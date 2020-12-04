Россию призвали выполнить решение ЕСПЧ о компенсациях за депортацию граждан Грузии

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) выразил озабоченность невыполнением Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсаций 1,5 тыс. грузинским гражданам из-за их депортации из РФ в 2006-2007 годах.

В решении КМСЕ, распространенном пресс-службой Совета Европы, выражается «глубокая озабоченность тем, что присужденная ЕСПЧ справедливая компенсация по делу «Грузия против России» до сих пор не выплачена».

«КМСЕ настоятельно призывает российские власти завершить консультации с секретариатом Комитета министров с тем, чтобы либо напрямую выплатить правительству Грузии справедливую компенсацию вместе с начисленными процентами либо взять на себя обязательство использовать Совет Европы в качестве посредника для этого платежа», – говорится в сообщении.

Жалоба на депортации была направлена Грузией в Страсбург в 2007 году. Тбилиси обвинил Москву в задержании и коллективной высылке своих граждан из России вскоре после задержания в Тбилиси четырех российских офицеров по подозрению в шпионаже осенью 2006 года. Грузинская сторона сочла это нарушением права своих граждан на уважение частной жизни, права на свободу и личную неприкосновенность и запрета на бесчеловечное обращение.

Российские власти заявляли, что из страны высылались исключительно нарушители миграционного режима, – пишет «Интерфакс».

ЕСПЧ начал рассматривать это дело в 2011 году. В январе 2019 году Большая палата ЕСПЧ подтвердила решение, ранее принятое этим судом, о том, что РФ обязана выплатить Грузии 10 млн евро в качестве компенсации за моральный ущерб, причиненный 1,5 тыс. грузинским гражданам из-за их депортации из РФ в 2006-2007 годах.

В документе указывалось, что Россия допустила в отношении граждан Грузии нарушение статей 3, 4 и 5 Европейской конвенции по правам человека.

Между тем в сообщении пресс-службы Минюста России об этом вердикте говорилось, что в вопросе выплаты по постановлению ЕСПЧ 10 млн евро компенсаций гражданам Грузии Россия будет руководствоваться гарантиями Тбилиси о справедливом распределении этих средств. Кроме этого, отметили в ведомстве, РФ также примет во внимание отсутствие до настоящего времени прямых дипломатических отношений между РФ и Грузией.

В озвученном решении КМСЕ говорится, что комитет вернется к рассмотрению вопроса в выполнении вердикта ЕСПЧ в марте 2021 года. Российская сторона должна будет предоставить информацию о достигнутом конкретном прогрессе. В случае отсутствия такого прогресса к 1 февраля КМСЕ рассмотрит возможные средства, имеющиеся в его распоряжении, для полного исполнения решения.