Против личного врача Диего Марадоны возбудили дело

В Аргентине прокуратура выдвинула подозрение в непредумышленном убийстве в адрес личного врача умершего на этой неделе бывшего футболиста Диего Марадоны. В Буэнос-Айресе в доме и частной клинике доктора Леопольдо Луке прошли обыски.

Расследование начали после показаний дочерей Марадоны, усомнившихся в действиях Луке. Полицию интересуют обстоятельства смерти Марадоны.

Легендарный футболист скоропостижно скончался в среду. Ему было 60 лет. В начале ноября ему была сделана операция на головном мозге, после чего он был выписан из клиники и лечился дома. Следствие интересует, оказывалась ли Марадоне в последние дни надлежащая медицинская помощь, какие лекарства он принимал по предписанию личного врача и как часто Луке его посещал. Сам врач утверждает, что оказывал Марадоне всю необходимую помощь.

Диего Марадона - один из самых знаменитых футболистов XX века, выступал за сборную Аргентины, ряд аргентинских и европейских клубов, чемпион мира 1986 года. Впоследствии был тренером. Состояние здоровья Марадоны долгое время внушало опасения, он, помимо прочего, неоднократно лечился от наркотической и алкогольной зависимости.