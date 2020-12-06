Чешская полиция разыскивает гражданина Грузии за жестокое нападение в центре Праги

В центральном офисе «Лело» проходит встреча лидеров оппозиционных политических партий. Предположительно, на сегодняшней встрече оппозиция намерена в очередной раз обсудить планы на будущее и переговоры с властями, сообщает «ИнтерпрессНьюс».

Как заявил в беседе с журналистами один из лидеров «Национального движения» Ника Мелия, «создавшийся в стране политический кризис может быть преодолен лишь проведением новых выборов. Никто из оппозиции не сгодится Иванишвили в качестве фасада. По мнению Мелия, «Грузинской мечты» придется пойти на уступки, поскольку и ее представители «смотрят в глаза реальности».

«Власти знают наши предложения, однако они молчат. Предпринятый властями 31 октября гигантский антигосударственный шаг, выразившийся в непроведении выборов, создал политический кризис. Этот политический кризис необходимо преодолеть – кризис же может быть преодолен лишь проведением новых выборов», - заявил журналистам Ника Мелия. При этом он отметил, что нельзя присваивать легитимацию власти, которая не выиграла выборы, а приписала себе победу.

Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил перед встречей, что сегодня оппозиция обсудит то, с чем предстанет на третьем раунде переговоров с властями.

«Речь пойдет о подготовке к третьему раунду, как и с чем нам идти на него. Мы все люди разных партий. Представьте таких людей, которые не очень-то любят друг друга и по многим вопросам у них разногласия. Разумеется, и по конкретным вопросам у нас разные соображения, однако посмотрим, до сих пор нам удавалось согласовывать общую позицию, однако удастся ли нам это сделать сегодня, об этом скажу после», - заявил Алеко Элисашвили.