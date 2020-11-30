COVID-19 в Грузии: 3216 новых случаев, 37 пациентов скончались

Грузия может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, – пишет украинское издание «Европейская правда».

«В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса», – говорится в статье, авторы которой – редакторы «Европейской правды» Сергей Сидоренко и Юрий Панченко.

В статье говорится, что «окончательного политического согласия на предоставление Грузии ПДЧ еще нет». При этом источники издания указывают, что Грузия может получить ПДЧ без Украины.

«Декабрьская встреча глав МИД НАТО, на которую оптимисты возлагали надежды, наверняка завершится без приглашения Грузии к ПДЧ. В Альянсе предпочитают дождаться смены администрации Белого дома, чтобы услышать мнение новоизбранного президента Джо Байдена и его команды; некоторые также обращают внимание на выборы в Германии в 2021 году. Не в пользу мечты многих грузин сыграли и выборы в самой Грузии, которые завели страну в политический кризис. Впрочем, то, что в НАТО в принципе начали вести дискуссию о новом статусе для Грузии, уже крайне важно. Ведь в отношении Украины Альянс до сих пор отказывался даже говорить о такой возможности», – сказано в статье.

Издание напоминает, что в 2008 году Альянс уже рассматривал запросы Украины и Грузии о предоставлении нам плана действий по присоединению к ПДЧ. Тогда, на саммите НАТО в Бухаресте, оба государства получили отказ, и Россия не скрывала, что такое решение принято под ее влиянием.

«На упомянутом уже Бухарестском саммите НАТО хоть и отказался предоставить нам ПДЧ, но одновременно принял решение о том, что:

однажды Украина и Грузия станут членами НАТО;

ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству.

Итак, сейчас Грузия готовится сделать этот шаг. А Украина, к сожалению, нет», – пишет «Европейская правда».

Ранее американский дипломат, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Грузия и Украина могут получить статус ассоциированного члена Североатлантического альянса.