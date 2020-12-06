Югоосетинская Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении главы криминальной милиции

«Мы провалили не дипломатию, а попытки выйти из-под бремени дипломатических провалов последних 20-25 лет», - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, обращаясь к народу.

«Были ли дипломатическими успехами за последние 25 лет многочисленные документы, принятые в различных инстанциях, в которых четко говорится об оккупации территорий Азербайджана, и что вопрос должен решаться в рамках территориальной целостности Азербайджана? Стало ли дипломатическим успехом то, что начиная с 2013 года Азербайджан начал фазу военной эскалации, и никто не осуждал его за это? Почему? Потому что, когда заходишь в туалет в самолете, закрываешь дверь, там написано: occupied. Многие из вас не поверят, но это почти буквальная цитата из публичного высказывания переговорщика 2000-х годов», - заявил премьер-министр.

«Нас обвиняют в том, что мы не смогли избежать войны. Если вы могли, избежали бы войны в 2016 году. Вы не смогли избежать, а смогли остановить войну на основе словесного обещания вернуть территории», - добавил Никол Пашинян.

Относительно того, почему на этот раз не удалось сделать то же самое, премьер сказал следующее: «Нам сказали, что, поскольку в прошлом Армения несколько раз обещала вернуть территории и не вернула, теперь разговор может быть только в письменной форме с указанием конкретных дат».

По словам премьер-министра, остановить войну можно было только «подписав документ, подобный тому, который был подписан 9 ноября».

«Я имею в виду подписание подобного документа до или в начале войны. Между прочим, в первый день войны я сказал с трибуны Национального собрания, что могу остановить войну прямо сейчас, и я сказал, какой ценой. Почему вы не сделали тогда заявление о том, что согласны с принципом, согласно которому войну следует остановить?» - подчеркнул премьер-министр Армении.

Никол Пашинян также отметил, что Турция вошла в карабахский вопрос «посредством футбольной дипломатии». «Когда вследствие провала армянской дипломатии заявила, что не будет устанавливать отношений с Арменией, пока территории Азербайджана остаются оккупированными».

Как сообщает Радио Азатутюн, накануне в интервью телеканалу 5TV бывший президент Армении Роберт Кочарян раскритиковал действия властей Армении до и во время 44-дневной войны, заявив, что войны в Нагорном Карабахе можно было избежать, а также что войну возможно было остановить в первые дни.