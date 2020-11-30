Ряд оппозиционных партий не отказываются от бюджетного финансирования, несмотря на то, что не признают итоги выборов. Мы узнавали, что думают по этому поводу жители Тбилиси.

– Должны ли оппозиционные партии, которые отказываются работать в парламенте нового созыва, принять деньги от государства?

Георгий, 44 года: Я считаю, что они должны взять эти деньги. Они ведь отказываются идти в парламент не потому, что у них нет на то желания, а потому, что произошла серьезная фальсификация выборов. Голоса, которые люди отдали этим партиям, и то доверие, которое они проявили к оппозиции, были украдены. Это деньги налогоплательщиков, в том числе тех граждан, которые голосовали за оппонентов правящей партии, а значит, они хотят, чтобы оппозиция в Грузии развивалась. Так вот, фактически эти деньги у них (оппозиции) украли власти, поэтому государство должно их профинансировать.

Мариам, 55 лет: Вообще есть такое выражение: кто не работает, тот не ест, – это короткий ответ на ваш вопрос. Государство не должно финансировать депутатов, которые отказываются работать. Мне интересно, кто-нибудь мне будет платить такие деньги, если я откажусь ходить на свою работу? Конечно, нет! А если ты претендуешь на звание законодателя, будь любезен исполнять свои обязанности и делать все по закону. Мне нравится позиция Алеко Элисашвили, насколько знаю, он отказался брать государственные деньги, ему не должно быть стыдно смотреть в лицо людям. А остальные поступают неправильно. Они не должны получить ни одного тетри.

Гела, 64 года: Если речь идет о зарплатах – нет, они не должны получать эти деньги, но если говорить о финансировании самих партий, то нет никакой разницы, войдут они в парламент или нет, финансирование они должны получить. Любая партия должна существовать на какие-то деньги, в данном случае на государственные. У всех свои цели, затрат у них много, если их не будут финансировать, то оппозиции в стране вовсе не останется. Может, кто-то будет расширяться, откроют на эти деньги больше офисов в регионах или оплатят какие-то мероприятия, на акции приходится тратить немало денег. Они найдут, на что потратить эти деньги. Лишь бы они были.

Жительница Тбилиси: Не должны они получать эти деньги. Их задача – работать в парламенте, за это им платят, а если они отказываются от своих обязанностей, за что им платить? Это ведь деньги налогоплательщиков, и им можно найти лучшее применение. Такое ощущение складывается, что они баллотировались лишь ради того, чтобы ничего не делать и получать большие зарплаты.

Анатолий, 78 лет: Они не выполняют заказ народа, за что им выделять финансирование? Люди проголосовали за оппозицию, а они отказались работать в парламенте. Удивительно то, что они заявили об этой своей позиции еще до того, как закончились выборы. Устроили массовые акции, не дождавшись результатов голосования, как будто заранее готовились к этому. Говорят: деньги будем получать, но в парламент не пойдем, потому что выборы сфальсифицировали. Однако все говорят, что были мелкие нарушения, но ничего не фальсифицировали.

Тамуна, 62 года: Нет, не должны они принимать эти деньги. Пусть тогда начнут работать. А если говорят, что выборы сфальсифицированы, то и непонятно, какие суммы они должны получить. И вообще, это дело принципа, почему вы берете деньги после непризнания итогов голосования? Работайте и получайте и финансирование, и зарплату.