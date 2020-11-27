Навальный в Европарламенте: наложите санкции на окружение Путина

Российские оппозиционеры, в том числе проходящий сейчас восстановление после отравления Алексей Навальный, приняли в пятницу участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Дискуссия проходила в режиме онлайн в связи с карантинными ограничениями. Велась прямая трансляция.

Кроме Навального, в дискуссии приняли участие оппозиционеры Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.​

Алексей Навальный выступал на английском языке. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией. Нынешние власти России он назвал "группой преступников, временно захватившей власть":

"Перед нами новый тип российского правительства, новый тип российского государства. Абсолютно новый по сравнению даже с тем, что мы знали 2 года назад. Я бы сказал, что в основе этого нового похода должно быть очень ясное разделение между двумя вещами: российским народом, который надо принимать и к которому Европейскому союзу надо, на мой взгляд, относиться с теплом, и российским государством, к которому надо относиться как к группе преступников, которая временно взяла власть" - заявил Навальный.

Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих:

"Я прошу Европейский парламент и всех европейских политиков относиться к предстоящим российским выборам очень просто: если всем разрешено участвовать в выборах, то можно продолжить обсуждение, но если кому-то не дают возможности участвовать в выборах, то результаты нельзя признавать. С моей точки зрения, это отправная точка для любого разговора с любым российским официальным лицом на всех уровнях".

Говоря о санкциях, Навальный сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенберг как пример людей, против которых должны быть введены санкции.

"Европейский союз должен бить по деньгам. Российские олигархи – не только старые, но и новые, как этот круг друзей господина Путина – должны стать настоящей мишенью санкций. Давайте я скажу предельно ясно. До того, как самые дорогие яхты господина Усманова стоят в порту Барселоны или в Монако, никто в России или даже в Кремле не будет относиться серьезно к европейским санкциям. Они думают, что играют с Европейским союзом, потому что тот боится вводить реальные санкции против реальных денег. Вот на этом надо сосредоточить внимание. И, поверьте, такой тип санкций будут приветствовать 99% населения России. Такого рода санкции будут очень популярны в России. Просто введите их против российских олигархов. Скажите господам Усманову, Абрамовичу, Ротенбергу и так далее: «Господа, вы действуете против интересов российского народа, вы действуете против Европы, вы все время говорите о том, что Европа плоха, так что заберите свои яхты и поставьте их где-нибудь в прекрасных портах Белорусской Республики». Что-то в этом роде".

Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам. "Если Путин так популярен, почему он боится свободных выборов?" – задал он вопрос.

Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными. По мнению Милова, ситуация в России похожа на ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко также потерял легитимность.

Илья Яшин заявил, что Путин вкладывает большие средства в пропаганду, направленные на Европейский союз, и стремится коррумпировать европейских политиков. Он призвал европейцев не разменивать права человека и демократические ценности на сделки с Кремлём. Яшин также призвал заменить экономические санкции против России на санкции против людей из окружения Путина - и лично российского президента.

В дискуссии выступили депутаты Европарламента от различных политических групп, большинство из них высказалось в поддержку идеи о санкциях против людей из окружения Путина. Некоторые задавались вопросом, не приведёт ли обострение борьбы за власть в России к тому, что Кремль начнёт проводить всё более агрессивную внешнюю политику.

Отвечая на вопросы, Навальный сказал, что для России важно происходящее в Беларуси. Он назвал Александра Лукашенко "политическим отцом Владимира Путина":

Развитие событий в Белоруссии очень важно, и оно будет иметь огромное влияние на Россию, на российскую политику. Поэтому так важно помочь белорусскому народу свергнуть этого сумасшедшего человека, который, к сожалению, по-прежнему находится у власти и в буквальном смысле пытает свой народ в то время, пока мы ведем эту дискуссию.

Он подтвердил готовность работать с Европарламентом вместе при составлении санкционных списков, но ещё раз подчеркнул, что санкции должны вводиться против окружения Путина, а не против России.

Введите санкции против отдельных олигархов. Их ненавидят все – от правых до левых. Но пока мы не видели никаких реальных попыток наложить прицельные санкции на олигархов. Когда россияне узнают, что Усманова, Абрамовича и далее по списку выкинули из Европы, на улицах России будет праздничное гуляние.

По словам Навального, он планирует вернуться в Россию:

Мой план сейчас – восстановить здоровье и вернуться в Россию, чтобы действовать изнутри. Так что я даже не пытаюсь создавать механизм работы из-за рубежа.

Кара-Мурза также призвал отделять Россию от, как он выразился, путинского режима. По его словам, российская оппозиция не просит у ЕС помощи в смене режима в РФ, а санкции, которые могут быть введены против окружения Путина, на самом деле пойдут на пользу народу России. Об этом же сказал и Яшин.