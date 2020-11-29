Оппозиция открыла в Батуми народную мэрию и «квартал свободы»

Оппозиционные партии, которые не согласны с итогами парламентских выборов 31 октября, открыли в центре Батуми «квартал свободы» и народную мэрию, сообщает агентство «Новости-Грузия».

С 8 ноября в Батуми продолжается бессрочная протестная акция, участники которой требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.

Несмотря на новые ограничения по COVID-19, сегодня в Батуми оппозиционные партии провели очередной общий митинг. На этот раз он носил информационный характер, представлены были несколько инициатив. Одна из них – народная мэрия. Как пояснили лидеры оппозиции, с помощью этой платформы они попытаются помочь населению с решением разных проблем, будь то незаконное строительство или здравоохранение.

«Это будет мэрия, которая решит проблемы людей путем протеста… У нас есть юристы, и они будут проводить бесплатные консультации людям. С точки зрения здравоохранения помогать им будет Леван Антадзе, с точки зрения образования – Лали Антидзе, которая является представительницей «Гирчи», - сказал в комментарии местному изданию «Батумелеби» представитель оппозиционной партии «Лело» Александр Милорава.

Леван Антадзе – бывший министр здравоохранения Аджарии, один из лидеров регионального отделения партии «Единое национальное движение». Помимо консультаций, он обещает лично перевозить в ковид-гостиницы и клиники тех людей, которые не могут дозвониться до «скорой» и нуждаются в помощи.