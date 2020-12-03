ЦИК Грузии утвердил итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила окончательные результаты парламентских выборов и издала итоговый протокол.

Члены комиссии от оппозиционных партий заявили, что результаты выборов были сфальсифицированы. В знак протеста они покинули заседание.

Глава ЦИК Тамар Жвания отметила, что представители оппозиции не подписали итоговый протокол и в 2016 году. «Однако по итогам тех выборов парламент работал», – заявила она.

По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.

Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Они проводят протестные акции с требованием досрочных выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвания. Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже два раунда переговоров между правительством и оппозицией.