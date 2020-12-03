Бывшие президенты США готовы публично сделать прививку от COVID

Трое бывших президентов США – Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон – заявляют о готовности публично, под камеры, пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, чтобы помочь убедить американцев в безопасности вакцины.

Представители бывших президентов заявили об этом журналистам в ожидании регистрации властями США вакцины для массовой вакцинации от COVID-19. Сейчас на рассмотрении находятся два препарата – разработанные компаниями Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что в ходе клинических испытаний эффективность их вакцин превысила 90 процентов.

Неясно, присоединится ли к инициативе ещё один ныне живущий бывший президент – Джимми Картер, которому сейчас 96 лет.

О своём участии в вакцинации пока не говорили действующий президент Дональд Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию в октябре, и избранный президент Джо Байден.

В Соединённых Штатах в последние дни фиксируются самое высокое число инфицированных за сутки с начала эпидемии – почти 200 тысяч. Число госпитализированных в стране превысило 100 тысяч, а число смертей за сутки превышает 2 тысячи. Специалисты говорят о предстоящих зимних месяцах как самых тяжёлых за всё время эпидемии, которая началась в США в марте нынешнего года. В большинстве штатов, однако, жёсткие карантинные ограничения сейчас не вводятся – из-за опасений нового резкого спада экономики и скачка безработицы, подобного тому, который имел место весной.

США на первом месте в мире по общему числу выявленных случаев инфекции и по числу смертей.