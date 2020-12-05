В Сухуми из-за пожара на подстанции половина города осталась без электричества

В самопровозглашенной республике Абхазия из-за возгорания кабеля произошел пожар на подстанции «Сухум-1». В результате без света остались центральная и западная части города и село Яштуха. На ликвидацию аварии брошены все силы республиканского предприятия «Черноморэнерго», сообщает корреспондент «Кавказ.Реалии».

По словам самих энергетиков, работы по восстановлению будут вести круглосуточно. Ориентировочное время полной ликвидации аварии, с учетом сложности – две-три недели. Сейчас сотрудники всех подразделений «Черноморэнерго» заняты очищением помещения от сгоревшего оборудования – сгорело все оборудование подстанции.

«Будет создана комиссия, которая будет разбираться в причине аварии. О сумме ущерба будет сказано позже. Сейчас решается оперативный вопрос подачи энергии по аварийной схеме. Этот объект у нас входил в инвестпрограмму. Новое оборудование, которое должно было быть установлено на данной подстанции, уже находится здесь. Это незначительно, но упрощает задачу по скорости проведения работ», – заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

«Постараемся по временной схеме дать в центр города свет. НО предгорные районы и села, скорее всего, обеспечить электроэнергией не получится. Причиной аварии стала перегрузка – детальное расследование проводить, когда все уже выгорело, очень сложно», – добавил главный инженер «Черноморэнерго» Тимур Кация.

Из-за пожара без света остались социально значимые объекты, в том числе больницы.