Главу Минздрава попросили уйти

В Тбилиси сегодня прошла акция с требованием отставки министра здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Активисты, собравшиеся у здания ведомства, считают, что его нынешняя глава не справляется со своими обязанностями в условиях пандемии. Они считают, что две девушки, скончавшиеся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали «жертвами системы здравоохранения».

Акция была немногочисленной, но довольна шумной. Собравшиеся требовали встречи с министром. Они полагают, что глава ведомства не в состоянии справиться с ситуацией и возлагают ответственность за происходящее на нее:

«Она потому и прячется, что у нее нет ответов, она ничего не знает – может только, как раб, подчиняться приказам. Система, которой управляет раб, развалилась. Системы здравоохранения в Грузии сегодня не существует. Для того, чтобы попасть в больницу, у тебя должны быть знакомые», – сказал один из участников акции.

Протестующие возлагают ответственность за смерть двух девушек, болевших ковидом, на систему. Речь идет о 19-летней Текле Тордуа, которую, как заявляет семья, несмотря на осложнения и плохие анализы, госпитализировали слишком поздно. И о 24-летней Нино Гуликашвили, которая скончалась в больнице 1 декабря - ее родные говорят, что девушке в медучреждении не был обеспечен необходимый уход. Мариам Гуликашвили в интервью телекомпании «Мтавари» сказала, что у ее двоюродной сестры не было никаких хронических заболеваний:

«На протяжении 24 лет Нино ничего не беспокоило – не было никаких симптомов диабета. Если же, как говорят в клинике, это заболевание у нее было, а мы об этом не знали – они должны были сразу сказать нам об этом после того, как сделали анализы. А они сказали нам об этом за день до кончины Нино. Они даже не позвонили, не сообщили нам, что ее состояние ухудшилось, что ее перевели в реанимацию. Мы звонили в больницу, но врачи нам не отвечали».

В Медицинском центре Мцхета, где проходила лечение Нино Гуликашвили, заявляют, что девушка поступила к ним 18 ноября. По словам клинического руководителя центра Лики Мумладзе, у девушки было затрудненное дыхание, высокая температура и кашель. Мумладзе говорит, что пациентке были проведены все необходимые исследования, а в процессе лечения врачи следовали стандартному протоколу.

«У пациентки было повреждение легких, двусторонняя пневмония, довольно плохие лабораторные показатели. Также лишний вес. Когда ее состояние ухудшилось, выявился высокий показатель гликемии. Это дает нам основания полагать, что у нее была латентная форма диабета, которая не была диагностирована ранее. С момента поступления в клинику она была в тяжелом состоянии. 30-го развился спонтанный пневмоторакс – на этом фоне ее состояние критически утяжелилось, и она была переведена в реанимацию», – заявила Мумладзе.

В свою очередь заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила, что ведомство «основательно изучит» это дело, но пока говорить о чьей-либо ответственности она не может.

«То, что я могу сказать – Медицинский центр Мцхета уже давно участвует в программе (лечения ковида), там вели много сложных случаев. Этот конкретный случай я пока комментировать не буду – до тех пор, пока у меня будет оснований, чтобы сказать что-то конкретное», – заявила замминистра.

Всего за время пандемии в Грузии скончались 1387 пациентов, болевших ковидом. Из них за последние сутки – 45. Количество активных случаев на сегодня – 21 655. 4260 новых случаев инфицирования были выявлены за последние 24 часа. Наиболее горячими точками остаются – Тбилиси (1 676 новых случаев), Аджария (525) и Имерети (591).