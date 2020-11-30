Технически в НАТО

В Украине уверены, что Грузия одной ногой уже в НАТО – издание «Европейская правда» со ссылкой на высокопоставленные источники в Брюсселе, Киеве и Тбилиси утверждает, что на техническом уровне решение о членстве Грузии в Североатлантическом альянсе уже принято. Дело за политиками.

Грузия может стать 31-м членом НАТО, причем произойти это может довольно скоро. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда», ссылаясь на некие достоверные источники в структурах Североатлантического альянса. Как утверждают авторы материала под заголовком «Шаг к НАТО без Украины: Грузия может получить План действий по членству в Альянсе (ПДЧ)», в штаб-квартире НАТО на техническом уровне уже достигнуто согласие, что у Грузии есть основания получить ПДЧ хоть завтра. Более того, в статье утверждается:

«Многие склоняются к тому, что требования будущего Плана Тбилиси в значительной степени уже выполнил, и страна в обозримой перспективе должна была бы стать 31-м членом Альянса».

Впрочем, декабрьская встреча глав МИД стран НАТО, на которую оптимисты возлагали большие надежды, все же, очевидно, завершится без предоставления Тбилиси пресловутого ПДЧ. В Альянсе предпочитают дождаться смены администрации Белого дома, чтобы услышать мнение избранного президента Джо Байдена и его команды. Но сигналы, что Брюссель готов перейти на новый уровень отношений с Тбилиси прослеживаются довольно четко: не так давно о необходимости скорейшей интеграции заявляли бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу и экс-командующий войсками США в Европе Филипп Бридлав.

На это также намекнул на встрече с грузинским премьером не склонный к демагогии нынешний генсек Альянса Йенс Столтенберг:

«Ранее в этом году союзники согласились дополнительно усилить наше (НАТО и Грузии) партнерство, включая взаимное предоставление большего количества радиолокационных данных, сотрудничество для противодействия гибридным угрозам, а также проведение совместных учений на Черном море. И я призываю вас (правительство Грузии) полноценно использовать эти возможности, чтобы приблизиться к НАТО. А также – чтобы подготовиться к членству».

Ключевой, по мнению специалистов, является именно последняя фраза – «подготовиться к членству».

Тем не менее план действий по членству (ПДЧ) – еще не членство. Это комплексный план, выполнение которого позволяет говорить, что государство технически готово к беспроблемному вступлению в Альянс и ждет только политического решения о своем присоединении. И хоть с 1999 года этот этап стал, по сути, обязательным для всех государств, желающих вступить в НАТО, в отношении Грузии может быть использована некая другая схема. О ней не так давно говорил руководитель одного из исследовательских центров Heritage Foundation Люк Коффи:

«Россия, скорее всего, не прекратит оккупацию грузинской территории в ближайшем будущем, поэтому творческий подход к будущему членству Грузии в НАТО необходим. Внесение поправки в статью 6, в которой говорится, что оккупированные Россией регионы будут временно исключены из сферы защиты безопасности по статье 5, – это реалистичный, ответственный и разумный способ принять Грузию в НАТО, учитывая озабоченность по обе стороны Атлантики. Не менее важно, что это станет сильным сигналом для Москвы о том, что у нее больше нет прав накладывать де-факто вето на расширение НАТО».

Однако после выборов в США, на которых Дональд Трамп проиграл, шанс на быстрое решение оказался утрачен, считают наблюдатели. Так как государства-члены НАТО не будут готовы на резкие шаги, пока не поймут, какой будет политика новой американской администрации в отношении Европы. А такая отсрочка может означать, что прощупывание почвы может затянуться до осени 2021 года, а значит, и до выборов в Германии, а там не за горами и французские выборы 2022 года. По мнению политолога Тенгиза Пхаладзе, главное для Грузии сейчас постоянно напоминать о себе чиновникам в НАТО и США:

«Есть две возможные стратегии движения к членству в НАТО. Первая – согласовывать с Альянсом планы сближения, постепенно их выполнять и надеяться на переход со временем на следующий уровень отношений. Вторая – изначально ставить перед собой сверхвысокие задачи – и Грузия выбрала именно ее. Важно, что ни Германия, ни Франция вообще не выступают против вступления Грузии в НАТО. Более того, они активно помогают с нашей адаптацией к нормам Альянса. Их позиция скорее выглядит так: принимать можно, но не сейчас, а когда-нибудь потом».

Но в изменившихся реалиях на Южном Кавказе после второй Карабахской войны это «когда-нибудь, потом» может превратиться в «слишком поздно», считает аналитик Центра стратегического анализа Лаша Дзебисашвили:

«В этих условиях положение Грузии крайне осложнилось. У нас два выхода, и когда я говорю «у нас», я имею в виду наше правительство. Потому события развиваются так, что бездействие в данном случае равно предательству. Или мы ухитряемся стать членами НАТО, на что в ближайшее время шансов практически нет, или всеми силами превращаемся в неприступную крепость, на что как раз нет желания у властей. Проблема в том, что третьего варианта не существует, так, может быть, пора начать действовать?»

При этом аналитики отмечают: при президентстве Джо Байдена, куда больше внимания обращающего на альянсы, чем Дональд Трамп, у Грузии гораздо больше шансов. Впрочем, шансы эти Грузии существенно подпортила ситуация с парламентскими выборами, когда оппозиция, несмотря на призывы международных посредников, отказывается признавать их результаты и, как следствие, входить в парламент. С такой откровенно подмоченной на международной арене репутацией Тбилиси рассчитывать на приглашение в ближайшей перспективе не стоит. Сначала нужно доделать «домашнее задание» и обеспечить работу демократических институтов.