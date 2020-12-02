Генсек НАТО заявил о важности сотрудничества с Грузией в рамках «более глобального» Альянса

Депутат европейского парламента от партии Fides (Венгерский гражданский союз) Йозеф Сайер признал, что участвовал в частной домашней вечеринке в Брюсселе, 27 ноября, нарушив ограничительный режим в условиях пандемии.

Брюссельская полиция прибыла к зданию, в котором, по описаниям бельгийской прессы, проходила закрытая секс-вечеринка - в ней якобы участвовали дипломаты и члены Европейского парламента, сообщила Венгерская служба RFE/RL.

На вопрос полицейских, был ли Сайер участником мероприятия, депутат ответил утвердительно, но слово "секс" не произносил. "После того, как полиция попросила меня показать удостоверение личности, которого у меня с собой не было, я сказал, что являюсь депутатом Европейского парламента".

В заявлении депутата, ушедшего со своего поста два дня назад и опубликованном в венгерской прессе, говорится, что полиция высказала Сайеру официальное устное предупреждение, после чего доставило его домой.

Сайер выразил "глубокое сожаление" в связи с нарушением ограничительного режима и назвал своё поведение "безответственным", дав понять, что примет любой штраф в качестве наказания. Венгерский политик уточнил, что его ошибка была "сугубо личной" и он не хотел бы, чтобы она повлияла на его публичную репутацию.

Сайер много лет, до 2019 года, возглавлял фракцию Европейской народной партии в Европейском парламенте. В заявлении, опубликованном на сайте Сайера 29 ноября, после его внезапной отставки с поста депутата Европарламента, он признал, что с некоторых пор "участие в каждодневной политической борьбе становилось для него всё более тяжёлым эмоциональным бременем". При этом, он подтвердил, что продолжает полностью поддерживать политику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Зарубежные СМИ отмечают, что позиции Венгрии и Польши, заблокировавших принятие 7-летнего бюджета ЕС и пакета мер по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса, вызвали кризис в Евросоюзе. Оба государства выступили против соблюдения верховенства закона, которое ставит распределение европейских фондов между союзниками в зависимость от соблюдения конституционных стандартов.