Родственники Инала Джабиева не послушали министра

Несмотря на сегодняшнее предупреждение руководства МВД Южной Осетии об уголовном преследовании участников несанкционированных митингов, родственники убитого силовиками Инала Джабиева вышли сегодня с акцией на центральную площадь Цхинвала. Одиночный пикет с призывом о помощи у посольства России провела и вдова Джабиева, Оксана Сотиева.

И.о министра внутренних дел Мераб Пухаев, ссылаясь на оперативную информацию, обратился в срочном сообщении к жителям Цхинвала. Наблюдатели заметили, что читал он небольшой текст с бумаги, боясь оторвать от нее глаза: «Уважаемые сограждане, в министерство внутренних дел поступила оперативная информация о том, что в ближайшее время в городе Цхинвал, на территории Республики планируется проведение несанкционированных митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, со стороны оппозиционных сил. В связи с изложенным, министерство внутренних дел, обращается к гражданам с просьбой воздержаться от участия в каких-либо несанкционированных акциях в связи со сложившейся сложной эпидемиологической ситуацией в республике Южная Осетия с COVID-19 в целях сохранения законности и правопорядка на территории республики в это нелегкое время. МВД обращается к организаторам и гражданам, что принимающие участие в несанкционированных митингах на территории республики будут привлекаться к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством РЮО»

До этого телепредупреждения в соцсетях, на странице вдовы Инала Джабиева – Оксаны Сотиевой появилось заявление о начале бессрочной акции: «Время, прошедшее с момента зверского убийства моего супруга, отца наших троих детей – Инала Джабиева, показало нежелание власти объективно расследовать это дело. Более того, власть предпринимает попытки очернить имя Инала – за неимением никаких доказательств покушения на министра внутренних дел. Генеральная прокуратура делает ситуацию такой, чтобы представить Инала в самом негативном свете... Генеральной прокуратурой было предъявлено заключение экспертизы непонятного характера, в которой утверждается, что Инал умер не от перенесенных истязаний, а от прекращения приема наркотиков. Власть Южной Осетии не оставляет нам выбора... Выбора на надежду! На справедливость! На законное и справедливое расследование убийства моего Инала! …В связи с вышеизложенным, мы вынуждены выйти на бессрочную акцию протеста с соблюдением всех мер предосторожности и в рамках закона, установленных для публичных акций!»

До начала акции Оксана Сотиева устроила одиночный пикет возле здания Посольства России в Южной Осетии. В беседе с Эхом Кавказа она сказала, что сделала это от безысходности: «Так как Инал был гражданином Российской Федерации, я решила сюда подойти, потому что гражданин Российской Федерации был убит на территории Южная Осетия. То есть он естественно являлся и гражданином Республики Южная Осетия, он здесь родился, он здесь вырос, воевал за республику, и сейчас его убили. И я хочу, чтобы меня услышала и Россия тоже, потому что он был и гражданином Российской Федерации. Я думаю, что Россия должна защищать своих граждан на любой территории, где бы они ни находились».

Со специальными заявлениями выступили сегодня и депутаты парламента. «Народная партия» Южной Осетии отметила: «Кризис государственно-политической системы, сопряженный с пандемией коронавируса, несет в себе прямую угрозу государственности Республики Южной Осетии и ставит под удар здоровье и безопасность нашего народа. Потеря веры в закон и справедливость власти является катализатором общественно-политической нестабильности, что неизбежно перерастет в акции протеста и народные волнения… Президент и исполнительная власть в целом должна осознавать, что именно обостренное чувство восприятия справедливости помогло нашему народу выстоять в смертельной борьбе за свою свободу и независимость. Никакой силе не сломить этот духовный стержень, заложенный в генетическом коде осетинского народа».

Парламентарии еще раз обратились к президенту с призывом «возвращения политической ситуации в правовое русло и принятия мер по стабилизации ситуации» и требованием отставки генерального прокурора. Идентичный текст разместил у себя на странице и депутат Давид Санакоев.

Ближе к вечеру Генпрокуратура распространила заявление о том, что участие в несанкционированных митингах может повлечь за собой уголовную или административную ответственность. Но родственники Инала Джабиева тем не менее пришли на центральную площадь. Подошедшие к ним представители силовых структур предупредили о несанкционированности мероприятия. Позже стали подходить сочувствующие семье люди.

Ирма Келехсаева, родственница Инала Джабиева, говорит, что выйти сегодня с акцией их побудило отсутствие справедливого расследования:

«Они своими провокационными действиями, – к примеру, то, что они сделали экспертизу, которую мы никак не принимаем, потому что это не так, что они «запустили» в Инстаграмме, с целью очернить его имя, это действительно было очень низко... Они просто по-всякому провоцировали нас, чтобы мы вышли. Мы будем стоять и отстаивать свои права, чтобы было справедливое расследование. Чтобы все виновные в убийстве Инала Джабиева понесли наказание и сели в тюрьму независимо от того, кто это был: те кто давал приказы, или те, кто принимал в этом непосредственное участие

– Вчера выступил Мераб Пухаев, который назвал эту акцию спланированной не родственниками, а оппозиционными силами.

– Нет, это родственники, а не оппозиционные силы. Почему родственники? Потому что мы не призываем выходить людей на митинги, но это наше право (выйти). А призывать людей… Мы не призываем никого выходить на митинг. Мы имеем полное право стоять и отстаивать свои права».

На момент написания материала количество собравшихся поддержать семью Джабиевых было небольшим, представители силовых структур наблюдают за происходящим. Однако к родственникам поступила информация, что сотрудниками прокуратуры задержан родной брат Инала Джабиева - Ацамаз, который возвращался из Владикавказа в Цхинвал.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия