Алиев назвал первостепенной задачей создание нового транспортного коридора в Турцию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках соглашения по Карабаху первостепенным вопросом является создание нового транспортного коридора в Турцию, а также соединение Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.

«Как вы знаете, несколько лет назад мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс. Это уже железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Если будет реализован и этот проект, - уверен, что это произойдет, - то это будет новой связью, и каждая из пяти стран может извлечь выгоду из этого. Что может быть лучше этого проекта для региональной безопасности и сотрудничества? Ничего. Кто инициатор этого? Мы. Кто включил этот пункт сюда? Я. Сегодня – 1 декабря - мы уже видим развитие этих работ. Могу сказать, что Закрытому акционерному обществу «Азербайджанские железные дороги» уже дано указание проанализировать железную дорогу Горадиз-Зангилан, которую разрушил ненавистный враг, произвести предварительные подсчеты. В то же время в рамках визита делегации Российской Федерации в Азербайджан были обсуждены в том числе и вопросы восстановления железных дорог», – отметил Алиев.

Президент Азербайджана заявил, что переговоры ведутся не с Ереваном, а с Москвой, так как железные дороги Армении принадлежат российской государственной компании. Алиев затронул и международные энергетические проекты, которые были осуществлены в обход Армении.

«Я помню, когда мы определяли в то время маршрут нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, - тогда я работал в Государственной нефтяной компании, - на нас оказывалось колоссальное давление, причем со стороны западных стран. Почему он идет в обход Армении? Он должен проходить не через Грузию, а Армению. В то время ведущие западные страны ставили нам условия. Тогда мы очень зависели от иностранных кредитов. Помню, в результате кампании, проведенной армянской пропагандой, армянским лобби и проармянскими иностранными кругами, Всемирный банк отложил, приостановил предоставление средств, которые должны были быть нам выданы в течение года, под разными предлогами, якобы нарушаются экологические стандарты. Хотя это был абсурд», – сказал Алиев.

Он отметил, что Армения могла бы «заработать деньги», если бы участвовала в транзитных проектах.

«Где ты, Армения? Баку-Тбилиси-Джейхан проложен в обход. Баку-Тбилиси-Эрзурум тоже. TANAP тоже. Сегодня мы поставляем свой газ в Европу. Ты, Армения, могла бы заработать деньги. Часть газопровода могла бы быть в твоих руках. Ты бы получала средства за транзит. Чего ты лишила себя?! Стоило ли это того? Эта оккупация, вражда, чувства ненависти к соседу привели их к такому положению», – добавил азербайджанский президент.