Бойкот деньгам не помеха

Часть оппозиционных партий, прошедших в парламент, запросила финансирование из госбюджета, несмотря на то, что не признала итоги выборов и отказалась от депутатских мандатов. Ее критикует другая часть оппозиции, которая считает это косвенным подтверждением легитимности выборов, с чем согласны и в «Грузинской мечте».

Брать или не брать партиям деньги, вырученные за преодоление однопроцентного барьера для прохождения в парламент? Вопрос приобрел сегодня в Грузии актуальность, хотя оппозиционные партии, попавшие в парламент, не признают итоги выборов, считают их сфальсифицированными и не намерены в нем работать. Напротив, требуют повторных выборов.

Тем не менее девять из четырнадцати оппозиционных партий решили не отказываться от заработанных денег, которые им положены по новым правилам финансирования квалифицированных субъектов. Этот пункт в закон «О политических объединениях» внесла «Грузинская мечта». Была установлена котировка. 15 лари за каждый голос из первых 55 тысяч голосов избирателей, дальше каждый голос оценивается в пять лари. И плюс сверху 30% набравшейся суммы для тех партий, которые в пропорциональном списке последовали гендерному квотированию. В итоге «Грузинская мечта» получила больше всех, и ежегодно партия будет получать более пяти миллионов лари.

Следом идет «Нацдвижение». Бывшая партия власти и объединенные с ней четыре партии в блоке «Сила в единстве» ежегодно будут получать более трех миллионов лари. Правящая партия и еще девять оппозиционных партий решили не отказываться от финансирования из госбюджета. Не против получить деньги и в «Стратегии Агмашенебели» и «Европейской Грузии». Один из лидеров последней, Георгий Канделаки, ничего зазорного в этом не видит:

«Эта сумма налогоплательщиков нам нужна для содержания наших партийных офисов и для организации нашей общей борьбы против Бидзины Иванишвили. Признанием итогов выборов было бы наше вхождение в парламент, получение выгоды в виде депутатских зарплат и других средств, но «Европейская Грузия», как и остальные оппозиционные партии, делать это не намерена».

Этим же объясняют свой запрос на госфинансирование и в бывшей партии власти, указывая на то, что бизнес традиционно не может финансировать оппозиционные партии, а существовать политическому субъекту необходимо. Такой подход оказался неприемлемым для партии «Гирчи», говорит его лидер Зураб Джапаридзе:

«Когда оппозиция находится в режиме бойкота, но в то же время обращается в ЦИК и, опираясь на ее числа, запрашивает финансирование, – это косвенная легитимация этих выборов. Или мы все объявляем полный бойкот, или же получается, что затеяна какая-то игра, и тогда это неправильно. В результате мы получим вот что: выйдет Кобахидзе или кто-то другой из «Грузинской мечты» и скажет: они потребовали деньги, значит, признают итоги этих выборов, значит, выборы были легитимны. И в результате мы станем посмешищем».

Напрочь отказываются получать деньги в партии Алеко Элисашвили «Граждане», говорит генсек партии Леван Иоселиани:

«Когда ты говоришь, что выборы были сфальсифицированы, что это был в целом нелегитимный акт и, несмотря на это, хочешь получить деньги налогоплательщиков из бюджета, – это против наших принципов. Мы считаем неправильным брать деньги за то, что не собираемся делать».

Хотя в партии Элисашвили отмечают, что им очень нужны деньги как новой молодой партии, они надеются на то, что оппозиция и власти при посредничестве послов США и ЕС все-таки смогут прийти к компромиссу.

Окончательное решение не приняли в партии «Лело», говорит Мамука Хазарадзе:

«Это не парламентское финансирование – зарплаты, командировочные, другие льготы, – от чего мы отказываемся. Здесь речь идет о финансировании для будущего партии. Без этого финансирования партии не смогут продолжить свою деятельность в регионах, не смогут участвовать в демократическом процессе, из-за чего мы будет загнаны в еще более глухой тупик».

У «Лело», а вместе с ним у «Альянса патриотов» и Лейбористской партии есть еще три дня на принятие окончательного решения.

В «Грузинской мечте» хотя и посчитали позитивным сигналом согласие части оппозиции получать госфинансирование, тем не менее один из партийных лидеров Гия Вольский поднял вопрос о необходимости прописать в законе случаи бойкота оппозиции:

«Это косвенное признание, когда требуешь и получаешь соразмерное полученным голосам финансирование для работы в парламенте. Получая это финансирование, ты признаешь итоги. В будущем – это тема для дискуссии, насколько эта ситуация законна: объявить бойкот, а потом лежать на боку или устраивать уличные акции протеста на деньги, которые правительство и народ выделили для работы в парламенте».

Правящая сила и ранее поднимала вопрос о целесообразности финансирования оппозиционных партий, которые объявляют бойкот работе парламента. Конституционалист, ассоциированный профессор Университета Ильи Коте Чокорая такие заявления приравнивает к шантажу. Он обращает внимание на то, что на этих парламентских выборах сложилась уникальная ситуация, когда пара процентов, которые раньше считались погрешностью в выборах и на них закрывали глаза, сейчас играли кардинально важную роль для создания коалиционного правительства и выхода на другой уровень правления в стране:

«Если власти пойдут на такой шаг, значит, они решили не пускать оппозицию в парламент. Правящая команда, на которой больше ответственности, не должна препятствовать ни финансированию, ни процессу признания депутатских полномочий оппозиционеров. В противном случае получится, что власть сама не признает итоги этих выборов. А останутся в будущем оппозиционеры в законодательном органе или нет – это им самим решать».

Решение работать в парламенте оппозиция связывает с компромиссным предложением, которого она ожидает от «Грузинской мечты» на этой неделе.

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Суммы госфинансирования партий по итогам полученных голосов на парламентских выборах 31 октября: