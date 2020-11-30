«Школьные» митинги в Абхазии

Вторая волна коранавирусной пандемии, охватившая все части света, кроме Антарктиды (первой волны в Абхазии, впрочем, почти и не было, или, скажем так, она была в десятки раз ниже нынешней, второй), заставила правительства многих стран снова вводить карантинные ограничения, причем повсюду с разными «направлениями главного удара».

В Абхазии многие говорят, что основным источником распространения инфекции, по их убеждению, в стране остаются многолюдные собрания людей на похоронах, так называемых плаканьях, а где-то и на свадьбах, куда лишь мизерная часть людей приходит в масках и соблюдает меры предосторожности, власть же не может навести тут порядок. Вместе с тем они выражают недовольство тем, что в школах распоряжением президента Абхазии от 24 ноября, наряду с прочими ограничительными мерами, до 12 января 2021 года были продолжены внеплановые школьные каникулы. В то время как, к примеру, в России школьные занятия в подавляющем большинстве регионов продолжаются, причем в начальной школе – как обычно, «в реале».

Эта тема нередко обсуждается в так называемых родительских чатах, где мамы и папы одноклассников обсуждают текущие проблемы. К счастью, они родителями в Абхазии обсуждаются тихо-мирно, а не так, как произошло недавно в некоторых городах РФ, где выплеснулось из виртуального пространства и вылилось в выяснение отношений с применением силы. Что касается конкретного вопроса – продолжать ли «каникулы», то он в родительских чатах все равно не мог быть решен. Но за рамки интернет-обсуждения в республике вышел.

На прошлой неделе около сорока родителей пицундских школ и школы соседнего села Лдзаа, которые являются сторонниками незамедлительного начала школьных занятий, собрались у здания администрации города Пицунды с этим требованием. Одна из родительниц рассказала потом в СМИ:

«Ранее мы уже обсуждали эту тему с местным депутатом и главврачом нашей больницы, и все пришли к одному мнению, что нужно все подготовить для того, чтобы дети пошли в школу, для этого у нас есть возможности и нет никакой опасности в школах Абхазии. Мы не сможем организовать дистанционное образование, дети технически не оснащены, кроме того, не всегда есть интернет и свет. У нас забрали наши подписи, чтобы донести до министра образования, что родители Пицунды не согласны с таким решением правительства и чтобы были приняты какие-то меры».

Сегодня я позвонил в Пицунду своей знакомой, педагогу городской школы №2 Заире Даржания. Она на месте проведения названной акции не была, но относительно настроя в педагогическом сообществе высказалась однозначно:

«Какой может быть настрой? Отвратительный. Отвратительный настрой, потому что самая ужасная ошибка, которую сделали власти, – это то, что карантин объявили в марте, когда у нас не было еще болезни и мы полтора месяца просто отдыхали, ничего не делали. Сейчас я не могу сказать, не знаю статистику. Но у нас в школе дети не болеют. Во всяком случае, в российских школа «началка» учится. Это вопрос, самое главное, «началки». Конечно, у нас еще у выпускные классы… Ну, а что мы можем сделать? Тут приезжала (на эту акцию) представитель гороно, наша замечательная Аликовна, она умная женщина, глава администрации города был, Алхас Валикоевич Шамба. Ну, а что? Родители возмущались, а они стояли и слушали. И сказали, что все зависит от власти.

– Значит, большинство родителей за…

– За учебу, конечно! Дети вообще ничего не делают. Я же занимаюсь там в группах. По скайпу занимаюсь. Это невозможно заниматься по скайпу! У нас нет еще такой техники, которая могла бы обеспечить нормальную связь. Что по скайпу, что Zoom этот придумали. Вообще, это нужна большая аудитория, большой экран. Как это в российских школах практикуется – учителя выводят на большой экран, дети его наблюдают, он наблюдает их, и так проводится урок. А не так, что сидишь ты за этим скайпом – глаза у тебя уже болят, глаза «вылезают»… В общем, целое дело. «Началка» так страдает… Все родители жалуются, все!»

В ходе разговора мы с моей собеседницей немного поспорили. Точнее, я согласился с ней, что действительно первые внеурочные выходные были объявлены в школах Абхазии с середины марта, еще за пару недель до того, как в самом конце того месяца в республике стали вводиться полномасштабные карантинные меры, а с 1 апреля была закрыта российско-абхазская граница. И действительно, как выяснилось впоследствии, в школах и детсадах до конца минувшего учебного года не было ни одного инфицированного. Да и вообще, кроме нескольких жителей города Гагра и привезших с собой вирус курсантов российских военных вузов, их в Абхазии до 22 июля вообще не было. Но это мы сейчас знаем… А тогда, как вспоминают в местных СМИ, еще в начале марта, до введения ограничений, в родительских чатах WhatsApp разгорелась настоящая «война» – мамы и папы требовали распустить детей по домам и не подвергать их опасности, многие классы пустовали.

Мы часто склонны забывать о том, что было. Конечно, вполне резонно предположить, что тогда тревогу били одни, а сейчас продлением карантина в школах возмущаются другие. Наверное, в основном это так. Но есть и такое наблюдение: ограничения, которые те же самые люди готовы были терпеть неделю, две, и воспринимались ими как нечто крайне важное и необходимое, по прошествии месяцев стали ими приниматься в штыки. Даже несмотря на то, что резко возросло число заболевших, а количество жертв коронавируса перевалило в Абхазии за восемь десятков.

В минувшую пятницу 27 ноября акцию, аналогичную пицундской, собирались провести в Сухуме, на площадке перед зданием Абхаздрамтеатра, правда, там занятия в школе фигурировали в качестве только одного из вопросов. Накануне по соцсетям распространился текст, подписанный интернет-пользователем по имени Феликс:

«Уважаемые граждане! Мы доведены до полного отчаяния, в наших домах холод, мерзнут дети, проблемы со светом, помимо графика, также постоянно возникают. Терпеть более это уже невозможно. Вчера объявили, что школы не будет до января, получается – наши дети не смогут получить образования из-за того, что власть не может обеспечить учебный процесс. Мы, жители разных районов Сухума и других населенных пунктов Абхазии, собрав инициативную группу в количестве 25 человек, призываем присоединиться к нам в пятницу 27 ноября в 12:00 у площади Абхазского драмтеатра, несмотря на то, что сегодня объявили пятницу выходным днем, и узнать у руководства страны, как нам быть дальше, как жить в это непростое время».

Далеко не все восприняли эту идею с одобрением. Довелось слышать такие рассуждения ее противников: «К веерным отключениям электричества нас привел целый комплекс проблем, которые возникли не вчера и не позавчера. К тому же часы отключений уже стали сокращаться. А если их по требованию митингующих снимут, и энергосистема рухнет, это будет лучше? А немедленное возобновление занятий в школах… Да, во многих селах коронавируса нет, но если занятия где-то проводить, где-то нет, возникнет разнобой в системе просвещения. Так или иначе, многие сейчас в Абхазии опасаются распространения вируса в условиях предстоящих зимних холодов. А если эти люди соберутся на альтернативный митинг – что это будет: стенка на стенку? Педагоги в основном против продления карантина. Ну, а если спросить медиков, наверняка будет обратная картина».

Так или иначе, но до десятка представителей СМИ пришли в пятницу в назначенное время на назначенное место у театра, но увидели, что митинга не будет. Несколько журналистов сделали коллективное фото на память и выложили его в «Фейсбук».

Чуть позже Феликс так объяснил в соцсетях возникшую ситуацию:

«Друзья! У нас сегодня было запланировано собраться на митинг, чтобы узнать, как дальше жить в сегодняшних непростых условиях.

Все эти дни, после объявления о митинге, мы встречались с разными людьми как во властных коридорах, так и в общественно-политических организациях. Никто из власти не дал согласия прийти и пообщаться с народом, они лишь просили потерпеть, подождать, не баламутить и т.д.

Честно скажу, мы не вели активной работы по сбору людей, но настрой у жителей был прийти и переговорить с руководителями страны.

Другие просили, что в условиях короновируса все же лучше воздержаться от собрания… Одним словом, мы все же решили повременить до декабря. Если за это время не решатся наши проблемы со светом, со школой… Все-таки со школой нужен не общий подход, есть и те школы, где могут и должны учиться. Также готовы были прийти крестьяне и водители, которые по несколько суток стоят на границе и не могут вывезти мандарины. В общем, работайте, господа «правители», не вызывайте в народе ГНЕВ, для этого вы и пришли во власть».

Появилось немало острых комментариев к этому посту. Приведу один, альтернативный, но написанный в рамках приличия: «Прекращайте подливать масло в огонь, времена очень тяжелые. Был бы другой правитель, было бы точно так же, никак не лучше. Но если, пользуясь случаем, кто-то хочет воспользоваться этим для своей цели, это и ежу понятно, что он старается только для себя, но не для народа».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия