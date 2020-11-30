«Гармонизация» в угоду российскому бизнесу

12 ноября в Сочи президент и премьер-министр Абхазии, заместители премьер-министра и главы администрации президента России поставили свои подписи под «Программой формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства РА и РФ». В программе 45 пунктов, которые подлежат принятию в течение трех лет, то есть до 2023 года. Речь идет о законах и нормативных актах, которые должны быть утверждены правительством и парламентом Абхазии в различных областях – энергетике, образовании, здравоохранении и так далее. Разбирать все пункты по отдельности вряд ли имеет смысл, поэтому я буду говорить о «духе» этого документа.

Первое ощущение, которое возникает при просмотре этой программы, – недоумение. Если бы я увидела такой документ среди планов нашего правительства или парламента Абхазии на 2021-й или на десять лет вперед, я бы зааплодировала. Наконец-то наши государственники надумали разработать и принять законы об образовании, пенсионном обеспечении, стратегическом планировании. Я бы даже добавила: не забудьте про закон о референдуме, примите новый закон о СМИ, внесите поправки к законам о выборах и так далее. То есть у нашей страны много дел, связанных с приведением в порядок собственной законодательной базы.

Почему для того, чтобы принять необходимые нашей стране законы, нужно подписывать российско-абхазскую программу?

Но при чем тут Россия? Почему российские чиновники должны участвовать в разработке и принятии нормативных актов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов Абхазии? Или методик распределения субвенций из республиканского бюджета между административно-территориальными единицами Республики Абхазия? Или еще того интересней – в реализации программы абхазского языка? Почему для того, чтобы принять необходимые нашей стране законы, нужно подписывать российско-абхазскую программу?

Не знаю, как у кого, а меня не покидает ощущение двоечника, за которого уставший от беспросветной глупости подопечного учитель решил написать контрольную. И такая услуга кажется мне медвежьей, тем более что учитель преследует не интересы ученика, а свои собственные.

Поэтому я не разделяю похвалы, которую дает этой писанине экономист Ахра Аристава. Он отмечает хорошую работу российских коллег, направленную на защиту российских интересов в Абхазии. В великом русском языке «хорошая работа» характеризуется следующими выражениями – «комар носа не подточит», «без сучка и задоринки». Это значит, что к сделанной работе придраться невозможно. К российскому документу, под которым поставили свои подписи президент и премьер-министр Абхазии, претензий более чем достаточно. Стратегический партнер предложил нам не согласование (гармонизацию), а принятие законов, которые будут удобны для российского бизнес-сообщества.

К примеру, программой предусматривается внесение изменений в закон об энергетике. Так как законодательство Абхазии запрещает приватизацию энергетических объектов мощностью более 5 мегаватт, российские чиновники настаивают на внесении поправок в закон об энергетики с целью возможности приватизации гидроэлектростанций и их строительства. Любопытно, что в России уже начались прямо противоположные процессы – происходит национализация энергетики. Получается, что эти чудесные «грабли» теперь пытаются пристроить в Абхазии.

Или второй пример: весьма болезненная тема для Абхазии – вопросы, связанные с абхазским гражданством для россиян. Зачем россиянам абхазское гражданство, с которым дальше России не уедешь? Только для приобретения недвижимости в Абхазии. Почему в Абхазии сопротивляются этому? Потому что после принятия закона выбирать президента Абхазии будут граждане Российской Федерации, а цены на недвижимость взлетят так, что нынешние граждане страны не смогут решить свои жилищные проблемы.

Данный документ ни про какую не гармонизацию, а про лоббирование интересов российских бизнес-групп в Абхазии

Так что данный документ ни про какую не гармонизацию, а про лоббирование интересов российских бизнес-групп в Абхазии. Хочется думать, что в составе абхазской рабочей группы, которая создана под российско-абхазскую «гармонизацию» и начала работать уже сегодня, найдутся люди, которые будут отстаивать государственные интересы. Если нет, то не стоит имитировать государственность. Лучше объявить о вхождении в состав России – тогда в нашу страну хотя бы «старые грабли» отправлять не будут.

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