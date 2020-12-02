Британия первой в мире одобрила вакцину Pfizer от коронавируса

Великобритания стала первой в мире страной, одобрившей вакцину от COVID-19 Pfizer/BioNTech для широкого употребления. Вакцинация начнется уже на следующей неделе, первыми её пройдут пожилые люди и подопечные институтов закрытого типа, – пишет Би-би-си.

Британия заказала первую партию в 40 млн доз для 20 млн человек. Согласно британскому регулятору MHRA, вакцина Pfizer/BioNTech продемонстировала до 95% эффективности.

Это вакцина-рекордсмен, проделавшая путь от замысла до широкого употребления всего за 10 месяцев. До сих пор этот процесс для любого препарата занимал в среднем 10 лет.

«Помощь уже в пути», – написал в своём Twitter-аккаунте министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок.

«Я абсолютно уверен, что при таком развитии событий весной, с Пасхи и далее, жизнь начнет налаживаться, и следующее лето все мы сможет провести в свое удовольствие», – сказал он в интервью Би-би-си.

По словам главы Национальной системы страхования Великобритании (NHS) сэра Саймона Стивенса, его коллеги готовятся к самой масштабной кампании по вакцинации в истории страны.

Около 50 больниц по всей стране полностью готовы к началу этого трудоемкого процесса. Также заканчивается преобразование во временные пункты вакцианции таких объектов, как конференц-залы и бизнес-центры.

При этом медики особо подчеркивают, что соблюдение существующих карантинных мер становится особенно важным, так как в ближайшее время на улицах и в общественных местах появятся сотни тысяч пожилых людей. Появление вакцины не должно внушать населению иллюзии, что опасность полностью миновала, говорят эксперты.

Остаются в силе правила соблюдения социальной дистанции, обязательное ношение масок в общественных местах и необходимость изолироваться при появлении симптомов заболевания.