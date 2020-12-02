«Света нет, но вы держитесь!»;

С 15 ноября из-за приводящим к авариям перегрузок электросетей РУП «Черноморэнерго» приступило к веерным отключениям электроэнергии на всей территории Абхазии. Сперва они составляли по шесть часов в сутки (три раза по два часа), потом, когда РУП стал рапортовать о закрытии десятков нелегально работавших майнинговых ферм, «веер» сократили с 21 ноября до четырех часов сутки, а потом с 26 ноября и до двух. Когда же в СМИ появилось сообщение со ссылкой на «Черноморэнерго», что российская сторона с 1 декабря готова к перетоку в Абхазию электроэнергии (который давно обговаривался в связи с тем, что в начале будущего года работа питающей республику ИнгурГЭС будет на несколько месяцев остановлена для капитального ремонта), многие в абхазском обществе воспряли духом, расценив это так, что с 1 декабря веерные отключения и вовсе отменят. «Слово дня – «переток»!», – написала вчера одна интернет-пользовательница.

Но получилось наоборот… Когда, к примеру, в центральной части Сухума в 16 часов, согласно графику, отключили электроток, потребители стали терпеливо ждать, сперва при свете дня, а потом и в вечерней темноте, включения его в 18 часов. Их ожидания оказались обмануты. Как выяснилось затем, подключение было отложено на 1 час 20 минут из-за аварии на воздушной линии «Очамчыра», в результате которой половина территории Абхазии оказалась обесточена.

Снова электричество отключили на этом участке энергосистемы около двенадцати ночи, а сегодня его подача прекращалась с восьми до десяти утра. На место аварии вчера сразу выехали ремонтные бригады «Черноморэнерго», но первые часы работы были затруднены темным временем суток и сложным рельефом местности. Абхазия запросила временный переток электроэнергии у России. По словам пресс-секретаря «Черноморэнерго» Алхаса Гагулия, переток был получен в количестве 200 мегаватт, но необходимо было за 300 мегаватт. Поэтому пришлось на перетоке организовать временные ограничения, чтобы распределить электроэнергию по республике. Сейчас энергосистема вернулась к прежнему графику – с двумя часами отключения в сутки.

Многие активисты соцсетей, а некоторые из них проживают на участках, где к описанным отключениям добавлялись в последние дни и другие, из-за аварий «на местах» в результате обветшалости электролиний и перегрузок, отводили душу в красочных интернет-изречениях:

«Вспомнила Пастернака: «Свеча горела на столе...». Дальше не помню»;

«Света нет. Спасибо партии, правительству и майненерго»;

«Света нет, но вы держитесь!»;

«Дайте свет! Вот уже который день, выключают ровно в 16.00, но в 18.00 не дают и каждый день прибавляют время. Сегодня вот уже 19.00, и еще не дали! Это что, необъявленная война несчастным жителям Центрального района? Будьте людьми! Сил уже нет от этого безобразия!»;

«Снова смотрю на горящие на улице фонари… «Улица, фонарь, аптека…».

Читатели последнего поста, автора которого вновь потянуло на поэтическую классику, по-разному его поняли: кто-то – как констатацию того, как привлекает внимание во время веерных отключений свет на соседней улице, кто-то – как напоминание, что те же самые люди, которые денно и нощно проклинают власти и добытчиков криптовалюты, почему-то никак не могут осознать, что надо днем выключать горящие на улице электролампочки и не отапливать электропечками пустующие в данный момент комнаты в доме…

Майнингу продолжают посвящать отдельные высказывания:

«Народ злится. Более того, он в крайней степени недоволен. Отключите все криптофермы до мая. Иначе вы пожнете бурю. Так говорят люди. Все мы живем, за исключением богатых людей, наворовавшихся за 27 лет, как в туннеле. Богатые могут позволить себе включить дизель. У них вообще нет проблем с деньгами и топливом»;

«Изучили российский опыт в борьбе с майнерами в Дагестане. Там тоже сейчас идет «охота на ведьм». Но... В отличие от Абхазии, там по каждому выявленному случаю составляются акты о бездоговорном потреблении электроэнергии, а также акты о безучетном потреблении электроэнергии. Помимо оплаты незаконно использованных объемов электроэнергии, майнинг-ворам может грозить как административная, так и уголовная ответственность. В Абхазии такой практики нет. Фермы отключают, через некоторое они снова подключаются. Может, поэтому мы так живем».

В понедельник президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с главами городов и районов республики. О том, как обстоят дела с исполнением бюджетов, мерах, предпринимаемых по борьбе с коронавирусной инфекцией, о состоянии дел в сельском хозяйстве и социальной сфере главе государства доложили мэр столицы Беслан Эшба, главы администраций районов и городов Новый Афон и Пицунда. Немало внимания на совещании было уделено проблемам электроэнергетики. Бжания, в частности, сказал:

«У нас пойдет переток электроэнергии из России в Абхазию, а это стоит денег. Об этом перетоке надо было договориться. У нас имеются долги перед Россией за переток электроэнергии в январе – феврале и половине марта 2020 года. Это 600 миллионов рублей. Мы свои 40%, электроэнергии, вырабатываемой ИнгурГЭС, в этом году уже получили. Грузины планируют поставить станцию на ремонт с февраля по март 2021 г. Электричества не будет. Кто нам должен будет помочь? Россия нам помогает, но об этой помощи надо договариваться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия