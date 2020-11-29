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В Армении за сутки от коронавируса скончался 21 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1174, в общем составив 134 768. По состоянию на 11:00 29 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 885 и сейчас составляет 107 364.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2142.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 538 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 24 724, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 509 029 (3064 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Другие новости дня
Армянские священнослужители находятся в монастыре Дадиванк
Армянские священнослужители находятся в Дадиванке, сегодня их посетил епископ Вртанес Абрамян. Безопасность монастыря обеспечивают российские миротворцы. Об этом сообщил руководитель информационной системы Первопрестольного Св. Эчмиадзина отец Ваграм Меликян.
«Наши священнослужители находятся в Дадиванке, продолжая молиться за нашу Родину и народ. Католикос всех армян находится в постоянном контакте с нашими священнослужителями, живущими в монастыре», - написал он на своей странице в Facebook.
Дадиванк находится в Кельбаджарском районе, который, согласно трехстороннему заявлению, 25 ноября был передан Азербайджану.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха.
В Грузии выявлено 4 426 новых случаев инфицирования COVID-19
За последние 24 часа в Грузии выявлено 4 426 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 132 368.
За последние сутки выздоровел 3 721 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 110 049.
За последние 24 часа в Грузии 35 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 1 230 случаев смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 4 426 новых случаев коронавируса 1 802 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 554, в Имеретии – 637, в Квемо Картли – 268, в Шида Картли – 258, в Гурии – 119, в Самегрело и Земо Сванетии – 400, в Кахетии – 219, в Мцхета-Мтианети – 108, в Самцхе-Джавахети – 50, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
На данном этапе у нас 21 063 активных случая. В больницах лечатся 6 373 человека, в том числе в Тбилиси – 2 741, в Аджарии - 1 019, в Имерети – 1 261. Тяжелых пациентов – 943, в том числе в Тбилиси – 429, в Аджарии – 167, в Имерети – 190. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 367 лицо, в том числе в Тбилиси – 181, в Аджарии – 56, в Имерети – 37.
В ковид-гостиницах находятся 3 945 человек, в том числе в Тбилиси – 1311, в Аджарии – 2 058, в Имерети – 284. На дому лечатся 10 745 человек. В карантинном пространстве - 2 033 человека, в том числе в Тбилиси – 391, в Аджарии – 1 055 и в Имерети – 35. На сегодняшний день на самоизоляции находятся 54 464 человека, из них в Тбилиси – 18 845, в Аджарии – 13 353, в Имеретии – 4 578.
Во Франции прошли акции против ограничения свободы информации
Накануне, 28 ноября, во многих городах Франции многолюдные манифестации против закона «о глобальной безопасности». Как сообщило Международное французское радио (RFI), в последние дни нарастало напряжение вокруг 24-ой статьи закона, которая запрещает фотографировать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.
По данным МВД Франции, Париже в субботу было не менее 46 тысяч демонстрантов. В стычках с полицией ранения получили 37 полицейских, девять манифестантов были задержаны.
Корреспондент «Новой газеты» сообщил из Парижа, что разгневанные манифестанты били стекла на остановках транспорта и поджигали автомобили, светофоры. Крупное пламя горело на бульваре у площади Бастилии, пожарные пытались прорваться к огню через плотное скопление людей. Загорелось и здание Банка Франции, отмечается в публикации. Его потушили около 18:00 по местному времени. Протестная манифестация 28 ноября в Париже стала самой массовой за время правления президента Эммануэля Макрона, сообщает «Новая».
Попытки властей расширить полномочия полиции и ограничить права журналистов вызывают недовольство многих французов. Особенно гневная реакция появилась в соцсетях после опубликования кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября. Не меньшее возмущение вызвало избиение музыкального продюсера Мишеля Зеклера у его студии в Париже.
Статья 24 получила одобрение со стороны профсоюзов сотрудников полиции, но резко критикуется журналистами, которые считают «несоразмерным» давление на свободу слова и информации.
За разрешение публичной демонстрации фото- и видеосъемок фактов полицейского насилия активно выступают жители парижских пригородов. Как отмечается в публикации RFI, они активно поддерживают общественную дискуссию о расизме в полиции.
В Ватикане появился первый в истории кардинал-афроамериканец
Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Девятерым из них меньше 80-ти лет. Они смогут участвовать в выборах нового главы Римско-католической церкви, после ухода Франциска.
Как отмечает «Голос Америки», среди новых кардиналов – первый в истории афроамериканец - Уилтон Грегори. Ему 72 года, он архиепископ Вашингтона. Среди новых кардиналов – первые в истории представители Брунея и Руанды.
В момент избрания Папы Франциска в 2013 году на долю Европы приходилось 52 процента кардиналов, ныне 41 процент. Франциск стал первым понтификом латиноамериканского происхождения.
На территории, занятой Азербайджаном, подорвались 4 гражданских
Четверо азербайджанских граждан погибли 28 ноября, при наезде их автомобиля на противотанковую мину. Инцидент произошел в районе, занятом азербайджанскими войсками в ходу недавнего вооруженнго конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Офис генерального прокурора Азербайджана сообщил, что подрыв автомашины произошел в селе на территории Физулийского района. Начато расследование обстоятельств гибели мирных граждан.
Никто из официальных представителей Армении или Нагорного Карабаха не комментировал произошедшее.
Азербайджан занял Физули в ходе боев за Нагорный Карабах, они начались 27 сентября и продолжались шесть недель.
Мирное соглашение между конфликтующими сторонами было подписано ранее в ноябре при посредничестве России. достигнуто при посредничествве Москвы. По условиях соглашения, Армения уступила Азербайджану контроль над частью территорий самокровозглашенного Нагорного Карабаха и семью прилегающими районами Азербайджана, которые удерживались Арменией с 1990-х годов.
Армянские сепаратисты продолжают контролировать большую часть территории Нагорного Карабаха. Две тысячи российских миротворцев дислоцированы вдоль линии соприкосновения между сторонами конфликта для защиты транспортного коридора, связывающего Карабах с Арменией.
Актер Кахи Кавсадзе попал в реанимацию с подозрением на коронавирус
Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе в критическом состоянии доставлен в Первую университетскую клинику Тбилиси с подозрением на коронавирус, сообщает телеканал «Мтавари».
Информацию журналистам подтвердил директор клиники Леван Ратиани. По его словам, у Кавсадзе отмечается острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких. Врачи воздерживаются от прогнозов.
Официально диагноз COVID-19 у Кавсадзе не подтвержден. Результаты его анализов станут известны в ближайшее время.
85-летний Кахи Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов.
Кавсадзе широко известен за пределами Грузии. Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».
Диагноз COVID-19 подтвержден у 85 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 85 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 7 пациентов – средней степени тяжести.
Сегодня утром, 28 ноября, в гудаутском госпитале скончался пациент 1946 года рождения. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент был доставлен в госпиталь 19 октября. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина скончался.
Накануне в Гудаутском госпитале скончался пациент 74 лет с коронавирусной инфекцией. Мужчина был доставлен в госпиталь 26 октября. За время лечения в медучреждении пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на, это скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние одного из них тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 45 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 2 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5883 человек. 81 летальный случай. Выздоровели 3678 человек.
60 депутатов парламента Грузии планируют отказаться от мандатов
В день проведения первого заседания парламента Грузии десятого созыва, оппозиционные партии подпишут официальное заявление о бойкоте законодательного органа и отзовут свои партийные списки. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.
По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» - 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Все они считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы и требуют назначения досрочных выборов.
Сегодня в офисе Лейбористской партии Грузии встреча оппозиции прошла в расширенном формате. За столом переговоров собрались как те партии, которые получили представительство в законодательном органе, так и те, кто не преодолел проходной барьер в 1%, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Те депутаты, которые прошли в парламент, подпишутся под отказом входить в парламент. После партии аннулируют свои партийные списки и подпишут заявление о новых выборах» - сказал Бакрадзе после встречи. Он пояснил, что это произойдет после того, как ЦИК Грузии подведет окончательные итоги выборов и будет объявлена дата первого заседания парламента.
Оппозиции пришлось внести определенные коррективы в свои планы из-за новых ограничений по COVID-19. Отменена широкомасштабная акция протеста, планировавшая параллельно началу работы депутатов. «Мы обсуждаем различные формы протеста. Скорее всего, он будет символический», - сказала одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава.
В «Грузинской мечте» на этой неделе заявили, что они не видят проблем в однопартийном парламенте. Тем не менее, в правящей команде надеются, что часть оппозиционных партий все же откажется от бойкота.
Разрешить политический кризис, возникший из-за непризнания итогов выборов оппозицией, пытаются помочь послы США и ЕС. Западные дипломаты собрали за столом переговоров представителей всех девяти партий, прошедших в парламент. В ближайшие дни должен состояться третий раунд диалога. Оппозиция заявляет, что ожидает конкретного предложения «Грузинской мечты» по поводу новых выборов.
«Лело» обратилось в ЦИК Грузии с просьбой о бюджетном финансировании
Партия «Лело» также подала заявку в ЦИК Грузии с просьбой о бюджетном финансировании. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По словам представителя партии «Лело» Сабы Буадзе, для продолжения политической деятельности партии необходимо бюджетное финансирование.
«Каждый, по велению своей совести, исходя из своего мировоззрения и соображений, принял решение в связи с тем, получать финансирование или нет. Политсовет «Лело» вчера обсудил данный вопрос, и мы не собираемся получать парламентское финансирование, но мы решили получать бюджетное финансирование, выделенное партиям, так как оно необходимо для продолжения политической жизни. Это связано не с парламентской работой, а с существованием и развитием партии. По этим причинам мы решили брать бюджетное, а не парламентское финансирование», - сказал Саба Буадзе.
- Как известно, десять оппозиционных партий уже обратились в ЦИК за бюджетным финансированием. Заявление в ЦИК не подали Лейбористская партия, «Гирчи» и партия Алеко Элисашвили - «Граждане».
Заразившийся коронавирусом Тенгиз Церцвадзе выписан из больницы
Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы и продолжит лечение COVID-19 на дому. Об этом сегодня сообщили в Центре инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии (Тбилисская инфекционная больница).
О том, что у директора главной инфекционной больницы страны подтвердился COVID-19, стало известно 17 ноября. В течение недели 72-летний профессор лечился на дому, но позже его пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния здоровья. Из стационара Церцвадзе выписали на 15-й день после инфицирования.
«Состояние Тенгиза Церцвадзе стабильное. Он чувствует себя хорошо и благодарит всех за внимание», - говорится в сообщении клиники.
У коллег существовали серьезные опасения, поскольку коронавирусная пневмония развивалась у Церцвадзе на фоне сопутствующих заболеваний - неходжкинской лимфомы и иммунодефицитного состояния.
Ранее сообщалось, что Церцвадзе лечат антивирусным препаратом ремдесивир. Тактику его лечения устанавливали по клиническим и лабораторным показателям.
- В Грузии с сентября наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусов, а в ноябре показатель суточного прироста превысил четыре тысячи. При этом активно заражается персонал медучреждений. С начала эпидемии в феврале число заболевших медработников в стране превысило 5 тысяч.
- Сотрудников медучреждений Грузии тестируют раз в две недели, персонал ковид-центров и клиник – раз в семь дней, а врачей скорой медицинской помощи – каждые 72 часа.
Два активиста задержаны в Тбилиси из-за граффити с советской символикой
Полицейские задержали двух участников протестной акции у Министерства иностранных дел Грузии в центре Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
Несколько десятков человек – оппозиционные политики и гражданские активисты – собрались сегодня у здания внешнеполитического ведомства, чтобы опротестовать итоги переговоров спецпредставителя премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и российского сенатора Григория Карасина.
Используя трафареты и баллончики с краской, они нарисовали на тротуаре советскую символику. Позже протестующие попытались сделать такие же граффити на металлических щитах, установленных у входа в парламент Грузии, напротив МИДа.
Полицейские попытались помешать демонстрантам. Протестующие отказались подчиниться требованиям сотрудников МВД, указав, что закон позволяет оставлять надписи на временных конструкциях. Начавшаяся стычка закончилась тем, что две активистки были задержаны по статье 173 Административного кодекса Грузии – неповиновение законному требованию полиции.
Как пояснила одна из лидеров партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария, участники акции возмущены тем, что «вчера Абашидзе вместе с Россией осудил протест», вызванный приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова летом 2019 года.
Согласно заявлению МИД РФ, во время встречи, проходившей в формате видео-конференции, Абашидзе и Карасин подтвердили «обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года».
К этому времени протестная акция в правительственном квартале уже завершена.
Тея Цулукиани может возглавить одно из министерств или стать первым вице-спикером грузинского парламента
По информации Общественного вещателя Грузии, если Тея Цулукиани продолжит деятельность в парламенте, а не в правительстве, то она, вероятно, займет пост первого вице-спикера парламента.
Всего у председателя парламента Грузии десятого созыва будет пять заместителей как от большинства, так и оппозиции.
- Бывший министр юстиции Грузии Тея Цулукиани занимала четвертое место в избирательном списке партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия». Таким образом, согласно избирательному законодательству, 29 октября она объявила о своей отставке с целью подключиться к избирательной кампании с 1 октября.
Аджария и Гурия остались без газа из-за аварии на магистральном трубопроводе
Регионы Аджария и Гурия остались без газа из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в пресс-службе «Компании транспортировки газа Грузии» (GGTC).
«28 ноября из-за повреждения на 500-миллиметровом Кобулетском ответвлении магистрального газопровода «Кутаиси-Сухуми» подача природного газа приостановлена регионам Гурия и Аджария», - сказано в заявлении.
Причина происшествия не называется. Как отмечается, с целью устранения неполадок на место отправлены усиленные группы специалистов. Ведутся неотложные работы.
В Южной Осетии выявили 23 новых случая коронавируса, 38 человек выздоровели
Из 168 проведенных за сутки в ПЦР-лаборатории самопровозглашенной республики Южная Осетия исследований на коронавирусную инфекцию, 23 дали положительный результат.
«За минувшие сутки с учета медиков сняты 38 пациентов, вылечившихся от СОVID-19 (всего за весь период 667). Под наблюдением медиков остаются 1081 человек», - сообщила информагентству «Рес» заместитель главы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.
За время пандемии в ПЦР-лаборатории Югоосетпотребнадзора проведено 10809 исследований.
«На утро субботы зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции коронавируса в республике 1748, из них 667 человек уже выздоровели», - уточнила она.
- В республике решением оперативного штаба до 15 декабря приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, детских учреждений развлекательных центров, аттракционов, проведение свадеб и др., введен масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
31 смерть за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умер 31 пациент с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших за сутки составило – 1133 человека.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли десять больных COVID-19, в Краснодарском крае - восемь, Ставропольском крае - семь, в Чечне - три, Кабардино-Балкарии - два, в Ингушетии - один.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3642 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 227 человек:
- Ставропольский край + 227 (27259 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 178 (21751)
- Дагестан + 106 (18757)
- Чечня + 103 (4155)
- Кабардино-Балкария + 92 (12527)
- Карачаево-Черкесия + 87 (12041)
- Калмыкия + 97 (11474)
- Ингушетия + 79 (9317)
- Адыгея + 86 (7859)
- Северная Осетия + 78 (9209)
На Северном Кавказе зарегистрировано 134 349 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 28 ноября, выявлено 2 242 633 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
Автандил Талаквадзе покинул должность директора Центра неотложной помощи
Директор Центра координации чрезвычайных ситуаций и неотложной помощи Минздрава Грузии Автандил Талаквадзе ушел в отставку, сообщает телеканал «Имеди». Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, Талаквадзе покинул занимаемую должность на основании личного заявления.
Автандил Талаквадзе – брат председателя парламента Грузии девятого созыва Арчила Талаквадзе. Департаментом, который отвечает за работу службы скорой помощи, он руководил с января 2015 года.
Оппозиционный телеканал «Мтавари» утверждает, что решение об отставке Автандила Талаквадзе приняла глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе. Причина – «полный коллапс системы».
Граждане Грузии стали жаловаться на неэффективную работу «скорых» еще в середине октября. Тогда суточный прирост заболевших COVID-19 в стране не превышал 1 тысячи. По мере роста случаев инфицирования ситуация только ухудшалась. Иногда люди часами не могут просто дозвониться в «112».
Иран обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика под Тегераном
Президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Ранее о наличии израильского следа в покушении заявил МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя исламской республики Хосейн Дехкан.
Фахризаде умер накануне в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.
«Убийство мученика Фахризаде показывает отчаяние наших врагов и глубину их ненависти... Его мученическая смерть не замедлит наших достижений», - заявил Роухани во время своего выступления, его цитирует агентство Reuters. «В очередной раз злые руки глобального высокомерия обагрены кровью наемника узурпаторского сионистского режима», - заявил президент Ирана.
Ответственность за убийство возложил на Израиль и посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи. В своем обращении к генеральному секретарю организации он заявил, что Фахризаде участвовал в разработках иранского теста на коронавирусную инфекцию нового типа, цитирует его официальное иранское агентство ИРНА. Вещающий из страны арабоязычный канал «Аль-Алам» заявил, что за убийством стоит израильская спецслужба Моссад. Ранее она уже покушалась на ученого, заявили там.
Источники газеты The New York Times в американской разведке так же предполагают, что за покушением могут стоять израильские спецслужбы. При этом неясно, были ли в курсе подготовки покушения их американские коллеги. Убийство Фахризаде может осложнить курс избранного президента США Джо Байдена улучшить отношения с Тегераном, отмечает издание. Байден обещал восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвал президент Дональд Трамп. Она предусматривала частичное снятие западных санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.
Американский президент в 2018 году обвинил Иран в том, что он продолжает разработку и вышел из сделки. Это решение не было поддержано европейскими странами, считающими, что доказательства существования ядерной программы неубедительны.
Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.
В Армении за сутки от коронавируса скончался 31 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1248, в общем составив 133 594. По состоянию на 11:00 28 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 1330 и сейчас составляет 106 479.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 31 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2121.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 535 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 24 459, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 505 965 (3358 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Светлана Тихановская анонсировала приглашение на встречу с Байденом
Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью базирующемуся в Польше телеканалу Belsat на этой неделе ответила на вопрос о вероятности ее встречи с избранным президентом США Джо Байденом.
По словам Тихановской, планы на такую встречу у ее штаба уже есть. «Мы планируем встречу с Джо Байденом, у нас уже есть приглашение на такую встречу». Тихановская упомянула, что в ближайших планах штаба - Великобритания, Норвегия и другие страны.
Слова Тихановской вызвали оживленную реакцию ряда СМИ.
Так, белорусский независимый новостной портал TUT.by опубликовал новость под заголовком «Светлана Тихановская анонсировала свою встречу с Джо Байденом». В новости сообщается, что встреча запланирована «на ближайшее время», однако точная дата не называется, как нет подтверждения и наличия официального приглашения от избранного президента США. Портал приводит список политических деятелей и организаций, с которыми Тихановская уже встречалась после своего вынужденного отъезда из Беларуси в Литву 11 августа. Это президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Словакии Зузана Чапутова, министры иностранных дел Болгарии, Австрии, Греции. Тихановская также выступила в бундестаге и, в формате онлайн, в Национальной ассамблее Франции.
Международное французское радио (RFI) также отмечает, что со стороны штаба Джо Байдена о предстоящей встрече пока не объявили. Инаугурация избранного президента США намечена на 20 января 2021 года, напоминает французское СМИ. В публикации также отмечено, что Светлана Тихановская 7 ноября поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах, отметив, что они были «настоящей гонкой идей, программ и команд - в отличие от Беларуси».
В таком же ключе сообщил об интервью Тихановской и «Голос Америки»: «Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская анонсировала свою предстоящую встречу с избранным президентом США Джо Байденом». «Со стороны Байдена анонсов предстоящей встречи с Тихановской пока не было», отмечает «Голос Америки».
На интервью обратил внимание и российский государственный телеканал RT. На его англоязычном сайте сообщается о том, что в штабе Тихановской после интервью якобы возникло «замешательство», и он «дал задний ход», то есть стал отрицать наличие приглашения. Публикация ссылается на два твита Франака Вячерко, белорусского журналиста и медиааналитика, который недавно стал советником Тихановской:
«Светлана Тихановская продолжающая встречаться с мировыми лидерами, получила приглашение от Джо Байдена, о чем рассказала в эксклюзивном интервью компании «Белсат»: в скором будущем она собирается посетить Великобританию и Норвегию» - написал Вячерко, однако впоследствии опубликовал твит с уточнением сказанного ранее:
«Светлана Тихановская заинтересована в посещении Вашингтона в возможно скорейшие сроки. Мы обсуждаем потенциальные сроки. Однако, если быть абсолютно точным, Светлана еще не получала какого-либо официального приглашения от Джо Байдена».
В дипломатической практике, однако, нередко официальному приглашению с указанием конкретного времени встречи предшествует неформальная, принципиальная договоренность о ней - из слов советника Тихановской следует, что сейчас как раз идет обсуждение сроков возможной встречи.
Джо Байден должен вступить в должность президента США 20 января. Ранее он заявлял о поддержке выступлений граждан Беларуси в защиту своих прав и свобод и критиковал Александра Лукашенко за подавление протестов.
За последние сутки в Грузии выявлено 4 472 случая COVID-19
За последние сутки в Грузии выявлено 4 472 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава. Общее число заболевших в Грузии с момента начала пандемии и до сегодняшнего дня составляет 127 942.
Больше всего новых случаев заражения выявлено в Тбилиси – 1 784, в Аджарии – 683, в Имеретии – 662, в Самегрело и Земо Сванети – 247, в Квемо Картли - 292, в Кахетии – 228. Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 41 новый случай за сутки. В Гурии зафиксировано 123 новых факта COVID-19, в Шида Картли – 192, в Мцхета-Мтианети – 127, а в Самцхе-Джавахети – 93.
За сутки от ковида умерли еще 34 пациента. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии составляет 1 195. Выздоровели в общей сложности 106 328 человек, из них 4 058 – за минувшие сутки.
- В настоящее время в стране 20 393 активных случаев COVID-19. Из них 6 286 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах, 10 263 (примерно 50%) – на дому, а 3 844 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 942. К аппаратам ИВЛ подключен 421 человек. В карантинных пространствах размещены 2 076 граждан, а 56 041 – в режиме самоизоляции.
- С сегодняшнего дня, 28 ноября, в Грузии вступают в силу ограничения, введенные властями на фоне роста числа заражений коронавирусом.
Под Тегераном убит известный иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде
Один из руководителей ядерной программы Ирана физик Мохсен Фахризаде убит в пригороде Тегерана. Об этом сообщают иранское государственное телевидение и другие иранские СМИ.
Информационное агентство Fars, которое считается близким к Корпусу стражей исламской революции, со ссылкой на очевидцев пишет, что сначала раздался взрыв, а затем стали слышны автоматные очереди. По данным агентства, неизвестные стреляли по автомобилю, в котором находился Фахризаде. Как утверждается, физик получил ранения и был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей исламской революции, занимал высокий пост в Минобороны Ирана и руководил физическим исследовательским центром. Впервые его имя упоминается в 2004 году в одной из резолюций ООН по ядерной программе Ирана.
Иранская служба Радио Свобода обращает внимание, что последние годы в прессе появлялись сообщения о попытках Израиля убить Фахризаде. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что физик руководил секретной иранской программой по созданию ядерных боеголовок.
Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Израиль может быть причастен к случившемуся.
Израильские власти информацию о смерти Фахризаде пока не прокомментировали.
Западные разведки знали о существовании секретного иранского проекта в конце 1980-х – начале 2000-х годов, но после 2009 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не находили этому подтверждений. Тегеран заверяет, что давно поддерживает исключительно мирную ядерную программу.
- В 2015 году Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция – заключили ядерную сделку. Иран отказался от обогащения урана до уровней, пригодных для создания ядерных боезарядов, в обмен на отмену международных санкций.
- В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения и начали ужесточать санкции в отношении Ирана. С помощью ограничений Вашингтон хочет заставить Тегеран заключить новую сделку, которая будет относиться не только к ядерной, но и к ракетной программе.
В Абхазии выявлено 66 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 206 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 66 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 69 человек, 57 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончался пациент 66 лет, у него был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция и двусторонняя внебольничная полисегментарная пневмония. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности 27 ноября.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 39 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
26 ноября в мобильном госпитале скончался пациент 69 лет, у него была подтверждена новая коронавирусная инфекция тяжелого течения, и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на проводимую терапию, мужчина скончался от острой прогрессирующей полиорганной недостаточности.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5798 человек. 79 летальных случаев. Выздоровели 3671 человек.
Переговоры Абашидзе и Карасина прошли в онлайн-формате
Сегодня, 27 ноября, в рамках действующего российско-грузинского неформального диалогового механизма сенатор Российской Федерации Григорий Карасин провел встречу в формате видеоконференцсвязи со специальным представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе, говорится на сайте российского МИДа. В ней приняли участие представители МИД и министерств транспорта обеих стран.
В контексте обсуждения региональной проблематики отмечена важность принятия заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. Реализация указанных трехсторонних договоренностей, в частности, о разблокировании транспортных коммуникаций и экономических связей, открывает новые возможности для всех закавказских государств, включая Грузию.
Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду практических вопросов двусторонних отношений. Подтвержден обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года. Рассчитываем, что русофобская риторика, активно задействовавшаяся радикальными кругами в ходе избирательной кампании, останется в прошлом, а победившие на парламентских выборах политические силы используют полученный ими мандат доверия избирателей для содействия продолжению процесса нормализации двусторонних отношений.
Проведен обзор российско-грузинских торгово-экономических связей. Вопреки политической конъюнктуре и трудностям, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции, Россия остается вторым по значимости внешнеторговым партнером Грузии и крупным импортером грузинской продукции, прежде всего вина.
В ходе онлайн-встречи также были обсуждены возможности увеличения количества предоставляемых сторонами на двусторонней основе разрешений на грузовые автоперевозки. Затронуты перспективы восстановления авиасообщения между двумя странами с учетом введенного в июле прошлого года временного запрета на воздушные пассажироперевозки в Грузию. Условия для этого хорошо известны: прекращение антироссийских проявлений в Грузии и исчезновение угроз безопасности для росграждан. Кроме того, в обеих странах должна нормализоваться санитарно-эпидемиологическая обстановка, вызванная пандемией COVID-19.
Рассмотрены перспективы имплементации российско-грузинского межправительственного Соглашения о механизме таможенного администрирования и мониторинге торговли товарами от 9 ноября 2011 года. Достигнуто понимание о необходимости продолжения неполитизированного обсуждения в целях урегулирования остающихся спорных вопросов и начала практической реализации соглашения.
С российской стороны подтверждена готовность к конструктивному взаимодействию с грузинскими партнерами по вопросу борьбы с распространением COVID-19, в том числе путем использования разрабатываемых вакцин. В то же время Карасин указал на сохраняющиеся озабоченности в связи с военно-биологической деятельностью на базе расположенного в пригороде Тбилиси Национального центра здравоохранения имени Р.Лугара, призвав грузинскую сторону обеспечить посещение этого объекта российскими специалистами.
Был также обозначен обоюдный интерес к урегулированию проблем с грузинской дипломатической недвижимостью в Москве и российской дипломатической недвижимостью в Тбилиси на основе принципа взаимности.
Достигнута договоренность о проведении следующей встречи Карасина и Абашидзе в первом квартале 2021 года – если позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка, то в очном формате в Праге.
Навальный в Европарламенте: наложите санкции на окружение Путина
Российские оппозиционеры, в том числе проходящий сейчас восстановление после отравления Алексей Навальный, приняли в пятницу участие в дискуссии в комитете по международным делам Европарламента. Дискуссия проходила в режиме онлайн в связи с карантинными ограничениями. Велась прямая трансляция.
Кроме Навального, в дискуссии приняли участие оппозиционеры Владимир Милов, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза.
Алексей Навальный выступал на английском языке. Он призвал Евросоюз разработать новую стратегию отношений с Россией. Нынешние власти России он назвал "группой преступников, временно захватившей власть":
- "Перед нами новый тип российского правительства, новый тип российского государства. Абсолютно новый по сравнению даже с тем, что мы знали 2 года назад. Я бы сказал, что в основе этого нового похода должно быть очень ясное разделение между двумя вещами: российским народом, который надо принимать и к которому Европейскому союзу надо, на мой взгляд, относиться с теплом, и российским государством, к которому надо относиться как к группе преступников, которая временно взяла власть" - заявил Навальный.
Навальный призвал ЕС не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в будущем году, в случае если к участию в них не допустят всех желающих:
- "Я прошу Европейский парламент и всех европейских политиков относиться к предстоящим российским выборам очень просто: если всем разрешено участвовать в выборах, то можно продолжить обсуждение, но если кому-то не дают возможности участвовать в выборах, то результаты нельзя признавать. С моей точки зрения, это отправная точка для любого разговора с любым российским официальным лицом на всех уровнях".
Говоря о санкциях, Навальный сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения Владимира Путина, в том числе на так называемых олигархах. Он упомянул имена миллиардеров Алишера Усманова, Романа Абрамовича, а также семью Ротенберг как пример людей, против которых должны быть введены санкции.
- "Европейский союз должен бить по деньгам. Российские олигархи – не только старые, но и новые, как этот круг друзей господина Путина – должны стать настоящей мишенью санкций. Давайте я скажу предельно ясно. До того, как самые дорогие яхты господина Усманова стоят в порту Барселоны или в Монако, никто в России или даже в Кремле не будет относиться серьезно к европейским санкциям. Они думают, что играют с Европейским союзом, потому что тот боится вводить реальные санкции против реальных денег. Вот на этом надо сосредоточить внимание. И, поверьте, такой тип санкций будут приветствовать 99% населения России. Такого рода санкции будут очень популярны в России. Просто введите их против российских олигархов. Скажите господам Усманову, Абрамовичу, Ротенбергу и так далее: «Господа, вы действуете против интересов российского народа, вы действуете против Европы, вы все время говорите о том, что Европа плоха, так что заберите свои яхты и поставьте их где-нибудь в прекрасных портах Белорусской Республики». Что-то в этом роде".
Владимир Кара-Мурза напомнил об убийстве Бориса Немцова и, так же как Навальный, отметил важность доступа всех оппозиционных сил к выборам. "Если Путин так популярен, почему он боится свободных выборов?" – задал он вопрос.
Владимир Милов отметил, что у Путина есть проблема с легитимностью: власти России утверждают, что Владимира Путина поддерживает большинство жителей страны, однако в реальности это не так. Он повторил тезис Навального о том, что в случае недопуска оппозиционных сил к выборам в России выборы нельзя считать легитимными. По мнению Милова, ситуация в России похожа на ситуацию в Беларуси, где Александр Лукашенко также потерял легитимность.
Илья Яшин заявил, что Путин вкладывает большие средства в пропаганду, направленные на Европейский союз, и стремится коррумпировать европейских политиков. Он призвал европейцев не разменивать права человека и демократические ценности на сделки с Кремлём. Яшин также призвал заменить экономические санкции против России на санкции против людей из окружения Путина - и лично российского президента.
В дискуссии выступили депутаты Европарламента от различных политических групп, большинство из них высказалось в поддержку идеи о санкциях против людей из окружения Путина. Некоторые задавались вопросом, не приведёт ли обострение борьбы за власть в России к тому, что Кремль начнёт проводить всё более агрессивную внешнюю политику.
Отвечая на вопросы, Навальный сказал, что для России важно происходящее в Беларуси. Он назвал Александра Лукашенко "политическим отцом Владимира Путина":
- Развитие событий в Белоруссии очень важно, и оно будет иметь огромное влияние на Россию, на российскую политику. Поэтому так важно помочь белорусскому народу свергнуть этого сумасшедшего человека, который, к сожалению, по-прежнему находится у власти и в буквальном смысле пытает свой народ в то время, пока мы ведем эту дискуссию.
Он подтвердил готовность работать с Европарламентом вместе при составлении санкционных списков, но ещё раз подчеркнул, что санкции должны вводиться против окружения Путина, а не против России.
- Введите санкции против отдельных олигархов. Их ненавидят все – от правых до левых. Но пока мы не видели никаких реальных попыток наложить прицельные санкции на олигархов. Когда россияне узнают, что Усманова, Абрамовича и далее по списку выкинули из Европы, на улицах России будет праздничное гуляние.
По словам Навального, он планирует вернуться в Россию:
- Мой план сейчас – восстановить здоровье и вернуться в Россию, чтобы действовать изнутри. Так что я даже не пытаюсь создавать механизм работы из-за рубежа.
Кара-Мурза также призвал отделять Россию от, как он выразился, путинского режима. По его словам, российская оппозиция не просит у ЕС помощи в смене режима в РФ, а санкции, которые могут быть введены против окружения Путина, на самом деле пойдут на пользу народу России. Об этом же сказал и Яшин.
- В сентябре, после отравления Навального, Европарламент одобрил резолюцию, в которой возложил ответственность за покушение на политика на российские власти. Депутаты призвали к международному расследованию случившегося, а также к введению санкций, в том числе против героев расследований Фонда борьбы с коррупцией, созданного Навальным.
- Российские власти официально не признают факт отравления, а отдельные их представители утверждают, что речь идёт о провокации стран Запада. Эксперты в Германии и других странах, а затем и в международной Организации по запрещению химического оружия пришли к выводу, что организм Навального подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок", то есть химического оружия. Навальный сейчас находится в Германии, куда в августе был вывезен на лечение.
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