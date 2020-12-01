Бюджет оказался рекордно государственным

Государственный бюджет на будущий год представлен в парламент Грузии для рассмотрения в третьем чтении. Предполагается, что в 2021 году ВВП вырастет более, чем на 4%. Доходная часть в сравнении с прошлым годом сократится на 1,6 млрд лари, а расходная часть вырастет на 2,4 млрд лари. Дефицит планируется покрыть за счет внешних и внутренних заимствований.

Минфин представил в парламент доработанный вариант бюджета на будущий год. Согласно проекту, доходная часть составляет 16,7 млрд лари, что на 1,6 млрд лари меньше, чем в 2020 году. Расходы – 18,4 млрд лари, что на 2,4 млрд лари больше, чем в текущем году.

Дефицит планируется покрыть за счет новых долгов. Бюджетом они предусмотрены в размере дополнительных 5,3 млрд ​лари, в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций в 2021 году. Также в документе предусмотрено выделение 2,8 млрд лари на погашение текущего госдолга.

Экономика должна вырасти на 4,3%. Номинальный ВВП установлен на уровне 53,4 млрд лари при уровне инфляции в 3,5% и дефиците бюджета 7,6% ВВП.

Наибольшая доля ассигнований (около 10 млрд лари) приходится на три ведомства. Министерству здравоохранения и социальной защиты выделены 5,56 млрд лари. Финансирование Министерства регионального развития и инфраструктуры увеличится на 551,3 млн лари, достигнув 2,42 млрд лари. Министерство образования, науки, культуры и спорта – получит на 263,8 млн лари больше утвержденной суммы ассигнований на 2020 год – 1,8 млрд лари.

Некоторые эксперты считают параметры представленного документа нереалистичными. По словам директора фонда «Свободы и демократии» Анны Гоголодзе, бюджет словно не учитывает эпидемиологические риски:

«При расчетах роста ВВП, по всей видимости, не учтены никакие риски. В случае продолжения кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, выполнение доходной части окажется под вопросом. Соответственно, придется его корректировать на ходу, возможно, дефицит бюджета будет значительно выше. Что касается внешних заимствований, то поначалу было запланировано занять 3 млрд лари, но затем потолок был увеличен, что делает Грузию крайне уязвимой к малейшим колебаниям».

В целом, максимальная сумма госдолга до конца 2021 года составит 33,6 млрд лари, из него внешний достигнет 27,7 млрд лари, а внутренний – 5,9 млрд лари.

Несмотря на призывы неправительственного сектора и оппозиции, в представленном варианте нет даже намека «на затягивание поясов» госаппарата. Напротив, в документе в сравнении с текущим годом эти расходы вырастут на 60 млн лари до рекордных 1,61 млрд лари. В частности, в 2021 году в госсекторе будет 112 570 занятых, что на 356 человек больше в сравнении с 2020 годом.

Между тем, на фоне продолжения бойкота оппозиции непонятно, когда парламенту удастся рассмотреть и утвердить представленный законопроект. Окончательные данные ЦИК будут опубликованы не ранее 19 декабря.