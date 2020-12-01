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С 2021 года пенсия в Грузии увеличится на 20-25 лари
Ежемесячная выплата возрастным пенсионерам в Грузии увеличится с 1 января 2021 года. Об этом сообщили в министерстве финансов страны.
Для пенсионеров в возрасте до 70 лет предусмотрен рост выплат на 20 лари (6 долларов). Их пенсия достигнет 240 лари (около 72 долларов).
Для пенсионеров старше 70 лет предусмотрен рост на 25 лари (7.5 долларов) – пенсия составит 275 лари (около 83 долларов).
На пенсионное обеспечение из бюджета в 2021 году будет выделено 2.6 млрд лари (около 783 млн долларов).
Ранее правительство представило парламенту Грузии окончательную версию государственного бюджета на 2021 год. В стране ожидается реальный рост ВВП в пределах 4.3%. При этом в текущем году спад грузинской экономики ускорился.
Другие новости дня
COVID-19 в Грузии: 3759 новых случаев, 36 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1303 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3759 новых случаев коронавируса, выздоровели 3574 человек.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 139 343, выздоровевших – 117 560.
- Накануне Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
Британское издание The Times обвинило НТВ, Кеосаяна и Симоньян в расизме
Британское издание The Times обвинило российский телеканал НТВ в расизме, призвав Европейский союз футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с владельцем НТВ, компанией "Газпром", которая является одним из крупнейших спонсоров главного европейского футбольного турнира - Лиги Чемпионов УЕФА.
СМИ обратило внимание на то, что в минувшие выходные в программе НТВ "Международная пилорама" с Тиграном Кеосаяном появилась, как утверждается, "расистская" пародия на экс-президента США Барака Обаму. В материале The Times отмечается, что актриса в образе Обамы, лицо которой было измазано тёмной краской, пела некогда популярный в России поп-хит "Я шоколадный заяц", президентство Обамы было названо "тёмной стороной" американской истории, а ведущий Кеосаян, беседуя с якобы бывшим лидером США , заявил, что в России его могут принять за цыганку.
"Трансляция НТВ может поставить в неловкое положение УЕФА, руководящий орган европейского футбола, поскольку он стремится активизировать свои усилия по борьбе с расизмом", - пишет британское СМИ и приводит комментарий представителя международной организации Fare, которая вместе с УЕФА ведёт антирасистскую кампанию. "Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, "Газпром" должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится", - заявил представитель Fare.
Отдельно The Times отмечает, что ведущий "Международной пилорамы" является мужем Маргариты Симоньян, главного редактора телеканала Russia Today, "финансируемого Кремлём", и что именно Симоньян пишет для программы сценарии. "За один эфир супруги получают около пяти миллионов рублей", - утверждает британское издание.
В конце материала The Times обращает внимание на то, что согласно последнему социологическому опросу "Левада-Центра", 28 процентов россиян считают, что чернокожим людям следует запретить въезд в страну.
В компании "Газпром" отказались комментировать статью в The Times, в УЕФА на запрос издания пока не ответили, а Маргарита Симоньян написала в своём твиттере, что её муж, "как человек, являющийся частью этнического меньшинства в России, регулярно шутит в эфире над своим большим этническим носом и своей принадлежностью к чёрным". Симоньян призвала британских журналистов "погуглить, какие этнические группы называют "чёрными" в России".
Армия Азербайджана вошла в Лачинский район. ВИДЕО
Подразделения армии Азербайджана вошли в Лачинский район Нагорного Карабаха . Об этом сообщается на сайте Министерства обороны страны.
Это последний из трех районов, который переходит под контроль Баку по трёхстороннему соглашению о прекращении огня в самопровозглашённой Нагорно-Карабахской республике.
На странице в YouTube ведомство опубликовало видео, на котором видно, как военные въезжают в регион.
Уже утром ведомство сообщило, что в Лачинском районе поднят азербайджанский флаг.
20 ноября азербайджанская армия заняла Агдамский район. Спустя пять дней азербайджанские военные вошли в Кельбаджарский район. Баку тогда согласился на десятидневную отсрочку, чтобы мирные жители успели покинуть район, выезд из которого возможен только по одной дороге с ограниченной пропускной способностью.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, в регионе будут размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.
Вчера президент Армении Армен Саркисян направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой посодействовать возвращению из Азербайджана армянских военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших. Заместитель председателя парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в "искусственном затягивании начала" обмена военнопленными, который, по его словам, должен был начаться "сразу" после подписания 9 ноября договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
СМИ: на границе с Сирией убит высокопоставленный командир КСИР
На границе между Сирией и Ираком убит высокопоставленный командир Корпуса стражей исламской революции Муслим Шахдан, сообщает арабский телеканал Al Arabiya. По данным СМИ, автомобиль, в котором находился Шахдан, был атакован с беспилотника. Первыми об этом сообщили иракские источники. Иран пока не подтвердил и не опроверг гибель полевого командира.
Корпус стражей исламской революции - военная организация, в которой около 125 тысяч членов и которая подчиняется напрямую верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
27 июня в результате покушения был убит иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает. Иран обвинил в убийстве Фахризаде израильские спецслужбы и пообещал ответить. Официальный Израиль это пока не комментировал.
Баку заявляет, что исторические и культурные памятники в Карабахе будут сохранены
Находящиеся в Нагорном Карабахе исторические и культурные памятники будут сохранены и доступны всем общинам, в том числе армянской. Об этом в беседе с ТАСС заявил министр культуры Азербайджана Анар Керимов.
«Все памятники культурного наследия, вне зависимости от их происхождения, религиозной принадлежности, будут сохранены, отреставрированы и сданы в эксплуатацию для всех общин, которые будут там жить, включая и армянскую общину», - заявил азербайджанский чиновник.
Говоря, в частности, о монастырском комплексе Дадиванк, представитель правительства Азербайджана подтвердил, что комплекс будет доступен также для армянской общины.
- В ряде населенных пунктов, перешедших под контроль азербайджанских ВС в ходе Карабахской войны, в том числе в городе Шуши, осквернению подверглись армянские исторические и религиозные памятники. Зачастую проявления вандализма снимались на фото и видео и распространялись на азербайджанских соцплощадках.
Путин внес в Госдуму закон о запрете двойного гражданства для госслужащих
Владимир Путин внес на рассмотрение депутатами Госдумы законопроект, согласно которому военнослужащим, сотрудникам органов государственной охраны и чиновникам государственной власти будет запрещено иметь иностранное гражданство и вид на жительство иностранных государств.
В случае принятия закона парламентом и Советом Федерации, перечисленные категории граждан, которые уже имеют иностранные гражданство или вид на жительство, будут обязаны в течение полугода либо отказаться от них, либо уйти с должности.
Отмечается, что документ внесен в Госдуму в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками к Конституции России, которые были приняты в июле.
У министра финансов Грузии Иванэ Мачавариани подтвердился коронавирус
В результате тестирования у министра финансов Иванэ Мачавариани подтвердился COVID-19, сообщает пресс-служба министерства.
Как отмечается в информации, Мачавариани чувствует себя хорошо и работает из дома в дистанционном режиме.
Вместе с тем, по сообщению ведомства, в результате тестирования коронавирус был выявлен и у заместителя министра Георгия Какауридзе, который также лечится в домашних условиях.
- Согласно официальной статистике, Грузия обошла Армению по числу зараженных коронавирусом и вышла в лидеры среди стран Южного Кавказа.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
В Абхазии выявлено 87 случаев коронавируса, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 308 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 79 человек, 65 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 16 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском госпитале скончался ковид-положительный пациент 1954 года рождения. Мужчина был доставлен в госпиталь 16 октября. У него также было выявлено осложнение основного заболевания - «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 29 ноября.
- Также 29 ноября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1936 года рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Мужчина был доставлен в госпиталь 22 ноября. С 26 ноября находился в реанимационном отделении, пациент получал всю необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался. У мужчины были сопутствующие хронические заболевания.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 40 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
- 28 ноября в мобильном госпитале скончался пациент 1940 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания - «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 5970 человек. 84 летальных случаев. Выздоровели 3845 человек.
В Цхинвали решительно осудили «подлое убийство» иранского ученого-ядерщика
В Южной Осетии решительно осуждают «террористическую атаку на суверенной территории Исламской Республики Иран», заявил и.о. министра иностранных дел самопровозглашенной республики Дмитрий Медоев.
«Это подлое убийство в очередной раз показало, что терроризм не признаёт не только законов цивилизованного общества, но и самых основных норм человеческой морали. В современных условиях сложной международной обстановки, совершенное преступление подрывает мир и стабильность в регионе и несет серьезную угрозу всем близлежащим странам и народам», – сказал Медоев, комментируя агентству «Рес» убийство иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани в эфире государственного телевидения обвинил Израиль в убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. О наличии израильского следа в покушении заявил и МИД страны. Отомстить за убийство пообещал военный советник высшего руководителя исламской республики Хосейн Дехкан.
Фахризаде умер в госпитале после покушения неподалеку от Тегерана. Его автомобиль был подорван, а затем обстрелян из автоматического оружия. Западные разведывательные службы подозревали ученого в том, что он возглавляет военную ядерную программу Ирана, существование которой страна категорически отрицает.
Убийство Фахризаде может осложнить курс избранного президента США Джо Байдена улучшить отношения с Тегераном, отмечает издание. Байден обещал восстановить ядерную сделку с Ираном, которую разорвал президент Дональд Трамп. Она предусматривала частичное снятие западных санкций с Тегерана в обмен на отказ от разработки ядерного оружия.
Американский президент в 2018 году обвинил Иран в том, что он продолжает разработку и вышел из сделки. Это решение не было поддержано европейскими странами, считающими, что доказательства существования ядерной программы неубедительны.
МККК подготовил абхазских специалистов по ДНК-идентификации
В МИД самопровозглашенной республики Абхазия сегодня прошла встреча замминистра Ираклия Тужба с представителями миссии Международного комитета Красного Креста (МККК).
Как сообщили в абхазском ведомстве, представители МККК проинформировали замминистра о ходе программы по поиску пропавших без вести в результате войны 1992-1993 гг., а также о планах миссии на 2021 год.
«Представители МККК в Республике Абхазия также сообщили Ираклию Тужба, что в рамках реализации Программы по поиску и идентификации пропавших без вести, было подготовлено 9 абхазских специалистов в этой области. Это стало возможным благодаря приглашённым иностранным специалистам в области судебной медицины и других смежных областях. В свою очередь Ираклий Тужба поблагодарил представителей Миссии МККК за проделанную работу и подчеркнул, что Международный Комитет Красного Креста является первой международной неправительственной организацией в Республике Абхазия, которая провела работу по подготовке и повышению квалификации местных кадров. Он также подчеркнул, что МИД Абхазии готов оказывать максимальное содействие деятельности Международного Комитета Красного Креста в республике», – сказано в сообщении.
Moderna подаёт заявку на регистрацию вакцины в США и ЕС
Американская компания Moderna заявила, что в понедельник обратится к властям США и ЕС с ходатайством о регистрации разработанной ею вакцины от коронавирусной инфекции. В сообщении также уточняются результаты третьей фазы клитических испытаний вакцины. Утверждается, что она оказалась эффективной в 94,1 процента случаев.
Из более 30 тысяч участников испытаний COVID-19 заболели 196 человек, из них вакцину получили только 11, остальным было введено плацебо. При этом, как отмечают в компании, из 11 заболевших ни один не переболел тяжело, то есть по отношению к тяжёлой форме коронавирусной инфекции эффективность вакцины составила 100 процентов.
В ходе исследований Moderna от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.
Ранее сообщалось об эффективности вакцины в 94,5 процента, но эта оценка базировалась на неполных данных.
Moderna стала второй компанией, которая подала заявку на регистрацию в США. Ранее за регистрацией вакцины обратились Pfizer и BioNTech. Они утверждают, что их вакцина получила эффективность 95 процентов. По предварительным оценкам, себестоимость вакцины Pfizer ниже, чем у Moderna.
В компании Moderna ранее рассказали, что фактически разработка вакцины заняла два дня - ещё в январе, когда эпидемия коронавирусной инфекции только началась в Китае. Moderna сделала ставку на технологию матричной РНК, её вакцина стимулирует организм вырабатывать так называемый спайковый белок — это, в свою очередь, вызывает иммунный ответ.
По той же модели работает вакцина от Pfizer, а вот российская "Спутник V" и вакцина компании AstraZeneca построены на другой технологии - с использованием аденовируса. Разработчики российской вакцины "Спутник V" утверждают, что эффективность их вакцины - больше 95 процентов. При этом результаты третьей фазы её испытаний пока не опубликованы. Известны случаи заболевания добровольцев, участвовавших в испытаниях, но пока неясно, вводилась ли им вакцина, или они получили плацебо.
Компания AstraZeneca объявила, чтоэффективность ее вакцины, разрабатываемой вместе с Оксфордским университетом, составила 70 процентов.
В случае регистрации вакцин вакцинация в ряде стран Европы и США может начаться уже в декабре, но массовой она станет только в будущем году, поскольку пока не произведено достаточное число доз препарата.
Суд оставил в заключении задержанных по «делу картографов»
Тбилисский городской суд оставил в заключении задержанных по «делу картографов» – Наталью Ильичёву и Ивери Мелашвили. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Суд не принял во внимание доказательства, представленные стороной защиты, а также то, что поручителями задержанных выступили более 200 человек.
- Уголовное дело по части 1 статьи 308 – «Нарушение территориальной неприкосновенности Грузии» было возбуждено в Грузии в преддверии парламентских выборов. Генпрокуратура Грузии поставила под сомнение законность работы комиссии по демаркации и делимитации грузино-азербайджанской государственной границы. В ведомстве считают, что некоторые её участки, возможно, были согласованы в ущерб территориальным интересам страны.
- На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. 7 октября они были задержаны, а на следующий день им предъявили официальные обвинения и избрали в качестве меры пресечения двухмесячное содержание под стражей. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Подсудимые своей вины не признают.
Сотрудник ФСО совершил самоубийство на территории Кремля
Сотрудник Федеральной службы охраны (ФСО) покончил с собой во время несения службы на территории Кремля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации издания Baza, погибшего звали Михаил Захаров. Сообщается, что погибший работал в 5-м отделе управления личной охраны службы охранных мероприятий ФСО. Baza пишет, что это подразделение занимается личной охраной президента России. Источник ТАСС утверждает, что погибший не отвечал за охрану главы государства.
Коллеги Захарова в разговоре с Baza, заявили, что причиной самоубийства могло стать "равнодушное отношение руководства ФСО к условиям его работы, а также многочисленные переработки".
«Зенит» открывает в Абхазии филиал футбольной академии
В самопровозглашенной республике Абхазия 1 декабря начнёт работу филиал Академии российского футбольного клуба «Зенит». Как пишет «Апсныпресс», всего будут работать два отделения – в Сухуми и в Новом Афоне.
«Филиалы будут открыты на базе местных футбольных клубов. И самое главное, все это будет свободно и бесплатно. Никаких ограничении для детей нет, каждый может попробовать свои силы. Самых талантливых юных футболистов будут отправлять на просмотры в академию «Зенита» в Санкт-Петербург», – заявил руководитель абхазского филиала ФК «Зенит» Армен Капикян.
Капикян отметил, что на просмотрах в Академии «Зенита» в Санкт-Петербурге уже побывали четверо юных футболистов из Абхазии.
Инфопортал ВААК пишет, что торжественное открытие филиала состоится в марте 2021 года.
- На официальном сайте Академии «Зенита» указано, что сейчас работают 16 подразделений школы в разных районах Санкт-Петербурга, в Ленинградской и Псковской областях, а также в Башкортостане.
В Петербурге проверят концерт Басты, где сотни зрителей были без масок
В Санкт-Петербурге комитет по культуре второй раз проверит концерт рэпера Басты (Василий Вакуленко) в Ледовом дворце после того, как в соцсетях опубликовали видео с мероприятия. На кадрах видно, что многие из пришедших на концерт не носили защитные маски и не соблюдали социальную дистанцию.
Условиями проведения концерта были наличие стульев в танцевальной части партера, использование защитных масок и социальная дистанция. Некоторые пользователи социальных сетей утверждают, что стульев в партере не было.
При этом комитет по культуре Петербурга утверждает, что в зале находились "допустимые 50 процентов" зрителей от общего количества мест. Вместимость Ледового дворца, где проходил концерт, составляет 12 300 человек. Зрители пишут, что на входе в зал проверяли температуру и выдавали защитные маски тем, у кого их не было с собой.
В Петербурге с начала пандемии выявлено более 120 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли, по официальным данным, около 5,5 тысяч пациентов. За последние сутки врачи подтвердили COVID-19 в городе у 3691 человека. Это больше, чем в любом другом регионе России, кроме Москвы.
Из-за роста случаев заражения в городе ввели дополнительные ограничения: заведениям общепита запретили работать после 23:00, концерты должны согласовывать с властями и Роспотребнадзором, в транспорте пассажиры обязаны носить маски.
- По данным оперативного штаба, за последние сутки в России, включая аннексированный Крым, выявлено 26 338 новых случаев заражения коронавирусом, умерли 368 человек. Число новых инфицированных за сутки в последнюю неделю держится на уровне 25-27 тысяч.
Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе
Грузия обошла Армению по числу зараженных коронавирусом и вышла в лидеры среди стран Южного Кавказа. Об этом свидетельствует официальная статистика на 30 ноября.
При этом по количеству смертей Армения по-прежнему на первом месте, по тестам лидирует Азербайджан.
Число подтверждённых случаев:
- Грузия – 135 584
- Армения – 135 124
- Азербайджан – 119 217
Число смертей:
- Армения – 2164
- Азербайджан – 1371
- Грузия – 1267
Число тестов:
- Азербайджан – 1 728 414
- Грузия – 1 183 319
- Армения – 510 127
По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
В Южной Осетии выявили 39 новых случаев коронавируса
За минувшие выходные в Южной Осетии выявили 39 новых случаев заражения коронавирусом, под наблюдением медиков амбулаторно и стационарно находятся 1064 человека. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Она уточнила, что в цхинвальском РММЦ находятся 87 пациентов, в районных больницах – 17 человек.
По информации главного инфекциониста Южной Осетии Элеоноры Джиоевой, ещё 37 человек лечатся в российском военном госпитале в Цхинвали.
- Ранее югоосетинские власти сообщили о стабилизации ситуации с коронавирусом. При этом в самопровозглашенной республике по-прежнему запрещены массовые мероприятия, жителей обязали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
Полиция опечатала фитнес-центр «Реформер» в Батуми – заявление МВД
В Батуми у здания фитнес-центра «Реформер» со вчерашнего вечера дежурят полицейские, проведена опись инвентаря и опечатано само помещение – МВД Грузии опубликовало заявление, в котором разъясняет принятые меры.
Согласно решению Межведомственного координационного совета, с 28 ноября на территории Грузии запрещена работа фитнес-центров, спортивных залов и бассейнов. По этой причине руководство «Реформера» (ООО «Онлайн Мэджик») , которое отказалось прекращать работу клуба, было оштрафовано департаментом инспекции условий труда Минздрава Грузии на 10 тысяч лари. После этого, уже 29 ноября, сотрудники Департамента провели в фитнес-центре повторную проверку, в ходе которой выяснилось, что фитнес-центр продолжает работать, несмотря на наложение административного штрафа. Согласно законодательству, инспекция труда Минздрава направила заявление в МВД для дальнейшего реагирования.
«Материалы проверки были отправлены в МВД Грузии для дальнейшего реагирования, на основании чего было начато расследование по статье 248 Уголовного кодекса Грузии. Как известно, согласно статье 248 УК Грузии повторное совершение того же действия лицом, осужденным в административном порядке за нарушение правила изоляции и (или) карантина, влечет уголовную ответственность», – говорится в заявлении ведомства.
В случае с юридическим лицом речь идет о лишении права деятельности или о более крупном штрафе, а в случае с физическим лицом – может последовать домашний арест на срок от полугода до двух лет или лишение свободы на срок до трех лет.
Интерес СМИ и общественности к делу фитнес-клуба «Реформера» вызвал приезд в Батуми лидера оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе, – пишет «Новости-Грузия».
Политик на основании устной договоренности арендовал фитнес-центр в качестве жилой площади. Джапаридзе отмечает, что арендовал помещение вместе со всем инвентарем и пригласил всех желающих заниматься фитнесом «прийти к нему в гости».
Он также заявил, что полиция не имеет права находиться в его доме, а если у правоохранителей имеются претензии к владельцам, то они должны обратиться к непосредственно к нему.
Лидер «Гирчи» также напомнил, что является избранным депутатом парламента и вопрос его задержания следут согласовывать с Центральной избирательной комиссией. Лидер «Гирчи» и руководство фитнес-центра вызваны сегодня в полицию на опрос.
- Ранее представители других оппозиционных партий в Батуми заявили, что создают целый «квартал свободы» от карантинных запретов у Дома правительства Аджарии и собираются открыть там кафе-бар и ярмарку.
Лефортовский суд Москвы продлил арест Ивана Сафронова на три месяца
Лефортовский суд Москвы в понедельник продлил на три месяца арест советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщает "Интерфакс".
Приставы не разрешили зайти на заседание журналистам, заявив, что из "прессы не аккредитован никто" и в суд пускают только по повестке. На заседание также не пускали родственников Сафронова. Однако позднее девушке Сафронова Ксении Мироновой и его сестре Ирине разрешили присутствовать на оглашении решения.
Бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов был задержан ФСБ в начале июля, а затем арестован по обвинению в государственной измене. По версии следствия, в 2017 году, работая в "Коммерсанте", Сафронов передал чешской разведке секретные данные о российском военно-промышленном комплексе. Бывший журналист вину не признаёт. 2 сентября Лефортовский суд Москвы по ходатайству следователя ФСБ продлил Сафронову срок пребывания под стражей до 7 декабря. Защита просила изменить Сафронову меру пресечения на не связанную с пребыванием в следственном изоляторе и представила в суд более 150 поручительств журналистов, политиков и правозащитников.
Грузия может получить вакцину от коронавируса в марте-апреле
Первую партию вакцины от коронавируса Грузия может получить в марте-апреле 2021 года.
Как сообщил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе, ведется работа с COVAX – инициативой по обеспечению доступности вакцин против COVID-19, которая объединяет более 170 стран.
«COVAX платформа в 2021 году закупит несколько миллиардов доз различных вакцин. Когда мы внесли предоплату, 4.5 миллиона (долларов), мы заплатили с условием, что сможем выбрать вакцину. С большой долей вероятности, (Грузия получит вакцину) где-то в марте-апреле», – отметил Гамкрелидзе.
При этом он добавил, что Грузия дополнительно ведет прямые переговоры с производителями.
«В пятницу большая телеконференция прошла с AstraZeneca и оксфордовской вакциной относительно прямых закупок. По данному вопросу мы работаем и при помощи наших посольств в нескольких странах», – сказал он.
Байден повредил ногу, играя с собакой. Ему придётся носить ортез
Избранный президент США Джо Байден в субботу повредил ногу, играя со своей собакой по имени Мейджор. Первоначально сообщалось о растяжении, однако ортопед, которого Байден посетил в воскресенье, обнаружил у Байдена две микротрещины в кости. Из-за этого избранному президенту, вероятно, придётся несколько недель носить специальный ортез.
20 ноября Байдену исполнилось 78 лет, он станет самым возрастным президентом США в истории. На протяжении избирательной кампании звучали опасения по поводу состояния его здоровья, однако врачи неоднократно официально заявляли, что Байден практически здоров, бодр и готов к исполнению обязанностей.
Здоровья Байдену пожелал в твиттере и действующий президент Дональд Трамп - который по-прежнему оспаривает в судах своё поражение на выборах.
У семьи Байдена - две немецкие овчарки, Мейджор и Чемп. Планируется, что они переедут в Белый дом после инаугурации.
Спад грузинской экономики в октябре ускорился
По данным Национальной службы статистики Грузии, ВВП страны в октябре сократился на 3.9% (в годовом исчислении). В сентябре экономический спад составлял лишь 0.7%.
Как сообщили в ведомстве, в первом квартале экономический рост составлял 2.3%, во втором квартале ВВП сократился на 13.2%, в третьем спад составил 3.8%. Средний показатель за десять месяцев – минус 5.1%.
«В октябре спад наблюдался почти во всех секторах экономики, за исключением финансового и страхового секторов», – заявили в службе статистики.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
«Европейская правда»: Грузия может получить план действий по членству в НАТО
Грузия может получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО, – пишет украинское издание «Европейская правда».
«В штаб-квартире НАТО на техническом уровне достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса», – говорится в статье, авторы которой – редакторы «Европейской правды» Сергей Сидоренко и Юрий Панченко.
В статье говорится, что «окончательного политического согласия на предоставление Грузии ПДЧ еще нет». При этом источники издания указывают, что Грузия может получить ПДЧ без Украины.
«Декабрьская встреча глав МИД НАТО, на которую оптимисты возлагали надежды, наверняка завершится без приглашения Грузии к ПДЧ. В Альянсе предпочитают дождаться смены администрации Белого дома, чтобы услышать мнение новоизбранного президента Джо Байдена и его команды; некоторые также обращают внимание на выборы в Германии в 2021 году. Не в пользу мечты многих грузин сыграли и выборы в самой Грузии, которые завели страну в политический кризис. Впрочем, то, что в НАТО в принципе начали вести дискуссию о новом статусе для Грузии, уже крайне важно. Ведь в отношении Украины Альянс до сих пор отказывался даже говорить о такой возможности», – сказано в статье.
Издание напоминает, что в 2008 году Альянс уже рассматривал запросы Украины и Грузии о предоставлении нам плана действий по присоединению к ПДЧ. Тогда, на саммите НАТО в Бухаресте, оба государства получили отказ, и Россия не скрывала, что такое решение принято под ее влиянием.
«На упомянутом уже Бухарестском саммите НАТО хоть и отказался предоставить нам ПДЧ, но одновременно принял решение о том, что:
- однажды Украина и Грузия станут членами НАТО;
- ПДЧ будет следующим шагом на их пути к членству.
Итак, сейчас Грузия готовится сделать этот шаг. А Украина, к сожалению, нет», – пишет «Европейская правда».
Ранее американский дипломат, бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу заявил, что Грузия и Украина могут получить статус ассоциированного члена Североатлантического альянса.
COVID-19 в Грузии: 3216 новых случаев, 37 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1267 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 37 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 3216 новых случаев коронавируса.
За сутки выздоровели 3937 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 135 584, выздоровевших – 113 986.
Динамика за ноябрь:
- 1 ноября – 1791 новый случай, 28 пациентов скончались;
- 2 ноября – 1852 новых случая, 7 пациентов скончались;
- 3 ноября – 1943 новых случая, 20 пациентов скончались;
- 4 ноября – 2295 новых случаев, 19 пациентов скончались;
- 5 ноября – 2401 новый случай, 20 пациентов скончались;
- 6 ноября – 2775 новых случаев, 22 пациента скончались;
- 7 ноября – 2859 новых случаев, 18 пациентов скончались;
- 8 ноября – 2901 новый случай, 34 пациента скончались;
- 9 ноября – 2927 новых случаев, 24 пациента скончались;
- 10 ноября – 2970 новых случаев, 22 пациента скончались;
- 11 ноября – 2911 новых случаев, 45 пациентов скончались;
- 12 ноября – 3120 новых случаев, 33 пациента скончались;
- 13 ноября – 3473 новых случая, 37 пациентов скончались;
- 14 ноября – 3504 новых случая, 33 пациента скончались;;
- 15 ноября – 3020 новых случаев, 34 пациента скончались;
- 16 ноября – 3157 новых случаев, 30 пациентов скончались;
- 17 ноября – 3117 новых случаев, 45 пациентов скончались;
- 18 ноября – 3443 новых случая, 37 пациентов скончались;
- 19 ноября – 3697 новых случаев, 38 пациентов скончались;
- 20 ноября – 3768 новых случаев, 41 пациент скончался;
- 21 ноября – 3824 новых случая, 33 пациента скончались;
- 22 ноября – 4048 новых случаев, 49 пациентов скончались;
- 23 ноября – 3958 новых случаев, 36 пациентов скончались;
- 24 ноября – 3128 новых случаев, 39 пациентов скончались;
- 25 ноября – 3071 новый случай, 34 пациента скончались;
- 26 ноября – 3801 новый случай, 39 пациентов скончались;
- 27 ноября – 4780 новых случаев, 37 пациентов скончались;
- 28 ноября – 4472 новых случая, 34 пациента скончались;
- 29 ноября – 4426 новых случаев, 35 пациентов скончались;
- 30 ноября – 3216 новых случаев, 37 пациентов скончались.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
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