В Боржоми-Харагаульском парке за пять лет удвоилось поголовье оленей

Поголовье благородных оленей в национальном парке Боржоми-Харагаули почти удвоилось за последние 5 лет и в настоящее время составляет около 803 особей, что на 16 особей больше, чем в прошлом году. Сообщение об этом распространяет Агентство охраняемых территорий Грузии.

По данным агентства, в 2015 году в национальном парке насчитывалось около 494 оленей.

Специалисты отмечают, что с 2000 года количество оленей в национальном парке увеличивалось почти вдвое каждые пять лет, – пишет «Новости-Грузия».

Сентябрь-октябрь – важный период для размножения оленей. В это время рейнджеры и другие сотрудники заповедника выезжают на соответствующие участки для регистрации популяции оленей.

«Национальный парк Боржоми-Харагаули является важным местом для сохранения и развития популяции оленей в Грузии, поэтому агентство контролирует их численность в течение года с помощью фотоловушек, рейнджеров и соответствующих методов учета», – сказано в заявлении агентства.