком карантине идет речь – неужели о коронавирусном? Нет, объяснил он, это просто адаптация на новом месте. Кроме того, еще 9 октября, месяц назад, «Эхо Кавказа» со ссылкой на публикацию в EADaily рассказывало о встреченных корреспондентом в Сочинском аэропорту армянах из Абхазии, направлявшихся в зону боев «поддержать свой народ, который они не могут оставить в беде». Но их, как выяснилось, вернули назад. Председатель Армянской общины Абхазии объяснил, почему:

«Их просто вернули назад.

– Это те же самые были или другие?

– Это другие были. Личное желание было - и поехали. Но там просто так не принимают всех. Мало ли кто с улицы пришел…

– А сейчас уже официально все, по спискам…

– Да, чтоб знать, откуда кто, чем дышат…

– Значит, сейчас они на карантине, адаптируются?

– Да, три дня в Степанакерте.

– Ну, ребята, как я понял, с боевым опытом?

– Да, есть те, кто прошел Афганистан, войну в Абхазии, Донбасс… Так что ребята не просто так…».

В абхазском интернет-сообществе подавляющее большинство откликнулось на поступок добровольцев одобрительно:

«Мужики наши армяне!!! Встали за свой народ»;

«Пусть все вернутся живыми и здоровыми»;

«Уже герои!».

Среди причин, по которым в Абхазии, когда в сентябре снова «карабахнуло», почти все поддержали армянскую сторону конфликта, называют следующие. Здесь проживает многочисленная армянская диаспора, десятки тысяч человек, а азербайджанцев – только единицы. Большинство населения Абхазии – христиане, как и армяне (хотя религиозный фактор тут не столь уж важен). Главное же – сходство исторических судеб народов в течение последнего века, многие нашли параллели с грузино-абхазским конфликтом, хотя и отнюдь не все, конечно, совпадает.

Был, однако, и один, как минимум, абхазский активист соцсети Facebook, который отрицательно отнесся к отъезду добровольцев в НКР, тем более поддержанному должностным лицом республики. По его словам, теперь Турецкая Республика, активно помогающая в этой войне Азербайджану, точно не признает независимость Абхазии. Ему возразили, что Анкара и без этого не собиралась признавать Абхазию, наивно на это надеяться.

Но вот у председателя парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного Собрания Абхазии Астамура Логуа тут несколько иная позиция. В прошлом месяце в интервью «Эху Кавказа» он рассказывал о турецкой политической партии «Ватан» («Родина»), представители которой побывали в Абхазии и с которой парламентский комитет заключил соглашение. Эта партия поддерживала на выборах избранного недавно президентом Северного Кипра Эрсина Татара, активно продвигает интересы Абхазии и заявляет о том, что Абхазия должна быть признана международным сообществом. А сейчас в одном из интервью Логуа сказал:

«Взаимного признания Абхазии и Нагорно-Карабахской Республики нет. Кроме меморандума между МИД Нагорного Карабаха и Абхазии, нет ни одного документа, который бы это официально подтверждал. Напомню, что в 2006 году Нагорный Карабах не вступил в Содружество «За демократию и права народов», в которое вошли Абхазия, РЮО и ПМР».

Между тем, в последние дни на линии армяно-азербайджанского противостояния развернулись ожесточенные бои за ключевой город Нагорного Карабаха – Шуша, или Шуши, согласно армянской транскрипции. В Баку еще вчера объявили, что он взят азербайджанской армией, и начались народные гуляния в связи с этим. Вот почему, видимо, один из абхазских интернет-форумчан скептически написал о добровольцах из Абхазии: «Там уже билеты обратно брать надо». Сегодня Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) признала, что не контролирует город Шуши. Азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту, сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании Нагорно-Карабахской Республики. За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая является гарантом ее безопасности и настаивает, что НКР должна быть независимой.

В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.