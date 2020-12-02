Минюст США не нашёл доказательств нарушений на выборах

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил во вторник, что Министерство юстиции не обнаружило доказательств масштабных фальсификаций результатов голосования, которые могли бы изменить исход президентских выборов 2020 года. Барр заявил об этом, несмотря на неоднократные утверждения президента Дональда Трампа о фальсификациях и о том, что его победа на выборах была украдена.

В интервью "Ассошиэйтед Пресс" Барр сообщил, что генеральная прокуратура и агенты ФБР проводят расследования конкретных жалоб, в частности, заявления Трампа о том, что электронные машины для голосования якобы исказили волю избирателей. Однако "пока мы не видели фальсификаций в том масштабе, который привел бы к другому результату выборов", - сказал генпрокурор США.

Уильям Барр всегда считался одним из самых преданных союзников президента Трампа. Перед выборами он неоднократно говорил о том, что широкомасштабное голосование по почте может быть особенно уязвимым для фальсификаций.

В прошлом месяце Барр издал директиву для прокуроров по всей стране, позволяющую им расследовать любые "существенные обвинения" в нарушениях, допущенных при голосовании. Этот приказ предоставил прокуратуре возможность действовать вразрез с обычной политикой Министерства юстиции, которая запрещает проводить такие расследования до официального признания итогов выборов.

Штаб Трампа подал несколько судебных исков в ключевых для исхода выборов штатах, пытаясь оспорить итоги голосования. Однако эти иски неоднократно отклонялись, в том числе судьями-республиканцами, которые признавали жалобы необоснованными.

Вчера штат Висконсин после частичного пересчёта голосов сертифицировал победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах.

Тем же вечером команда Трампа подала иск в Верховный суд штата Висконсин, требуя признать недействительными свыше 221 тысячи бюллетеней.

Для избрания президентом Соединённых Штатов кандидату необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. Байден по итогам голосования 3 ноября обеспечил себе 306 таких голосов, у Трампа – 232. Официально о победителе президентских выборов США будет объявлено 14 декабря на заседании коллегии выборщиков.

Дональд Трамп допускает возможность баллотироваться на пост президента в 2024 году. Об этом он заявил во время выступления перед членами национального комитета Республиканской партии. "Это были прекрасные четыре года. Мы пытаемся сделать ещё четыре года. Если нет, увидимся с вами через четыре года",— цитирует слова Трампа издание Politico