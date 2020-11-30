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Голоса

«Государство не должно финансировать депутатов, которые отказываются работать» 

Ряд оппозиционных партий не отказываются от бюджетного финансирования, несмотря на то, что не признают итоги выборов. Мы узнавали, что думают по этому поводу жители Тбилиси.

Должны ли оппозиционные партии, которые отказываются работать в парламенте нового созыва, принять деньги от государства?

Георгий, 44 года: Я считаю, что они должны взять эти деньги. Они ведь отказываются идти в парламент не потому, что у них нет на то желания, а потому, что произошла серьезная фальсификация выборов. Голоса, которые люди отдали этим партиям, и то доверие, которое они проявили к оппозиции, были украдены. Это деньги налогоплательщиков, в том числе тех граждан, которые голосовали за оппонентов правящей партии, а значит, они хотят, чтобы оппозиция в Грузии развивалась. Так вот, фактически эти деньги у них (оппозиции) украли власти, поэтому государство должно их профинансировать.

Мариам, 55 лет: Вообще есть такое выражение: кто не работает, тот не ест, – это короткий ответ на ваш вопрос. Государство не должно финансировать депутатов, которые отказываются работать. Мне интересно, кто-нибудь мне будет платить такие деньги, если я откажусь ходить на свою работу? Конечно, нет! А если ты претендуешь на звание законодателя, будь любезен исполнять свои обязанности и делать все по закону. Мне нравится позиция Алеко Элисашвили, насколько знаю, он отказался брать государственные деньги, ему не должно быть стыдно смотреть в лицо людям. А остальные поступают неправильно. Они не должны получить ни одного тетри.

Гела, 64 года: Если речь идет о зарплатах – нет, они не должны получать эти деньги, но если говорить о финансировании самих партий, то нет никакой разницы, войдут они в парламент или нет, финансирование они должны получить. Любая партия должна существовать на какие-то деньги, в данном случае на государственные. У всех свои цели, затрат у них много, если их не будут финансировать, то оппозиции в стране вовсе не останется. Может, кто-то будет расширяться, откроют на эти деньги больше офисов в регионах или оплатят какие-то мероприятия, на акции приходится тратить немало денег. Они найдут, на что потратить эти деньги. Лишь бы они были.

Жительница Тбилиси: Не должны они получать эти деньги. Их задача – работать в парламенте, за это им платят, а если они отказываются от своих обязанностей, за что им платить? Это ведь деньги налогоплательщиков, и им можно найти лучшее применение. Такое ощущение складывается, что они баллотировались лишь ради того, чтобы ничего не делать и получать большие зарплаты.

Анатолий, 78 лет: Они не выполняют заказ народа, за что им выделять финансирование? Люди проголосовали за оппозицию, а они отказались работать в парламенте. Удивительно то, что они заявили об этой своей позиции еще до того, как закончились выборы. Устроили массовые акции, не дождавшись результатов голосования, как будто заранее готовились к этому. Говорят: деньги будем получать, но в парламент не пойдем, потому что выборы сфальсифицировали. Однако все говорят, что были мелкие нарушения, но ничего не фальсифицировали.

Тамуна, 62 года: Нет, не должны они принимать эти деньги. Пусть тогда начнут работать. А если говорят, что выборы сфальсифицированы, то и непонятно, какие суммы они должны получить. И вообще, это дело принципа, почему вы берете деньги после непризнания итогов голосования? Работайте и получайте и финансирование, и зарплату.

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