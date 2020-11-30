Разрешенный бизнес позавидует запрещенному

Новые ограничения правительства Грузии, введенные для борьбы с коронавирусом, для отдельных секторов бизнеса могут оказаться фатальными – в частности, зимние курорты и супермаркеты. Правительство обещает подумать над тревогами предпринимателей.

В соответствии с новыми ограничениями, до 31 января приостановлена работа всех видов транспорта, ресторанов, кафе, спортивно-оздоровительных комплексов, крупных супермаркетов и зимних курортов.

Самые большие убытки в связи с этим несут последние две категории. Зимние курорты Грузии оказываются в фактической изоляции. В Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местии закрываются все гостиницы. Эксплуатация горнолыжных спусков и подъемников ограничена. Пункты питания закрыты. Таким образом, до 31 января популярные горнолыжные курорты не смогут принять туристов.

По мнению гендиректора девелоперской компании «Редко» Малхаза Кунелаури, ограничения было ошибочным решением:

«Считаю, что длительное закрытие горных курортов в самый доходный период сезона неправильно с точки зрения развития экономики. К примеру, всего в Гудаури около трех тысяч номеров, которые сдаются на сезон, и предприниматели платят налоги. А, исходя из суровых климатических условий, номера в любом случае придется отапливать. Думаю, только по этой статье ущерб превысит три миллиона лари».

Со схожими тревогами выступили представители крупных торговых центров. В минувшую пятницу они потребовали не ограничивать их деятельность в предпраздничные дни, при необходимости эти запреты перенести на январь. Косвенные убытки несут даже те категории бизнеса, деятельность которых не попала под запреты. И все из-за отсутствия транспорта – люди попросту не могут добраться до рабочих мест. Руководитель Центра красоты и эстетики «Премиум» Лика Гогиашвили говорит, что работа салонов красоты имеет смысл только в тех случаях, если они самостоятельно могут развозить сотрудников на личном автотранспорте или возместят расходы персонала на такси.

По словам Гогиашвили, на фоне этого салоны будут вынуждены закрыться, так как текущая выручка не покрывает расходы сотрудников, особенно при снижении клиентской базы:

«Думаю, вообще не имело смысла разрешать нам деятельность, потому что наши работники не попадают в ту категорию людей, которые могут получать адресную помощь правительства, и по факту, не работая, они теряют льготы. Затраты высоки, включая счета за коммунальные услуги, наш подоходный налог больше не заморожен, так как шестимесячный льготный период прошел, а, поскольку формально мы не закрылись, нам обычно приходится платить налоги как обычно».

В правительстве отвечают, что готовы к консультациям с бизнесом. На специальном брифинге министра экономики Натии Турнава было заявлено, что власти готовы к переговорам с торговыми центрами, при усилении профилактических мер с их стороны.

«На сегодня у нас запланированы встречи с владельцами гостиниц, расположенных на зимних курортах, мы их выслушаем и подумаем, чем сможем помочь. Что касается торговых центров, мы пошли им навстречу и разрешили им торговать до Нового года, начиная с 24 декабря. Картина, которую мы видели за день до введения ограничений, ажиотаж, вызванный скидками, предполагает, что торговые центры несут эпидемиологическую угрозу. Поэтому торговые центры и рестораны считаются центром наибольшего притяжения людей и распространения инфекции в мире», – заявила Турнава.

Впрочем, судя по заявлению Альянса индустрии туризма, объединяющего 27 бизнес-субъектов, переговоры с министром не привели к конкретным договоренностям. Туристический сектор требует от правительства незамедлительного снятия запрета на функционирование зимних курортов и создания рабочей группы по выработке плана восстановления отрасли.