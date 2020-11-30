Moderna подаёт заявку на регистрацию вакцины в США и ЕС

Американская компания Moderna заявила, что в понедельник обратится к властям США и ЕС с ходатайством о регистрации разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции. В сообщении также уточняются результаты третьей фазы клитических испытаний вакцины. Утверждается, что она оказалась эффективной в 94,1 процента случаев.

Из более 30 тысяч участников испытаний COVID-19 заболели 196 человек, из них вакцину получили только 11, остальным было введено плацебо. При этом, как отмечают в компании, из 11 заболевших ни один не переболел тяжело, то есть по отношению к тяжёлой форме коронавирусной инфекции эффективность вакцины составила 100 процентов.

В ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

Ранее сообщалось об эффективности вакцины в 94,5 процента, но эта оценка базировалась на неполных данных.

Moderna стала второй компанией, которая подала заявку на регистрацию в США. Ранее за регистрацией вакцины обратились Pfizer и BioNTech. Они утверждают, что их вакцина получила эффективность 95 процентов. По предварительным оценкам, себестоимость вакцины Pfizer ниже, чем у Moderna.

В компании Moderna ранее рассказали, что фактически разработка вакцины заняла два дня - ещё в январе, когда эпидемия коронавирусной инфекции только началась в Китае. Moderna сделала ставку на технологию матричной РНК, её вакцина стимулирует организм вырабатывать так называемый спайковый белок — это, в свою очередь, вызывает иммунный ответ.

По той же модели работает вакцина от Pfizer, а вот российская "Спутник V" и вакцина компании AstraZeneca построены на другой технологии - с использованием аденовируса. Разработчики российской вакцины "Спутник V" утверждают, что эффективность их вакцины - больше 95 процентов. При этом результаты третьей фазы её испытаний пока не опубликованы. Известны случаи заболевания добровольцев, участвовавших в испытаниях, но пока неясно, вводилась ли им вакцина, или они получили плацебо.

Компания AstraZeneca объявила, чтоэффективность ее вакцины, разрабатываемой вместе с Оксфордским университетом, составила 70 процентов.

В случае регистрации вакцин вакцинация в ряде стран Европы и США может начаться уже в декабре, но массовой она станет только в будущем году, поскольку пока не произведено достаточное число доз препарата.