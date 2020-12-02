Тест для бессимптомных

Как и почему не спасли Теклу Тордия? Грузинский Минздрав пообещал разобраться в причинах смерти 19-летней девушки, которую, несмотря на осложнения и плохие анализы, госпитализировали слишком поздно. Тем временем грузинские власти намерены расширить программу тестирования на коронавирус. Суточный объем тестов предполагается увеличить вдвое.

У 19-летней Теклы Тордия был диабет. Ее родные говорят, что сразу после того, как у девушки подтвердился COVID-19, они пытались объяснить всем инстанциям, куда их направляли, что у девочки слабый иммунитет и чувствует она себя плохо. Теклу определили в ковид-гостиницу. Оттуда, после многочисленных звонков по горячим линиям, девушку один раз отвезли на обследование в больницу. Однако, несмотря на плохие анализы, говорят родные, там ее не оставили, а вернули в гостиницу. В конечном счете, при посредничестве врача, который лечился в той же ковид-гостинице, Теклу все-таки госпитализировали, но спасти не смогли.

«Это они же довели ее до этого состояния, сами затянули. Мы объясняли, что у нее было заболевание (диабет), что это ребенок со слабым иммунитетом, что в любой момент могли пойти осложнения. Я просто умоляла их! Все эти записи, они же существуют – когда мы обращались, куда, в котором часу, пусть посмотрят и перепроверят», – сказала Ирма Хелашвили, мать скончавшейся девушки журналистам.

Сегодняшний брифинг глава Минздрава Екатерина Тикарадзе начала с соболезнований семье. По словам министра, она взяла это дело под личный контроль, а соответствующая служба уже приступила к изучению деталей произошедшего.

«На все вопросы будут даны ответы, которых ожидает общество. Эти ответы в первую очередь нужны мне, чтобы подобные случаи не повторялись», – сказала Тикарадзе.

Тем временем многие жалуются на недоступность бесплатного тестирования – начиная с процедуры получения направления от семейного врача, заканчивая временем ожидания на месте.

«Я с 9 утра здесь и до сих пор не знаю – примут меня, не примут. Завтра тогда приду снова. Мне нужно пройти его, а 180 лари или 140 лари (цены на платный тест) я заплатить не смогу», – сказал мужчина в очереди на тестирование.

В Центре контроля над заболеваниями заявляют, что намерены увеличить число тестов, проводимых в сутки. По словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, речь идет главным образом о быстрых антигенных тестах. Если за последние сутки, к примеру, было проведено 10 234 ПЦР и около 3700 тестов на антигены, то в ближайшее время, говорит глава центра, это количество будет увеличено вдвое: до 20-25 тысяч.

Доступность быстрого тестирования, говорит Гамкрелидзе, позволит на раннем этапе выявлять и изолировать бессимптомных больных и людей с легкими симптомами. Посредством быстрых тестов ответ можно получить через 15-20 минут.

«Чтобы разорвать цепочку распространения эпидемии или снизить его темп, очень большое значение имеет выявление на ранних этапах всех инфицированных – бессимптомных или легких, а затем их изоляция. Это основная цель повышения доступности быстрых тестов и уровня тестирования в стране», – заявил Гамкрелидзе.

По его словам, в настоящее время в стране есть запас в 350 тысяч быстрых тестов. Тестирование будет проводиться в 200 медучреждениях. Люди, доставленные в больницы с каким бы то ни было диагнозом, также будут тестироваться на коронавирус в обязательном порядке, сказал Гамкрелидзе.

За последние сутки в Грузии было выявлено 4 033 новых случая инфицирования. Количество активных случаев – 20 387. Из них 6397 человек лечатся в больницах, 3 798 – в ковид-гостиницах, 10 192 – на дому. Скончались 39 пациентов, выздоровели – 4 061.