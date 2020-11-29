Оппозиционная партия «Гирчи» отказалась от розыгрыша автомобиля Tesla среди проголосовавших на парламентские выборах 31 октября. Об этом говорится в сообщении на странице «Гирчи» в «Фейсбук».

Ультралиберальная партия объявила о начале розыгрыша электрокара в рамках своей предвыборной кампании. Претендовать на Tesla мог любой избиратель, независимо от его политических симпатий. Для участия в розыгрыше граждане должны были пройти регистрацию на сайте «Гирчи», а затем сделать селфи у избирательного участка и поделиться им в соцсети.

Tesla планировалось купить на финансирование, которое «Гирчи» назначат из центрального бюджета после выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Партия считает, что сейчас такие траты будут противоречить идее бойкота парламента.

«Мы считаем, что сегодня на средства из бюджета нельзя разыгрывать Tesla. Это противоречит идее реального бойкота. Совершенно непонятно, почему в условиях непризнания результатов выборов и парламентского бойкота мы признаем результаты выборов только в той части, которая касается получения бюджетных средств», - сказано в обращении.

В партии извинились перед гражданами, которые выполнили все условия конкурса. Согласно данным на сайте, к 27 октября для участия зарегистрировались более 10 тысяч человек. Одновременно в «Гирчи» пообещали избирателям гораздо большее благо, чем автомобиль – свободу.

Одновременно в «Гирчи» сообщили, что в рядах оппозиции пока нет единой позиции по поводу бюджетного финансирования. Несмотря на непризнание результатов выборов, некоторые оппозиционные партии уже официально обратились в ЦИК для начала выплат.