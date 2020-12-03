Дорожная карта остается секретной

Таможенный пост Республики Южная Осетия перенесут в «Нижний Зарамаг» на территории Северной Осетии. После достигнутых договоренностей, на границе с Российской Федерацией будет проводиться совместный контроль товаров и транспортных средств.

Президент Анатолий Бибилов уже сделал публичное заявление, что «проработана дорожная карта, по которой существующие сегодня таможенные барьеры будут минимизированы. По всем проблемам, возникающим с оформлением грузов и провозом товаров, теперь можно будет обращаться и к югоосетинским таможенникам».

Встреча представителей руководства республики с коллегами в Москве проходила 18 ноября. После возвращения глава Таможенного комитета Мурат Цховребов был приглашен в парламент. По словам депутата от партии «Ныхас» Давида Санакоева, на встрече присутствовали представители разных партий и одномандатники, «и конечно же всех интересовало, насколько принятые решения и подписанные документы, облегчат жизнь югоосетинских граждан»:

«Последнее время, вопросы таможенного оформления и другие вопросы, связанные с таможней, вызывают множество вопросов и бурное негодование наших граждан. Как мы поняли, будет перенесено место нахождения наших таможенников в пункт пропуска "Нижний Зарамаг", где они будут находиться рядом с таможней Российской Федерацией. Как нам объяснил представитель таможенного комитета, будут быстрее оформляться грузы, так как они будут находиться в одном месте, но это не повлияет на стоимость услуг: то есть как надо было до сих пор декларировать товары и платить за это брокерам и далее проводить все процедуры, так и останется все это в силе. Мы также спросили, не предпринимаются ли шаги по упрощению вот этих условий, так как здесь в большинстве своем проживают граждане Российской Федерации. И есть, я думаю, возможности, для того, чтобы создать, скажем так, упрощающие меры. Нам было сказано, что сейчас рассматривается предложение югоосетинской стороны, где эти меры прописаны. Также мы попытались понять, как будет решаться вопрос временного ввоза автотранспорта с югоосетинскими номерами на территорию России – он тоже остается пока без движения: то есть действующие до сих пор правила не изменились».

Волнуют жителей республики и слухи об увеличении стоимости так называемой «растаможки» автомобилей, которая в разы меньше российской. По словам парламентария, Мурат Цховребов ответил на этот вопрос невнятно: «Нам сказали, что пока, на сегодняшний день, никаких увеличений не предусмотрено. И если мы примем другой таможенный кодекс, например Евразийского союза, то тогда это возможно. Но на сегодняшний день этого пока не предполагается. А если мы что-то будем менять, то есть вводить какой-то новый кодекс, или какие-то другие документы, подобного характера, то они должны будут проходить через парламент. Мы здесь, естественно, будем это рассматривать тогда, и будем принимать соответствующие решения. Не думаю, что решения будут противоречить интересам народа и всех граждан, которые пользуются услугами таможенных служб».

Сейчас, продолжил Санакоев, в прессе появилась информация и о некой «дорожной карте», которая была принята совместно с Российской Федерацией: «Депутатов заинтересовал и этот факт, правда, узнали мы об этом после встречи с главой Таможенного комитета Южной Осетии».

Дорожную карту, полагает юрист Тимур Кокойты, подписывал сам президент Анатолий Бибилов и замминистра экономического развития России Михаил Бабич. То есть к подписанию этой карты глава таможенного комитета Южной Осетии отношения не имеет:

«Цховребов договорился о переходе наших таможенников в пункт пропуска "Нижний Зарамаг". В принципе, это сделано в развитие соглашения об интеграции таможенных органов Южной Осетии с таможенными органами России. Это соглашение было подписано еще в 2016 году. И по этому соглашению еще предполагается переход нашего законодательства на законодательство Евразийского союза, в том числе и по тарифам, по таможенным платежам.

– То есть увеличение стоимости так называемой «растаможки» все же грядет?

– Да, но я не знаю, в этой Дорожной карте содержатся пункты о переходе на право Евразийского союза? О переходе на него мы уже договорились, но в соглашении тогда говорилось, что отдельным протоколом оформится переход на ставки, действующие в Евразийском союзе. Я не знаю, в Дорожной карте эти ставки оговариваются или нет, об этом ничего не известно. В последнее время приходится ориентироваться на слухи, которые просачиваются. То есть на открытость и какую-либо транспарентность в этом отношении рассчитывать не приходится».

Тимур Кокойты говорит, что читал план соглашения от 2016 года. «Сразу понятно, что все сроки сорваны, а причины активности спустя четыре года я пока объяснить не могу... Переход на тарифы Евразийского союза, в том случае, если они действительно прописаны в соглашении, не в интересах жителей Южной Осетии: тарифы, которые приняты в Казахстане, России, Белоруссии, и, в общем, в Союзе, в котором мы не участвуем».

По неофициальной информации, совместные российско-югоосетинские таможенные посты на «Нижнем Зарамаге», появятся уже в декабре этого года.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия