Николая Цховребова проверят на самоизбиение

Продолжается драма с пытками и избиениями заключенных в Южной Осетии. Выжившему после избиений силовиками Николаю Цховребову, задержанному вместе с убитым в цхинвальском СИЗО Иналом Джабиевым, назначают экспертизу, чтобы выяснить, не мог ли он сам нанести себе повреждения.

Алла Габатова, мать Николай Цховребова, который был задержан в августе этого года вместе с убитым впоследствии силовиками Иналом Джабиевым, распространила в сети постановление следователя Генеральной прокуратуры Алана Бестаева о назначении судебно-медицинской экспертизы. Вопросы, на которые он хотел бы получить ответы, такие: имеются ли у Цховребова повреждения, каков их характер, каким орудием и каким способом они были причинены и так далее. И вопрос под номером восемь, на который сразу обратили внимание все пользователи соцсетей: могли ли телесные повреждения у Цховребова «быть причинены его собственной рукой»?

По словам Аллы Габатовой, постановление подписано 17 ноября, адвокату оно было передано с нарушением сроков, лишь 27 числа. В тексте документа, который они намерены оспорить, содержались и фактологические несоответствия. Продолжает Алла Габатова: «Во-первых, уже был опубликован ответ судьи Тибилова, когда депутаты попросили, что не было никакого постановления об аресте моего сына. У них не было никаких документов, это выходит так – взяли и просто забрали. И все вот эти дни, которые он у них находился, зная… я не знаю, кто его еще избивал, но его же все это время переводили с одного места на другое и избивали. Первый раз он был в ГОВД, один день, его избивали, потом в подвале пограничников – там тоже избивали, потом в последний день отправили в криминальную милицию, где тоже избивали. Во всех этих инстанциях же знали про это, ну не может быть такого, чтобы везде человек сам себя избивал, тем более руки у него все время были в наручниках постоянно, даже ночью. Техов (следователь) к нему спускался, и Николай говорил ему: «Посмотри в каком я состоянии». Почему он об этом не сказал и не позвал врачей? Ну, вот такие моменты».

Следователь прокуратуры Бестаев отразил в своем постановлении и тот факт, что Цховребов якобы отказался от проведения исследования в наркологическом диспансере, хотя сам Николай неоднократно говорил, что 24 августа дал согласие на проведение освидетельствования, прошел тест на употребление наркотиков, в том числе по причине того, чтобы врачи могли увидеть, в каком он находится состоянии и оказали ему помощь. «Вместо справедливого расследования мы видим сплошное вранье, продолжила Габатова, – они даже написали, что из больницы мой сын был выписан из-за того, что его состояние улучшилось, хотя это я настояла на его выписке – все равно он не получал надлежащую медицинскую помощь, да еще и находился под круглосуточной охраной».

В беседе с Эхом Кавказа, Алла Габатова поделилась, что в целом не принимает позицию прокуратуры по проведению новой экспертизы: «После четырех месяцев у меня очень большой вопрос: почему сейчас и какая экспертиза?! А почему не было экспертизы раньше? Во-первых, не допускали ни экспертов, никого к нему не допускали ( в августе), когда он лежал в больнице. Зарину (Дзагоеву, судмедэксперта) они допустили спустя две с половиной недели. И то, еле-еле ее запустили, когда синяки после этих капельниц уже стали светлеть. А кто сказал, что мы сейчас хотим экспертизу?! Спустя четыре месяца. Почему когда я умоляла, чтобы моего сына отправили на МРТ, его не отправили?! Очень много почему и очень много вопросов».

Адвокат Цховребова уже подал ходатайство, где указывает на допущенные неточности, ошибки, и заявляет об отводе экспертного учреждения, которое находится на территории Северной Осетии. В документе, подписанном самим Николаем, говорится, что он не против экспертизы, только делать это будет в независимом экспертном центре, так как он имеет все основания не доверять указанному Генпрокуратурой учреждения.

На днях Николай Цховребов сделал публичное видеообращение – после оглашения результатов судебно-медицинской исследования причин смерти Инала Джабиева специалистами экспертного центра Министерства обороны России. На фоне сомнительных выводов об абстинентном синдроме или смерти в результате наркотических ломок, он еще раз рассказал о том, каким пыткам подвергался сам и мог подвергаться погибший.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия