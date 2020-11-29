Новости
Оппозиция открыла в Батуми народную мэрию и «квартал свободы»
Оппозиционные партии, которые не согласны с итогами парламентских выборов 31 октября, открыли в центре Батуми «квартал свободы» и народную мэрию, сообщает агентство «Новости-Грузия».
С 8 ноября в Батуми продолжается бессрочная протестная акция, участники которой требуют проведения новых выборов, смены избирательной администрации и освобождения политических заключенных. У Дома правительства Аджарии установлены палатки.
Несмотря на новые ограничения по COVID-19, сегодня в Батуми оппозиционные партии провели очередной общий митинг. На этот раз он носил информационный характер, представлены были несколько инициатив. Одна из них – народная мэрия. Как пояснили лидеры оппозиции, с помощью этой платформы они попытаются помочь населению с решением разных проблем, будь то незаконное строительство или здравоохранение.
«Это будет мэрия, которая решит проблемы людей путем протеста… У нас есть юристы, и они будут проводить бесплатные консультации людям. С точки зрения здравоохранения помогать им будет Леван Антадзе, с точки зрения образования – Лали Антидзе, которая является представительницей «Гирчи», - сказал в комментарии местному изданию «Батумелеби» представитель оппозиционной партии «Лело» Александр Милорава.
Леван Антадзе – бывший министр здравоохранения Аджарии, один из лидеров регионального отделения партии «Единое национальное движение». Помимо консультаций, он обещает лично перевозить в ковид-гостиницы и клиники тех людей, которые не могут дозвониться до «скорой» и нуждаются в помощи.
Другие новости дня
Лидер «Гирчи» арендовал батумский фитнес-клуб, отказавшийся закрыться из-за COVID-19
Лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе «арендовал» батумский фитнес-клуб «Реформер», который был оштрафован инспекцией труда на 10 тысяч лари. Об этом Джапаридзе сообщил на своей странице в «Фейсбук».
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии на два месяца закрыли фитнес-центры, спортивные залы и бассейны. Фитнес-клуб «Реформер» отказался выполнять решение правительства и продолжил работу.
«Мы заключаем устное соглашение, и я арендую весь этот зал в качестве жилого дома. До тех пор, пока действуют эти регуляции, это будет мой дом в Батуми. Здесь есть тренажеры, которые я арендую вместе с помещением. Любой человек, который тренируется, может прийти ко мне в гости и позаниматься», - сказал Джапаридзе.
Политик добавил, что не допустит в свой дом представителей госструктур. По его словам, исключением будут только сотрудники инспекция труда, которая смогут лично убедиться в том, что кассовый аппарат отключен и экономическая деятельность не осуществляется.
Поскольку «Реформер» продолжил работу после оформления штрафа, госинспекция обратилась к МВД Грузии с просьбой о начале уголовного дела. После этого полиция сможет повторно оштрафовать компанию, аннулировать ее или лишить права на работу.
- Согласно официальным данным, за несоблюдение новых ограничений по COVID-19 в Грузии уже оштрафованы три объекта, деятельность еще 2 309 приостановлена, а 2 738 получили предупреждение.
Новое соглашение о контроле над Ла-Маншем вступит в силу с 1 декабря
С 1 декабря в силу вступает в силу новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша. Оно было подписано в субботу, 28 ноября. Будет удвоена численность французских патрулей, они также будут оснащены беспилотниками и радарами.
В воскресенье, 29 ноября, Морская префектура Ла-Манш и Северного моря, объявила о спасении очередных 45 мигрантов, которые отправились к берегам Англии на самодельной лодке, сообщило Международное французское радио.
В сентябре французские власти заявили, что они перехватили более 1300 человек, пытавшихся добраться до Великобритании, используя резиновые лодки, весла, каяки и даже спасательные жилеты. Всего с начала года число желающих таким образом попытать счастья превысило 6 тысяч человек.
Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашения, как инструмент для предотвращения пересечения пролива Ла-Манш.
В Великобритании лейбористы раскритиковали договор, выступив за новые правила легального въезда мигрантов.
Авария на гонке «Формулы-1»: Ромен Грожан выбрался из горящего болида
Французский автогонщик Ромен Грожан попал в серьезную аварию во время гонки «Формулы 1» в Бахрейне. Его автомобиль, столкнувшись с болидом российского гонщика Даниила Квята, врезался в заграждение и загорелся. Гонщик доставлен в больницу, по имеющимся сообщениям, он в сознании, среди полученных травм - ожоги. Гонка «Гран-при Бахрейна» была остановлена, впоследствии ее возобновили.
На кадрах инцидента видно, как Грожан выбирается из объятого пламенем автомобиля - при помощи бригады спасателей, которые за считанные секунды прибыли к месту аварии. Автомобиль Грожана фактически разорвало пополам. По данным организаторов, перегрузка в болиде в то время, когда он врезался в барьер, достигла 53G - в обычном автомобиле такая перегрузка была бы смертельной для водителя, однако автомобили «Формулы-1» имеют различные системы безопасности, защищающие прежде всего голову пилота.
- Последний случай смерти пилота «Формулы-1» в результате аварии во время гонки - смерть француза Жюля Бьянки в 2015 году. Он разбился во время Гран-при Японии осенью 2014 года и несколько месяцев провел в коме. 1 мая 1994 года во время гонки в Италии погиб знаменитый бразильский пилот Айртон Сенна. После его гибели были приняты существенные меры по повышению безопасности гонок.
В Южной Осетии за минувшие сутки из «красной зоны» выписали 9 пациентов
Из «красной зоны» Республиканского многопрофильного медицинского центра самопровозглашенной республики Южная Осетия (РММЦ) за сутки выписаны 9 пациентов, лечение проходят 89 человек с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 40 больных коронавирусом, в здании детской больницы – 49, палате интенсивной терапии - 8 пациентов», - сообщила информагентству «Рес» в воскресенье главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам Джиоевой, за минувшие сутки в РММЦ поступило 4 пациента, на амбулаторное долечивание из больницы выписаны - 9 человек.
«Приемно-сортировочное отделение приняло и осмотрело в субботу 35 пациентов, из них 3 человека были госпитализированы. Российским специалистом осмотрено и даны рекомендации 16 обратившимся. Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили 5 пациентов», - отметила главный инфекционист.
Она добавила, что в приемно-сортировочном отделении за минувшие сутки было протестировано 50 пациентов.
Президент Армении: Правительство, которое к этому привело страну, должно уйти
Президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины в Москве заявил, что внеочередные выборы и формирование правительства национального единства являются цивилизованным путем преодоление кризиса в стране, вызванного эскалацией конфликта в Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армянского лидера.
«В любой стране, где происходит такая большая трагедия, есть решение: правительство, которое к этому привело, должно уйти. Если политик силен, он может потом вернуться... Есть цивилизованный путь - досрочные выборы, создание временного правительства национального единства», - заявил президент.
По его словам, это не означает, что у каждой партии должен быть свой министр во временном правительстве. Саркисян считает, что правительство, предпочтительно технократическое, должен сформировать уважаемый всеми человек. По словам президента, это правительство должно работать полгода или год, до новых выборов, «когда народ снова передаст мандат какой-то силе».
Он добавил, что в этот период необходимо провести референдум, изменив Конституцию. Саркисян считает, что должен быть баланс между парламентом, правительством и институтом президента. «Я считаю, что даже если мы останемся парламентской страной, президент должен избираться народом», - процитировали в пресс-службе слова президента.
В Минске и других городах Беларуси начались протестные манифестации
В Беларуси сегодня, 29 ноября, акции протеста проводятся в новом формате, как и в предыдущее воскресенье. Речь идет о децентрализации протестных манифестаций, что, как считают активисты, должно затруднить противодействие со стороны милиции.
Главные требования, с которыми уже 113-й день белорусы выходят на улицы – отставка Александра Лукашенко с поста главы государства, освобождение политических заключенных из тюрем и прекращение милицейского насилия, информирует телеканал «Белсат».
Читатели и зрители телеканала сообщили о первых задержаниях.
Ранее сообщалось, что 17 ноября на совещании с членами правительства, сотрудниками администрации президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал навести в Минске «порядок» и «полностью остановить протестные акции».
Партия «Гирчи» отказалась от розыгрыша автомобиля Tesla
Оппозиционная партия «Гирчи» отказалась от розыгрыша автомобиля Tesla среди проголосовавших на парламентские выборах 31 октября. Об этом говорится в сообщении на странице «Гирчи» в «Фейсбук».
Ультралиберальная партия объявила о начале розыгрыша электрокара в рамках своей предвыборной кампании. Претендовать на Tesla мог любой избиратель, независимо от его политических симпатий. Для участия в розыгрыше граждане должны были пройти регистрацию на сайте «Гирчи», а затем сделать селфи у избирательного участка и поделиться им в соцсети.
Tesla планировалось купить на финансирование, которое «Гирчи» назначат из центрального бюджета после выборов, сообщает агентство «Новости-Грузия». Партия считает, что сейчас такие траты будут противоречить идее бойкота парламента.
«Мы считаем, что сегодня на средства из бюджета нельзя разыгрывать Tesla. Это противоречит идее реального бойкота. Совершенно непонятно, почему в условиях непризнания результатов выборов и парламентского бойкота мы признаем результаты выборов только в той части, которая касается получения бюджетных средств», - сказано в обращении.
В партии извинились перед гражданами, которые выполнили все условия конкурса. Согласно данным на сайте, к 27 октября для участия зарегистрировались более 10 тысяч человек. Одновременно в «Гирчи» пообещали избирателям гораздо большее благо, чем автомобиль – свободу.
Одновременно в «Гирчи» сообщили, что в рядах оппозиции пока нет единой позиции по поводу бюджетного финансирования. Несмотря на непризнание результатов выборов, некоторые оппозиционные партии уже официально обратились в ЦИК для начала выплат.
- Согласно результатам парламентских выборов, право на государственное финансирование получили 14 партий. На данный момент в ЦИК не обратились только Лейбористская партия, «Граждане» и «Гирчи».
Агентство обслуживания МВД Грузии приостановило оказание ряда услуг
Для предотвращения распространения коронавируса с 30 ноября Агентство обслуживания МВД Грузии перейдет на новый режим работы и приостановит оказание определенных услуг, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Граждане не могут сдать практические и теоретические экзамены на получение водительских прав. Исключение представляют те, у кого дата теоретического экзамена уже забронирована. Практическую часть экзамена разрешено завершить тем, кто уже сдал теорию. Также на экзамены допускаются граждане, у которых приостановлено право на управление транспортным средством. Им не нужно предварительно бронировать очередь.
Приостановлены процедуры, связанные с регистрацией огнестрельного оружия.
Кроме того, с 30 ноября будет ограничены процедуры по осмотру механических транспортных средств за пределами структурных единиц агентства. Исключение представляют только зоны таможенного склада и официальные представительства производителей транспортных средств (дилеры/центры) на территории компаний.
В соответствии с новым графиком работы, обращаться в филиалы агентства для таможенного оформления, реэкспорта, экспорта и регистрации транспортного средства можно только по понедельникам, средам, пятницам и субботам.
Что касается предоставления официальной информации, прием заявлений на получение данных возможен будет только в электронном виде, на веб-сайте агентства. Выдача готовых документов будет происходить по понедельникам, средам, пятницам и субботам в подразделении, адрес которого гражданин указал при оформлении заявки.
МВД Грузии настоятельно простит обращаться в сервис-центры агентства только в случае крайней необходимости. В том случае, если визит отложить не получается, посещать сервис-центры гражданам рекомендуют без сопровождения, в одиночку.
На восстановление газоснабжения Гурии и Аджарии потребуется три-четыре дня
Чтобы полностью восстановить газоснабжение регионов Гурия и Аджария потребуется три-четыре дня. Об этом в комментарии Аджарскому телевидению сообщил директор регионального офиса компании SOCAR Georgia Gas Вахтанг Беришвили.
Накануне утром, 28 ноября, большинство абонентов в двух регионах на западе Грузии остались без газа из-за аварии на 500-миллиметовом ответвлении магистрального газопровода «Кутаиси-Сухуми» в районе Кобулети. «Компания транспортировки газа Грузии» (GGTC) завершила аварийно-восстановительные работы после полуночи.
Уже восстановлено газоснабжение стратегических объектов, включая ковид-гостиницы и больницы. Что касается жилых домов, то многие абоненты все еще остаются без газа.
«Мы проводим работы по поставке газа абонентам. К этому времени подключено минимальное количество абонентов. Чтобы полностью перезагрузить Аджарию потребуется 3-4 дня. Подключения ожидают примерно 100 тысяч абонентов», - сказал Беришвили.
В GGTC не называют причину аварии. Ранее заявлялось, что специалисты готовят отчет, в котором будет отражена вся информация о проблеме.
Уже второй день в Батуми наблюдаются очереди на ГАЗС. Люди приходят на заправки с газовыми баллонами, которые им ежедневно приходилось использовать в конце 90-х годов, когда газа в квартирах и домах у батумцев не было.
25 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 25 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших за сутки составило – 1147 человек.
По данным оперштаба, в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском крае умерли по шесть больных COVID-19, Кабардино-Балкарии - три, в Адыгее - два, в Чечне и Ингушетии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 3667 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 229 человек:
- Ставропольский край + 229 (27488 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 172 (21923)
- Дагестан + 115 (18872)
- Чечня + 107 (4262)
- Кабардино-Балкария + 93 (12620)
- Карачаево-Черкесия + 89 (12130)
- Калмыкия + 95 (11569)
- Ингушетия + 76 (9393)
- Адыгея + 92 (7951)
- Северная Осетия + 79 (9288)
На Северном Кавказе зарегистрировано 135 496 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 29 ноября, выявлено 2 269 316 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Россией Крыму).
СБУ рассекретила новые данные о последствиях Голодомора
Служба безопасности Украины в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 гг. обнародовала засекреченный ранее документ о демографическом кризисе в Украине согласно переписи населения 1937 года из-за Голодомора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
«Всесоюзная перепись населения 1937 года показала реальный демографический кризис», – считают специалисты СБУ. Советские демографы ожидали, что население Украины составляло в то время «35 млн жителей. Однако перепись установила только 29 млн, то есть практически на уровне 1926 года».
Руководители переписи были обвинены в «получении искусственно заниженных и искаженных цифр» – и расстреляны, сообщает СБУ.
Верховная Рада Украины 14 лет назад признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Украинские власти обратились с просьбой к другим государствам признать Голодомор геноцидом.
Черногория и Сербия припомнили друг другу 1918 год – и выслали послов
Посол Сербии в Черногории Владимир Божович назвал «освобождением» решение властей Черногории об объединении с Сербией, принятое в 1918 году.
Заявление сербского дипломата в Подгорице оценили как «вмешательство во внутренние дела Черногории». Божовичу предписано покинуть Черногорию в течение 72 часов. В ответ сербские власти предписали послу Черногории в Белграде Тарзану Милошевичу покинуть Сербию.
В конце 1918 года Великая народная скупщина Черногории приняла решение об объединении с Государством Сербов, Хорватов и Словенцев, с 1929 года известном как Югославия. Согласно современной черногорской историографии, вхождение Королевства Черногория в состав южнославянской монархии династии Карагеоргиевичей по итогам Первой мировой войны не было добровольным, а осуществлялось под давлением из Белграда. Созыв в 1918 году Великой народной скупщины в Подгорице считают нелегальным. В 2006 году, в новых исторических условиях, Черногория провозгласила независимость, став суверенным государством - впервые после окончания Первой мировой войны.
Армянские священнослужители находятся в монастыре Дадиванк
Армянские священнослужители находятся в Дадиванке, сегодня их посетил епископ Вртанес Абрамян. Безопасность монастыря обеспечивают российские миротворцы. Об этом сообщил руководитель информационной системы Первопрестольного Св. Эчмиадзина отец Ваграм Меликян.
«Наши священнослужители находятся в Дадиванке, продолжая молиться за нашу Родину и народ. Католикос всех армян находится в постоянном контакте с нашими священнослужителями, живущими в монастыре», - написал он на своей странице в Facebook.
Дадиванк находится в Кельбаджарском районе, который, согласно трехстороннему заявлению, 25 ноября был передан Азербайджану.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха.
В Армении за сутки от коронавируса скончался 21 человек
Согласно информации Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1174, в общем составив 134 768. По состоянию на 11:00 29 ноября число выздоровевших пациентов увеличилось на 885 и сейчас составляет 107 364.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2142.
Согласно данным Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 538 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 24 724, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 509 029 (3064 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
В Грузии выявлено 4 426 новых случаев инфицирования COVID-19
За последние 24 часа в Грузии выявлено 4 426 новых случаев инфицирования коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 132 368.
За последние сутки выздоровел 3 721 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 110 049.
За последние 24 часа в Грузии 35 новых случаев смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 1 230 случаев смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 4 426 новых случаев коронавируса 1 802 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 554, в Имеретии – 637, в Квемо Картли – 268, в Шида Картли – 258, в Гурии – 119, в Самегрело и Земо Сванетии – 400, в Кахетии – 219, в Мцхета-Мтианети – 108, в Самцхе-Джавахети – 50, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 11.
На данном этапе у нас 21 063 активных случая. В больницах лечатся 6 373 человека, в том числе в Тбилиси – 2 741, в Аджарии - 1 019, в Имерети – 1 261. Тяжелых пациентов – 943, в том числе в Тбилиси – 429, в Аджарии – 167, в Имерети – 190. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 367 лицо, в том числе в Тбилиси – 181, в Аджарии – 56, в Имерети – 37.
В ковид-гостиницах находятся 3 945 человек, в том числе в Тбилиси – 1311, в Аджарии – 2 058, в Имерети – 284. На дому лечатся 10 745 человек. В карантинном пространстве - 2 033 человека, в том числе в Тбилиси – 391, в Аджарии – 1 055 и в Имерети – 35. На сегодняшний день на самоизоляции находятся 54 464 человека, из них в Тбилиси – 18 845, в Аджарии – 13 353, в Имеретии – 4 578.
Во Франции прошли акции против ограничения свободы информации
Накануне, 28 ноября, во многих городах Франции многолюдные манифестации против закона «о глобальной безопасности». Как сообщило Международное французское радио (RFI), в последние дни нарастало напряжение вокруг 24-ой статьи закона, которая запрещает фотографировать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.
По данным МВД Франции, Париже в субботу было не менее 46 тысяч демонстрантов. В стычках с полицией ранения получили 37 полицейских, девять манифестантов были задержаны.
Корреспондент «Новой газеты» сообщил из Парижа, что разгневанные манифестанты били стекла на остановках транспорта и поджигали автомобили, светофоры. Крупное пламя горело на бульваре у площади Бастилии, пожарные пытались прорваться к огню через плотное скопление людей. Загорелось и здание Банка Франции, отмечается в публикации. Его потушили около 18:00 по местному времени. Протестная манифестация 28 ноября в Париже стала самой массовой за время правления президента Эммануэля Макрона, сообщает «Новая».
Попытки властей расширить полномочия полиции и ограничить права журналистов вызывают недовольство многих французов. Особенно гневная реакция появилась в соцсетях после опубликования кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября. Не меньшее возмущение вызвало избиение музыкального продюсера Мишеля Зеклера у его студии в Париже.
Статья 24 получила одобрение со стороны профсоюзов сотрудников полиции, но резко критикуется журналистами, которые считают «несоразмерным» давление на свободу слова и информации.
За разрешение публичной демонстрации фото- и видеосъемок фактов полицейского насилия активно выступают жители парижских пригородов. Как отмечается в публикации RFI, они активно поддерживают общественную дискуссию о расизме в полиции.
В Ватикане появился первый в истории кардинал-афроамериканец
Папа Франциск назначил 13 новых кардиналов. Девятерым из них меньше 80-ти лет. Они смогут участвовать в выборах нового главы Римско-католической церкви, после ухода Франциска.
Как отмечает «Голос Америки», среди новых кардиналов – первый в истории афроамериканец - Уилтон Грегори. Ему 72 года, он архиепископ Вашингтона. Среди новых кардиналов – первые в истории представители Брунея и Руанды.
В момент избрания Папы Франциска в 2013 году на долю Европы приходилось 52 процента кардиналов, ныне 41 процент. Франциск стал первым понтификом латиноамериканского происхождения.
На территории, занятой Азербайджаном, подорвались 4 гражданских
Четверо азербайджанских граждан погибли 28 ноября, при наезде их автомобиля на противотанковую мину. Инцидент произошел в районе, занятом азербайджанскими войсками в ходу недавнего вооруженнго конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Офис генерального прокурора Азербайджана сообщил, что подрыв автомашины произошел в селе на территории Физулийского района. Начато расследование обстоятельств гибели мирных граждан.
Никто из официальных представителей Армении или Нагорного Карабаха не комментировал произошедшее.
Азербайджан занял Физули в ходе боев за Нагорный Карабах, они начались 27 сентября и продолжались шесть недель.
Мирное соглашение между конфликтующими сторонами было подписано ранее в ноябре при посредничестве России. достигнуто при посредничествве Москвы. По условиях соглашения, Армения уступила Азербайджану контроль над частью территорий самокровозглашенного Нагорного Карабаха и семью прилегающими районами Азербайджана, которые удерживались Арменией с 1990-х годов.
Армянские сепаратисты продолжают контролировать большую часть территории Нагорного Карабаха. Две тысячи российских миротворцев дислоцированы вдоль линии соприкосновения между сторонами конфликта для защиты транспортного коридора, связывающего Карабах с Арменией.
Актер Кахи Кавсадзе попал в реанимацию с подозрением на коронавирус
Известный грузинский актер театра и кино Кахи Кавсадзе в критическом состоянии доставлен в Первую университетскую клинику Тбилиси с подозрением на коронавирус, сообщает телеканал «Мтавари».
Информацию журналистам подтвердил директор клиники Леван Ратиани. По его словам, у Кавсадзе отмечается острая дыхательная недостаточность. Вскоре после госпитализации пациента пришлось перевести на искусственную вентиляцию легких. Врачи воздерживаются от прогнозов.
Официально диагноз COVID-19 у Кавсадзе не подтвержден. Результаты его анализов станут известны в ближайшее время.
85-летний Кахи Кавсадзе - ведущий актер Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету множество театральных постановок, более 80 фильмов.
Кавсадзе широко известен за пределами Грузии. Среди работ актера в кино – роли в фильмах «Белое солнце пустыни», «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо», «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара».
Диагноз COVID-19 подтвержден у 85 жителей Абхазии, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 238 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 85 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 67 человек, 56 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 14 человек оценивается как тяжелое, 7 пациентов – средней степени тяжести.
Сегодня утром, 28 ноября, в гудаутском госпитале скончался пациент 1946 года рождения. Клинический диагноз «новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония». Пациент был доставлен в госпиталь 19 октября. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина скончался.
Накануне в Гудаутском госпитале скончался пациент 74 лет с коронавирусной инфекцией. Мужчина был доставлен в госпиталь 26 октября. За время лечения в медучреждении пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на, это скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние одного из них тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 45 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 2 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5883 человек. 81 летальный случай. Выздоровели 3678 человек.
60 депутатов парламента Грузии планируют отказаться от мандатов
В день проведения первого заседания парламента Грузии десятого созыва, оппозиционные партии подпишут официальное заявление о бойкоте законодательного органа и отзовут свои партийные списки. Об этом сегодня, 28 ноября, заявил лидер партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе.
По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» - 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами. Все они считают, что результаты голосования 31 октября были сфальсифицированы и требуют назначения досрочных выборов.
Сегодня в офисе Лейбористской партии Грузии встреча оппозиции прошла в расширенном формате. За столом переговоров собрались как те партии, которые получили представительство в законодательном органе, так и те, кто не преодолел проходной барьер в 1%, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Те депутаты, которые прошли в парламент, подпишутся под отказом входить в парламент. После партии аннулируют свои партийные списки и подпишут заявление о новых выборах» - сказал Бакрадзе после встречи. Он пояснил, что это произойдет после того, как ЦИК Грузии подведет окончательные итоги выборов и будет объявлена дата первого заседания парламента.
Оппозиции пришлось внести определенные коррективы в свои планы из-за новых ограничений по COVID-19. Отменена широкомасштабная акция протеста, планировавшая параллельно началу работы депутатов. «Мы обсуждаем различные формы протеста. Скорее всего, он будет символический», - сказала одна из лидеров партии «Единое национальное движение» Тина Бокучава.
В «Грузинской мечте» на этой неделе заявили, что они не видят проблем в однопартийном парламенте. Тем не менее, в правящей команде надеются, что часть оппозиционных партий все же откажется от бойкота.
Разрешить политический кризис, возникший из-за непризнания итогов выборов оппозицией, пытаются помочь послы США и ЕС. Западные дипломаты собрали за столом переговоров представителей всех девяти партий, прошедших в парламент. В ближайшие дни должен состояться третий раунд диалога. Оппозиция заявляет, что ожидает конкретного предложения «Грузинской мечты» по поводу новых выборов.
«Лело» обратилось в ЦИК Грузии с просьбой о бюджетном финансировании
Партия «Лело» также подала заявку в ЦИК Грузии с просьбой о бюджетном финансировании. Об этом Общественному вещателю Грузии сообщили в Центральной избирательной комиссии.
По словам представителя партии «Лело» Сабы Буадзе, для продолжения политической деятельности партии необходимо бюджетное финансирование.
«Каждый, по велению своей совести, исходя из своего мировоззрения и соображений, принял решение в связи с тем, получать финансирование или нет. Политсовет «Лело» вчера обсудил данный вопрос, и мы не собираемся получать парламентское финансирование, но мы решили получать бюджетное финансирование, выделенное партиям, так как оно необходимо для продолжения политической жизни. Это связано не с парламентской работой, а с существованием и развитием партии. По этим причинам мы решили брать бюджетное, а не парламентское финансирование», - сказал Саба Буадзе.
- Как известно, десять оппозиционных партий уже обратились в ЦИК за бюджетным финансированием. Заявление в ЦИК не подали Лейбористская партия, «Гирчи» и партия Алеко Элисашвили - «Граждане».
Заразившийся коронавирусом Тенгиз Церцвадзе выписан из больницы
Главный инфекционист Грузии Тенгиз Церцвадзе, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы и продолжит лечение COVID-19 на дому. Об этом сегодня сообщили в Центре инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии (Тбилисская инфекционная больница).
О том, что у директора главной инфекционной больницы страны подтвердился COVID-19, стало известно 17 ноября. В течение недели 72-летний профессор лечился на дому, но позже его пришлось госпитализировать из-за ухудшения состояния здоровья. Из стационара Церцвадзе выписали на 15-й день после инфицирования.
«Состояние Тенгиза Церцвадзе стабильное. Он чувствует себя хорошо и благодарит всех за внимание», - говорится в сообщении клиники.
У коллег существовали серьезные опасения, поскольку коронавирусная пневмония развивалась у Церцвадзе на фоне сопутствующих заболеваний - неходжкинской лимфомы и иммунодефицитного состояния.
Ранее сообщалось, что Церцвадзе лечат антивирусным препаратом ремдесивир. Тактику его лечения устанавливали по клиническим и лабораторным показателям.
- В Грузии с сентября наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусов, а в ноябре показатель суточного прироста превысил четыре тысячи. При этом активно заражается персонал медучреждений. С начала эпидемии в феврале число заболевших медработников в стране превысило 5 тысяч.
- Сотрудников медучреждений Грузии тестируют раз в две недели, персонал ковид-центров и клиник – раз в семь дней, а врачей скорой медицинской помощи – каждые 72 часа.
Два активиста задержаны в Тбилиси из-за граффити с советской символикой
Полицейские задержали двух участников протестной акции у Министерства иностранных дел Грузии в центре Тбилиси, сообщает Общественный вещатель.
Несколько десятков человек – оппозиционные политики и гражданские активисты – собрались сегодня у здания внешнеполитического ведомства, чтобы опротестовать итоги переговоров спецпредставителя премьер-министра по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураба Абашидзе и российского сенатора Григория Карасина.
Используя трафареты и баллончики с краской, они нарисовали на тротуаре советскую символику. Позже протестующие попытались сделать такие же граффити на металлических щитах, установленных у входа в парламент Грузии, напротив МИДа.
Полицейские попытались помешать демонстрантам. Протестующие отказались подчиниться требованиям сотрудников МВД, указав, что закон позволяет оставлять надписи на временных конструкциях. Начавшаяся стычка закончилась тем, что две активистки были задержаны по статье 173 Административного кодекса Грузии – неповиновение законному требованию полиции.
Как пояснила одна из лидеров партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария, участники акции возмущены тем, что «вчера Абашидзе вместе с Россией осудил протест», вызванный приездом в Грузию депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова летом 2019 года.
Согласно заявлению МИД РФ, во время встречи, проходившей в формате видео-конференции, Абашидзе и Карасин подтвердили «обоюдный настрой на преодоление негативных последствий известной антироссийской провокации, устроенной грузинскими националистами летом 2019 года».
К этому времени протестная акция в правительственном квартале уже завершена.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.