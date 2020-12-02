Мадонна Кишмария: «Все разрастается, но могло быть хуже»

Число заболевших COVID-19 в Абхазии растет, но медики отмечают, что неконтролируемого роста, который бы мог привести к коллапсу в медицинских учреждениях, пока нет. Кроме того, сказывается то, что к работе с ковидными больными подключаются новые медучреждения. Например, в Очамчирской районной больнице проходят лечение 24 пациента, но тяжелых больных отправляют в Гудауту, так как на месте нет отделения реанимации. Главной проблемой района является отсутствие рентген-аппарата, поэтому больных приходится возить на обследование в Сухум.

Заболеваемость COVID-19 в Абхазии пока только растет. С 27 ноября по 1 декабря включительно было протестировано 1148 человек, из них ковид-положительных – 360 человек. Процент заболевших от числа обследованных за эти дни составляет 31,3%. Для сравнения с 19 по 23 ноября было 29%.

По мере развития эпидемии в Абхазии росло число медицинских учреждений, которые работают с ковидными пациентами. Очамчирская центральная районная больница начала принимать инфицированных больных в сентябре. За последние три месяца там было протестировано 2650 человек, из них положительных – 562 человека.

О том, какая ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Очамчирском районе рассказала главный врач Очамчирской ЦРБ Мадонна Кишмария. По ее словам, в районной больнице ситуация в целом спокойная и медики справляются с потоком больных:

«С последних чисел сентября прошло 172 человека через наш стационар. Это те люди, которые к нам пришли, легли и наш медицинский персонал обслуживал их в стационаре. Они получали медикаменты бесплатно. Могу сказать, что 70-75% всех препаратов, которые мы использовали, были наши. Сегодня на утро по сводке у нас лежит 24 пациента. Средней степени тяжести – 8 человек, остальные более или менее... Тяжелых больных мы у себя не оставляем, так как у нас нет реанимации. Среднюю степень тяжести ведем у себя. Стараемся не отправлять людей дальше и максимально стараемся начинать лечение вовремя и как можно раньше, чтобы они не отяжелели, чтобы не пришлось потом перевозить их в Гудауту. Ведь мы понимаем, что там все переполнено и не хватает рук».

В районе работает горячая линия, и врачи ежедневно консультируют больных. Данные ПЦР-тестирований поступают на следующий день после их отправки в Сухум. Специалисты обзванивают всех и сообщают результаты. Ковид-положительных берут на учет и начинают консультировать. Чем раньше врач возьмет на контроль пациента, тем больше шансов, что не будет осложнений, говорит Мадонна Кишмария. Она сообщила, что наиболее серьезной проблемой на данный момент является отсутствие в районе рентгеновского аппарата:

«У нас не работает рентген-установка уже третий год. Много раз обращались во все инстанции и каждый раз видели, что есть понимание, и были обещания, но пока у нас нет рентген-аппарата. Он находится в неисправном состоянии, и мы не можем им пользоваться. Мы вынуждены наших пациентов сажать в машину скорой помощи… подчеркиваю это, потому что ни такси, ни маршрутка не возьмет ковид-положительного пациента, и даже не все соглашаются вести своих же родственников в своем транспорте, поэтому таких пациентов мы собираем по несколько человек и в машине скорой помощи отвозим в Сухум. На территории инфекционной больницы есть аппарат флюорографии, там делают снимки, потом пересылают их нам на телефон, и вот таким образом мы можем отслеживать состояние легких у пациентов».

Другой серьезной проблемой для медиков является страх перед тем, что закончатся лекарственные препараты. За время пандемии цены возросли многократно, иногда в десять и более раз. Лечение осложненного COVID-19 очень затратное, не все могут себе его позволить, если возникнут перебои с обеспечением лекарствами. Но пока Минздрав потребности больницы в целом удовлетворяет.

На вопрос о том, как развивается эпидемия, есть ли тенденция к спаду, Мадонна Кишмария отвечает отрицательно, но подчеркивает главное – что нет резкого и неконтролируемого роста числа пациентов:

«Я думаю, что плавно и равномерно, без пиков, все разрастается потихоньку. Подъем есть, но не такой, чтобы мы не справлялись. Для нас главное, чтобы хватало времени и хватало рук. Не скажу, что ужасная ситуация, нет, все разрастается, но это естественный процесс. Мне казалось, что может быть хуже – одномоментно много больных. Опасно тогда, когда трудно управлять ситуацией, если пациентов очень много. Сейчас каждое утро 50-60 обращений и мы берем 50-60 мазков и отправляем».

По данным Оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, 1 декабря тестирование было проведено у 396 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 122 из них. Общее число заболевших в Абхазии за все время пандемии составляет 6092 человека, 84 летальных случая.

Тем временем, в Абхазии началась вакцинация от сезонного гриппа. И сегодня появилась информация о том, что грузинские власти передали абхазским медикам 10 тысяч доз вакцин от гриппа. Минздрав Абхазии эту информацию опроверг; по словам пресс-секретаря ведомства Дамея Касландзия:

«Информация о том, что грузинские власти передали Абхазии 10 000 доз вакцины от гриппа, не соответствует действительности. Министерство здравоохранения Абхазии заказало 17 тысяч доз российских вакцин – это ультрикс и совигрипп. На сегодняшний день в Абхазию привезли уже две тысячи доз, и уже проводится вакцинация, а остальную партию ожидаем в ближайшее время».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия