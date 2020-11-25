Прокурор не расслышал вопрос о своей отставке

Депутаты пригласили генпрокурора Урузмага Джагаева, чтобы задать ему вопросы по делу о смерти Инала Джабиева. На вопросы о добровольной отставке он так и не ответил, а большинство парламентариев сочли результаты российской экспертизы сомнительными.

Накануне депутатский корпус уже собрался почти в полном составе, чтобы обсудить ситуацию вокруг «дела Инала Джабиева». В парламент пришли, в том числе, родственники задержанных силовиков и вдова, Оксана Джабиева. К общему знаменателю прийти не удалось, прозвучали предложения перенести встречу на сегодня с приглашением генерального прокурора Джагаева и судмедэксперта республики Зарины Дзагоевой.

Вчера же парламентская «Народная партия» разместила на своей странице в социальной сети «Фейсбук» обращение к главе государства Анатолию Бибилову с просьбой дать публичный ответ:

«Если президент Бибилов продолжает верить в непогрешимость Джагаева, то для полноты картины просим прояснить: верна ли уголовно-правовая квалификация Генпрокуратурой РЮО вторжения грузинских вооруженных формирований на территорию Южной Осетии в районе села Уиста по статье 322 часть 3 УК РФ как банальное незаконное пересечение государственной границы, будто в очередной раз на нашу территорию забрели пастухи или крестьяне из соседней страны?»

Вопрос предваряла информация, что депутат от партии Джамболат Медоев «лично доводил достоверную информацию до президента о имевшихся у генерального прокурора Джагаева намерениях завести следствие в удобное ему русло, когда он обещал сотрудникам криминальной милиции в день убийства Джабиева получение нужных результатов экспертизы из-за пределов республики… В принципе, по прошествии трех месяцев Джагаев сдержал свое слово – в непонятной экспертизе, которую Бибилов в социальных сетях назвал фейком, сделан вывод, что Джабиев Инал погиб не от побоев, а от прекращения приема наркотических средств». Кроме того, партийцы обращают внимание на «уловки» прокуратуры:

«Дело в том, что недавно прокуратурой акцентировалось внимание общественности на том, что «следствием будут установлены лица, избившие Джабиева до допросов в МВД».

Парламентская «Ныхас» разместила видеообращение Николая Цховребова, который был задержан силовиками вместе с Иналом Джабиевым в августе этого года. Он поблагодарил сограждан за то, что они не остались в стороне, вышли на улицы, открыто выражают недовольство действиями сотрудников правоохранительных органов. По словам Николая, его возмутили результаты экспертизы, согласно которой Инал Джабиев умер от прекращения употребления наркотиков:

«Какие наркотики? Меня 23-го забрали из дома, завезли в ГОВД. Там меня два-три часа избивали… на голову мне натянули мою же майку, потом пакет, потом маску. Избивали там, требовали признаться по подводу покушения на Наниева, но я отвечал, что это были не мы. Я пробыл там день, потом меня отвезли в подвал к пограничникам (КГБ РЮО). Там меня избивали, издевались надо мной, на голове у меня была маска. Но я узнал племянника Наниева, других нет. Оттуда меня втихаря отвезли в больницу на освидетельствование на наркотики. Я пошел с ними, чтобы увидели, простите, что я кровью хожу в туалет. Там наркотики у меня не обнаружили (в крови), но, когда увидели кровь в туалете, тогда, поздно ночью, надели на меня форму и отвезли в больницу… 27-го в подвал пришел следователь, они позвонили родным и сказали нанять адвоката, чтобы завтра, 28-го, пойти в прокуратуру… А меня отвезли в криминальную милицию. Там я от них узнал, что и Инал там… И у меня требовали, чтобы я признался... я повторил: в чем признаться? Это были не мы. Они надели на меня две или три маски и вышли. Я сидел возле двери, кто-то побежал, и я услышал, как истошно кричал Инал, где-то от 30 секунд до минуты. Они зашли опять и спросили: не передумал? Я говорю: это не мы. И они начали бить и меня. Часа два-три нас убивали, избивали. Крик Инала стоял постоянно, как и мой».

Подробности, рассказанные на камеру Цховребовым, шокировали изощренной жестокостью:

«Нам не давали все это время воды, еды, закрывали окна, чтобы снаружи не было слышно моих криков. В какой-то момент я хотел выпрыгнуть из окна, чтобы сломать шею и умереть. Я выжил благодаря Иналу, смерти своего друга».

Сегодня депутаты вновь собрались в парламенте, где смогли задать вопросы генеральному прокурору и местному судмедэксперту. Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев, говорит, что был изначально против приглашения Джагаева и вот почему:

«Ни на один вопрос, который мы задали, мы не получили вразумительного ответа. То есть что-то говорил, но это были не ответы. И я, и мои коллеги ожидали этого. Спрашивали мы по экспертизе и нашего эксперта, например, могут ли давать такое заключение без необходимых материалов? Связанные, например, с трупными пятнами, если у них нет кожи. Мы получили ответ, что нет. Ею (Зариной Дзагоевой) было сказано также, что у нее есть свое мнение и есть мнение вот этой экспертизы. Что она может дать экспертизу на основании того, что было сделано ею, какие исследования провела она, какие исследования провели в другой экспертизе, дополнительно сделает еще исследования и в течение времени тоже может выдать нам заключение. Потому что как такового заключения она пока не выдавала, она выдавала результаты исследования».

По словам Санакоева, задавали вопросы прокурору и родственники задержанных, и Оксана Джабиева, только сводилось все к тому, что не было никакого контроля над тем, что происходило, со стороны руководства прокуратуры и МВД:

«Мы вновь высказали мнение, что он должен уйти в отставку, и что народ об этом говорит. Один раз он (генпрокурор) сказал, что это личное мнение конкретного депутата, а во второй раз проигнорировал, когда ему конкретно задали вопрос: скажи нам, что ты думаешь по этой ситуации (предложение об отставке). Мы поняли, что он еще раз подтвердил то, что расследование будет необъективным, расследование также будет неоткрытым, и будут сделаны те выводы, которые им нужны. Как мы понимаем, они хотят свалить всю вину за все на Инала Джабиева, который сам во всем виноват: то есть он умер не от того, что его избивали и пытали, что это все лишь нанесло ему легкий вред здоровью и не стало основанием для того, что он умер, что его убили. То есть нечто подобное они и хотят сделать, и мы не видим, что они хотят привлечь других соучастников и участников всего этого».

По словам депутата, результат этой встречи, когда перед всеми парламентариями поставили вопрос, как они относятся к тому, как идет расследование смерти Джабиева, и согласны ли они с результатами последней экспертизы, оказался таким: большинство присутствующих, в том числе несколько представителей правящей «Единой Осетии», ответили «нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия