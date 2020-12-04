В Абхазии 87 новых случаев коронавируса, 2 человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 482 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 102 человека, 89 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 33 пациентов – средней степени тяжести. Выписаны 8 пациентов.

В Гудаутской ЦРБ скончалась пациентка 1949 года рождения, у нее была подтверждена новая коронавирусная инфекция. Женщина была доставлена в медучреждение 2 декабря, и получила необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончалась днем 3 декабря.

Сегодня утром, 4 декабря, в Гудаутском госпитале скончался пациент 1957 года рождения, с диагнозом - «новая коронавирусная инфекция». Мужчина поступил в медучреждение 25 ноября. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 40 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 36 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6400 человек. 86 летальных случаев. Выздоровели 4498 человек.