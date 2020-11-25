Оруэлла перевели на язык «Мечты»

Кризис в Грузии продолжается. Оппозиция отказывается работать в новом созыве парламента. На уступки не намерена идти и «Грузинская мечта». Тем не менее сегодня после очередных встреч оппозиционеров с послами США и ЕС появилась информация, что, возможно, на этой неделе состоится третий раунд переговоров оппозиции и власти. На этой встрече стороны должны заключить договор о выводе страны из кризиса.

Поросенок, выбранный активистами для перфоманса у здания парламента, проявил себя как исключительно медийный персонаж. Не испугался камер, вспышек, микрофонов, то спокойно, без громкого визга, расхаживал на поводке по тротуару, то отдыхал на руках у организаторов, общавшихся с журналистами. Он, конечно, не подозревал о том глубоком смысле, которым наделили его устроители акции – быть аллегорией советского тоталитаризма из «Скотного двора» Джорджа Оруэлла. О литературных параллелях с Грузией вкратце рассказала одна из организаторов мероприятия, представитель молодежного крыла «Европейской Грузии» Нанука Каранадзе:

«Мы устроили акцию-перфоманс по «Скотному двору». Там животные выгнали людей с фермы и решили установить свое правление. То же самое происходит в Грузии, конкретные люди хотят, чтобы в стране было единоличное правление».

«Все – ради председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили», – пояснил еще один участник Нико Нозадзе.

«Бидзина Иванишвили устанавливает в стране Советский Союз и присоединяется к таким известным диктаторам, как Ким Чен Ын, у которого в Северной Корее однопартийное единоличное правление. У Бидзины точно такое же желание. Он хочет быть «Великим Бидзиной», быть вождем и управлять этой страной. Этот парламент из-за украденных выборов больше не отражает волю грузинского народа – этот парламент отражает волю Бидзины Иванишвили и превратился в обычный «Скотный двор».

Предположительно, стараниями этих же активистов ночью у резиденции Бидзины Иванишвили и офисов «Грузинской мечты» появились советские серпы и молоты и другая советская символика. И если организаторам акции перфоманса хватило часа, чтобы наглядно продемонстрировать политический кризис в стране, послам США Келли Дегнан и ЕС Карлу Харцелю не хватило и дня (и, к слову, не первого), чтобы как-то сблизить позиции власти и их оппонентов для разрешения этого кризиса.

С утра в резиденцию посла США поочередно приходили представители тех восьми оппозиционных партий, которые по итогам выборов преодолели однопроцентный барьер и получили депутатские мандаты. Одной из первых появилась одна из лидеров «Альянса патриотов» Ирма Инашвили, чья партия не присоединилась к остальной части оппозиции, но также настаивает на проведении повторных выборов. Она развеяла сомнения тех, кто видел в индивидуальных встречах оппозиционеров с послами попытки власти с помощью западных дипломатов разрушить единство оппозиции и договориться по отдельности с ними о вхождении в парламент:

«Сначала фальсифицируют выборы, потом используют дубинки, – чтобы этого не повторилось, нужны новые выборы. Я и моя партия действуем, опираясь исключительно на нашу совесть, я не поддамся давлению, в том числе, и нанятых Кобахидзе и Мдинарадзе координаторов, которые в соцсетях пишут отвратительные вещи и настаивают, чтобы мы вошли в парламент. Но нас это не сломает. От власти пока никакого четкого предложения по повторным выборам не было».

Ирма Инашвили уже решила, что будет делать, если не будут назначены новые выборы и не будет четкой договоренности по этому вопросу, – вернусь в ваши ряды, пообещала Ирма Инашвили журналистам:

«Я в парламент пришла с улицы, с протестных акций, я прошла через большую борьбу, как ваша коллега, и опять окажусь в ваших рядах и оттуда продолжу борьбу против системы».

Не стоит ожидать революции и гражданского противостояния, нам помогают наши западные партнеры, сказал в свою очередь журналистам лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили. Он напомнили журналистам, что у оппозиции есть договор – не вступать в парламент без назначения повторных выборов. И власти будут вынуждены пойти на компромисс, убежден главный лейборист, как и другие представители оппозиции. И сегодня они после встречи с послами говорили о единстве требований, что не даст возможность правящей «Грузинской мечте» договориться хотя бы с десятью оппозиционными политиками о вхождении в парламент.

У правящей силы из 150 мандатов – 90. Этого достаточно для формирования правительства, но недостаточно для утверждения госбюджета – для этого необходимо 100 депутатских голосов для принятия нормативных актов, создания комиссий и тем более для конституционных поправок.

Один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе после консультаций с западными дипломатами заверил общество, что оппозиция готова к компромиссу и к сотрудничеству, но на определенных условиях, и что теперь шаг за «Грузинской мечтой»:

«В политическом договоре должно говориться о новых выборах, изменениях в избирательном кодексе, реформировании ЦИК, а также вопросы политических гонений и политзаключенных, – этот пакет предложений мы готовы превратить в политический договор с «Грузинской мечтой», чтобы выйти из политического кризиса».

Представителям «Лело» в эти дни приходится также опровергать информацию о том, что партия вместе с «Европейской Грузией», «Стратегией Агмашенебели» и «Гирчи» якобы намерена создать отдельную коалицию в противовес «Нацдвижению». Проект такого альянса отрицают и представители остальных партий, несмотря на то, что все четыре партии придерживаются более правоцентристской идеологии и у каждой партии есть по четыре мандата в парламенте.

Версию такого альянса активно обсуждают аффилированные с властями СМИ, в связи с чем многие предполагают, что и таким образом власть пытается внести раскол в оппозиции.

Но оппозиционные лидеры и сегодня в очередной раз заявили, что готовятся к третьему раунду переговоров с властями на прежних условиях – о повторных выборах весной. А для разработки необходимых для этого законодательных изменений один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе не исключил создания рабочей группы – оппозиционеры не войдут в парламент, но будут сотрудничать с «Грузинской мечтой» для разработки и принятия поправок.

Между тем в грузинских СМИ и соцсетях активно обсуждают возможность проведения повторных парламентских выборов в октябре будущего года одновременно с выборами в местные органы самоуправления. Сторонники этой версии обращают внимание не смягченную риторику представителей правящей силы, в частности, одного из представителей «Грузинской мечты» Шалвы Папуашвили:

«Во время переговоров говорить о том, что мяч на другой стороне, – попытка избежать ответственности. Я бы сказал, что мяч на общем поле, и за успешный диалог ответственность несут все. Мы эту ответственность осознаем с самого начала и потому надеемся, что процесс завершится успехом».

Ближе к вечеру генсек «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в интервью «Палитраньюс» заявил о необходимости конструктивного подхода для решения вопроса. Он исключил как возможность повторных выборов, так и перспективу однопартийного парламента. Ираклий Кобахидзе не стал разглашать предложение «Грузинской мечты», от которого оппозиции было бы трудно отказаться, но сообщил, что третий, вероятно, последний раунд переговоров состоится завтра или послезавтра.