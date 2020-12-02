Бен Ходжес вновь указал на пример ФРГ и призвал пригласить Грузию в НАТО

Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО, – об этом бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил во время онлайн-дискуссии, организованной грузинской НПО «Geokeys».

Ходжес рассказал о стратегической важности Южного Кавказа и назвал три направления, по которым Соединенные Штаты могут оказать Грузии помощь.

«Первое: мы должны сейчас же пригласить Грузию в НАТО, у нас есть прецедент этого: Западная Германия присоединилась к НАТО, когда в восточной части Германии стояли советские войска. Так что, у нас есть прецедент принятия страны, даже когда часть её оккупирована», –сказал Бен Ходжес.

По его словам, необходимо начать такие военные учения, которые свяжут учения НАТО-Грузия, НАТО-Украина, НАТО-Болгария, НАТО-Румыния и НАТО-Венгрия.

«Это должно быть учение масштаба российских маневров «Кавказ 2020», и которое продемонстрирует то, что мы заботимся об этом регионе», – отметил Бен Ходжес.

Третий важный вопрос, по его мнению, – укрепление военной инфраструктуры Грузии.

«Один из главных вопросов – это инвестирование в военную инфраструктуру Грузии. Вы знаете, что в Румынии у нас есть авиабаза Михаила Когэлничану, я бы хотел видеть схожую в Грузии», – заявил Ходжес.

Как пишет «Интерпрессньюс», он также затронул тему строительства порта в Анаклии и отметил, что это проект, осуществления которого Кремль меньше всего хочет в Грузии.