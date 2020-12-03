Москва и Цхинвали договорились о совместном контроле товаров на де-факто границе

Умер бывший президент Франции Валери Жискар д’Эстен. Ему было 94 года. Причиной смерти политика стали "осложнения, связанные с COVID-19", говорится в сообщении Фонда имени Валери Жискар д’Эстена. Бывший глава французского государства умер в своем имении в окружении близких. В соответствии с его пожеланиями, похороны пройдут в тесном семейном кругу.

Жискар д'Эстен прожил дольше всех из двадцати президентов Французской Республики: 94 года. Он же провел больше всех времени в отставке: 39 лет. Долгое время он также оставался самым молодым президентом Франции, в 2017 году этот статус перешёл к Эммануэлю Макрону.

Валери Жискар д’Эстен родился 2 февраля 1926 года в германском Кобленце. В годы Второй мировой войны 18-летним юношей он вступил добровольцем в армию де Голля, участвовал в освобождении Парижа, был награжден французскими и американскими медалями. В 36 лет он стал самым молодым в истории Франции министром финансов и занимал этот пост девять лет.

Жискар д’Эстен был главой французского государства с 1974 по 1981 год. За это время он провел ряд важных социальных реформ. При нем во Франции были разрешены разводы по обоюдному согласию супругов, а минимальный возраст избирателей был снижен с 21 года до 18 лет. Во внешней политике президентство Жискар д'Эстена ознаменовалось углублением евроатлантической интеграции.

В 1975 году Жискар д'Эстен организовал в Рамбуйе под Парижем первую встречу лидеров семи ведущих индустриальных демократий.

В 2001 году, через 20 лет после ухода из большой политики, лидеры ЕС попросили его возглавить разработку конституции Европейского союза. Этот документ в итоге не был принят, причем среди стран, отвергнувших его на национальных референдумах, была и Франция. Вместо него в 2009 году в ЕС одобрили его "облегченный вариант" - Лиссабонский договор.

Жискар д'Эстен приезжал в Советский Союз и Россию больше десяти раз, в последний - на 200-летие Бородинской битвы по приглашению Владимира Путина.

Он достаточно уклончиво высказывался об аннексии Крыма, заявляя, что полуостров исторически не был украинским, и что "отношение Европы к России не должно сводиться к украинскому вопросу". Выход из правовой коллизии политик видел в проведении в Крыму повторного референдума, соответствующего мировым процедурным нормам.