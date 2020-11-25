В новый год Абхазия войдет с ограничениями

Вчера на сайте президента Республики Абхазия было опубликовано распоряжение главы государства, согласно которому ограничительные меры в связи с коронавирусной пандемией продлеваются до 12 января 2021 года. Документ подписан на основании решения координационного штаба по защите населения Абхазии от инфекции COVID-19 от 20 ноября 2020 года.

Можно без преувеличения сказать, что появление распоряжения ждало все общество. Срок действия предыдущего заканчивался 24 ноября, и родителей, понятно, волновало, будет ли продлен карантин в общеобразовательных школах, введенный с 15 октября. В последние дни, в том числе и в так называемых родительских чатах, ходили разговоры, что, может, занятия возобновятся то ли 30 ноября, то ли 1 декабря. Их появлению способствовало то, что вот уже недели три число выявленных случаев инфекции среди тестируемых в республике пошло на спад и варьировалось в пределах примерно 30-70 человек; медики заговорили о том, что вторая волна пандемии в Абхазии вышла на плато и возникла тенденция к ее затуханию. Но…

Вчера вечером довелось стать свидетелем такой бытовой сценки. Когда третьекласснице одной из сухумских школ, отличнице и, конечно же, скучавшей по друзьям в классе, старшие сообщили, что «каникулы» затянутся еще как минимум на полтора месяца с лишним, она взялась руками за голову и после паузы воскликнула: «Как я ненавижу этот коронавирус!» «Мы все его ненавидим», – отозвался один из взрослых.

В «Фейсбуке» кто-то тут же написал: «Даже если они выйдут в январе, учебный год коту под хвост. Кто бы что ни говорил, «онлайн» занятия в нынешнем раскладе (6-10 уч. на занятии из 24-30), с учетом веерных отключений, отсутствием инета и гаджетов и возможности у многих их приобрести – все это никогда не заменит общеобразовательного процесса в школе. Итог? Второй год?»

Кстати, веерные отключения электроэнергии – где-то с восьми до десяти утра, где-то с десяти до двенадцати и так далее, которые неизвестно, когда закончатся, безусловно, явились дополнительным фактором, повлиявшим на продление карантина в школах и детсадах. Кроме того, наверняка учитывалось приближение Нового года и новогодних каникул. Велик ли смысл начинать занятия на несколько недель, даже если эпидобстановка будет последовательно улучшаться, а потом отпускать детей на каникулы?

Исходя из всего этого, никто против продления особо не протестовал. А если и были считавшие это решение властей неверным, их настрой наверняка должен был измениться после очередного сообщения Оперативного штаба по защите от коронавирусной инфекции, когда стало известно, что за последние сутки число инфицированных в Абхазии снова перевалило за сто и составило 116 человек, а скончались от коронавируса трое, все в Гудаутском ковид-госпитале.

Директор Сухумского РУСДРАМа Ираклий Хинтба был одним из первых, кто откликнулся на распоряжение президента в соцсетях:

«Только что стало известно, что театры будут закрыты до 12 января 2021 года. Ну, что делать, ничего, будем готовиться к открытию уже в новом году. Может, и в этом что-то поменяется. Посмотрим. Мы не унываем!»

Помимо запретов (см. Справку) в Абхазии действуют и другие ограничительные меры. В частности, ограничение на количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях. На продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынках в Сухуме и районах республики ежедневно должна осуществляться профилактическая дезинфекция. Администрации районов должны обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта, водители транспорта должны носить медицинские маски и медицинские перчатки. Также запрещено перевозить в общественном транспорте пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (при нахождении в общественных местах власти рекомендуют их использовать). Объекты общественного питания обязаны обеспечить соблюдение обязательных требований по расстановке столов для обслуживания граждан с соблюдением социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при условии использования не более 50 процентов посадочных мест и использования обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты.

Большинство населения в абхазских городах к этим ограничительным мерам за последние месяц-полтора уже привыкло. Правда, не все пассажиры ездят на общественном транспорте в масках, и пренебрегающим этим никто замечаний в общем-то не делает. Многолюдных свадеб в банкетных залах с начала октября уже не проведешь, но время от времени доходит информация, что в селах их все же порой устраивают, как в прежние времена, в палатках.

Если сравнивать ограничительные меры, применяемые сейчас в Абхазии, с теми, что введены в других странах и регионах, то где-то они строже, а где-то слабее. Так, здесь не доходит, как в некоторых мегаполисах, до закрытия объектов общепита, но, скажем, в большинстве регионов России продолжаются занятия в школах.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

СПРАВКА «Эха Кавказа»

В Абхазии до 12 января 2021 года запрещены: