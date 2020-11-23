Народ клеймит майнеров

Резкий рост числа майнинговых ферм в Абхазии поставил республику перед угрозой коллапса энергосистемы. Из-за веерных отключений электричества в обществе растет недовольство, и направлено оно, прежде всего, на майнеров криптовалют.

В последние дни однозначно доминирующей темой как в блогосфере, так и в разговорах жителей Абхазии являются тяготы, связанные с веерными отключениями с 15 ноября электроэнергии, и проклятия в адрес владельцев майнинговых ферм по добыче криптовалюты, бурный рост числа которых и поставил, по мнению общества, энергосистему республики перед угрозой коллапса и заставил ввести веерные отключения так рано (в последние годы это тоже приходилось делать из-за проблем с работой ИнгурГЭС, но уже ближе к весне).

Как обычно в таких случаях, всеобщее внимание к обсуждаемой теме вызвало и всплеск народного творчества. Так, в соцсетях появился видеоролик с новой песенкой местного барда Славика Амичба под названием «Майнинг». Она начинается словами «Много видел я чудес на свете, вот спою еще вам про одно». И далее автор задается вопросом, что случилось с его соседями:

«Перестали сеять и пахать,

Помидоры, огурцы, заметьте,

Лишь на базаре стали покупать.

В кукурузнике, в теплице, в туалете

Майнингов поставили штук сто.

Им на карточки – не верите, проверьте –

Прилетают деньги ни за что.

Майнинги – вопрос такой, что трудно

Рассказать, денежки текут откуда –

Еще трудней понять.

Но ясно, кто богаче и беднее кто –

Зимой все будем замерзать».

Множество лайков собрал стишок самодеятельной поэтессы Надежды Лютахиной, который начинается словами: «Свечи мерцают на фоне камина, Майнеры майнят по воле кабмина», а заканчивается так:

«Дети сидят в темноте по домам,

На удаленку отправили мам,

Взрослые дядьки играют в игру,

Майнят валюту себе на икру».



Негодование людей против владельцев майнинговых ферм, когда ситуация стала чем-то напоминать историю с «огораживанием» в Англии XVII века, воплотились, в частности, в такой призыв на одном из интернет-форумов:

«Призовите на помощь местное население с огнестрельным оружием, выдайте патроны и премию за вывод из строя трансформаторов майнеров. В течение недели в стране будет наведен порядок с нагрузкой на электросети и отпадет желание подключаться вновь».

Но он встретил резкое возражение:

«Ты что, призываешь к терроризму? Да это все равно что себе в ногу выстрелить! Они сидят на общих трансформаторах с нами, в своем большинстве. Возможно, что это ваши соседи или родственники».

Действительно, тут далеко не все так просто, учитывая, что майнеры – это отнюдь не инопланетяне, прибывшие на летающих тарелках. В основном это жители Абхазии, увлекшиеся возможностью нового способа заработка. Наверное, в одних случаях это достаточно состоятельные люди, а в других – совсем нет, влезавшие в кредиты, создававшие негласно «совместные предприятия» с российскими инвесторами… Вот наблюдение из соцсетей:

«С сухумским таксистом разговорились в пути; парень, оказывается, неплохо разбирается в оборудовании для майнинговых ферм, следит за курсом биткоина. Сообщил также, что в деревнях люди (новые фермеры) продали скотину и вложились в оборудование; в общем, он просветил меня, а я в ответ посоветовал ему все же не спешить с продажей автомобиля».



А вот рассуждение еще одного интернет-пользователя:

«Майнинг – своего рода карточная игра, но тупее и гораздо более непредсказуемая. Сегодня такой курс, а завтра – это пыль. Как можно всерьез считать это надежным источником дохода, особенно на государственном уровне. Психология у нашего народа уж больно странная, массово ищем волшебную палочку».



Тут, однако, стоит добавить, что это свойство отнюдь не только «нашего народа». Аналогий память может подсказать немало. Чего стоят одни только финансовые пирамиды 90-х годов в России – «МММ» и прочие. А бум работы игровых автоматов чуть позже, захлестнувший в середине нулевых на короткий срок и Абхазию. Тогда, при президенте Багапше, пришлось на законодательном уровне вводить запрет на работу этих автоматов, и это выправило ситуацию.

Объективности ради надо сказать, что майнинговый бум в Абхазии – это все же не совсем лотерея и не совсем азартная игра. Криптовалюта, которая вырабатывается с помощью электричества на майнинговых фермах, может приносить существенный доход майнерам. К примеру, в декабре 2017 года цена биткоина доходила почти до 20 тысяч долларов, потом были периоды ее падений и подъемов, но сейчас она составляет около 18,5 тысяч долларов, что делает этот бизнес в Абхазии (при крайне низких местных ценах на электроэнергию) чрезвычайно выгодным и превращает ее в «криптовалютный рай». Правда, этот рай существует лишь для избранных (кто успел, тот и съел), вызывает негодование остальных из-за перегрузок на обветшавшие в республике электросети и веерных отключений и грозит, если рухнет энергосистема, превратиться в ад, в том числе и для самих майнеров, многие из которых вполне могут обанкротиться.

Добычу криптовалюты можно уподобить «золотой лихорадке», описанной в свое время Джеком Лондоном и другими писателями. При точном расчете и везении можно неплохо заработать, но никуда при этом не уйти от факта, что данный заработок уже принес немало лишений твоим согражданам, а может принести и гораздо больше. То есть тут присутствует моральный выбор.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия