«Резко разбогатевшие абхазы» и работающие «автолазейки»

Если слова о «резко разбогатевших абхазах» в заголовке навели читателя на мысли о тех предприимчивых представителях абхазского общества, которые кинулись нынче добывать криптовалюту на майнинг-фермах, то речь пойдет не об этом. Его появлению способствовал другой, весьма цепляющий внимание заголовок одной из публикаций в «Яндекс.Дзене» – некоего российского автора под псевдонимом – «Разбогатели? Узнал, почему в Абхазии стало так много хороших машин!».

Приведу почти полностью короткий текст этой публикации, откорректировав правописание: «Абхазия не устает меня удивлять. Вернувшись сюда снова спустя два десятка лет, я почему-то ожидал увидеть бедную, лежащую в руинах территорию с бедным населением и рыдванами на дорогах... Руины никуда не делись. Зато на дорогах появилось множество дорогих по российским меркам машин, а сами дороги по качеству стали мало отличаться от соседствующего Краснодарского края. Отечественного автопрома – минимум. Очень много кроссоверов, внедорожников и подержанных японских седанов. Очень много «праворульных» машин, что намекает нам на то, откуда они тут взялись. У Абхазии есть выход к морю, а значит и огромнейшему рынку дальневосточных подержанных автомобилей. Другим фактором является практически полное отсутствие «растаможки». Но и не только лишь подержанными «японцами» полнятся дороги Абхазии. Есть и вполне новые машины из Европы. Честно говоря, от Panamera в Сухуме я был несколько в шоке. Впрочем, остается только позавидовать: отсутствие таможенных пошлин на автомобили – серьезный вклад в реальную покупательскую способность населения».

Некоторые из «руин», о которых пишет этот автор, за двадцать лет все же восстали из пепла, большинство же действительно осталось в том же виде и продолжает вызывать недоумение и возмущение гостей республики. Похвала автора качества дорог в Абхазии будет справедлива только к центральной трассе, ну и еще к некоторым, большинство же проселочных вызывает совсем иные эмоции. Говоря про «отечественный автопром», автор текста имел, конечно, в виду российский, не подозревая, наверное, что для четкости высказывания надо было так и написать. А отсутствие таможенных пошлин – это, конечно, перебор; они есть, только очень незначительные.

При этом большинство российских авторов, касавшихся данной темы, рассматривало ее под другим углом – реэкспорта иномарок из Абхазии в Россию, при котором российские покупатели могли экономить несколько сот тысяч рублей за авто, порой это получалось в два-три раза дешевле.

Российский автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в прошлом году пояснил в одном из СМИ:

«В Армении, Абхазии, Грузии активно пользуются такой лазейкой. Ведь в России таможенные пошлины держатся на отметке до 70% от продажной цены импортных подержанных авто. Покупаешь за 1000 у.е., узакониваешь в России уже за 1700 у.е. И еще один плюс для россиян, которые прибегли к данной уловке. Российские камеры ГИБДД на дорогах не могут распознавать заграничные номера машин. В результате, как только правила ни нарушай, непонятно, куда вам слать штрафы. В общем, страдают потихоньку три статьи российской казны: таможенные пошлины, транспортный налог, штрафы ГИБДД. Вот в Москве и решили: не все коту масленица... В России к февралю 2020 года должно появиться правительственное постановление, лазейку с армянскими и абхазскими машинами закроют».

«Эхо Кавказа» в октябре прошлого года в публикации «Автолазейкам» из Абхазии и Армении осталось жить недолго» привело эту цитату автоэкперта. Но его прогноз, во всяком случае, относительно Абхазии, не сбылся. К одному моему соседу аккурат в марте приплыла (из Японии в Новороссийск, а потом была транспортирована в Абхазию) черная Toyota Mark Х за 260 тысяч рублей. Продолжался и реэкспорт в Россию. Но все это имело место только до 1 апреля, когда из-за пандемии закрылась российско-абхазская граница. И возобновилось спустя четыре месяца, когда с 1 августа граница открылась. Причем одним из наглядных последствий открытия стало то, что спустя всего пару-тройку недель, скажем, площадка у автотрассы недалеко от нашего дома, до этого плотно уставленная иномарками на продажу, враз опустела. «Российские покупатели разобрали», – объяснил охранник. Сейчас на той площадке стоит всего 6-7 автомобилей.

В последние недели в «Яндекс.Дзене» попались еще публикации на тему о реэкспорте иномарок в Россию: «Зачем покупают машины на абхазских, армянских и белорусских номерах», «Друг приехал за дешевой машиной в Абхазию, расскажу, с какими проблемами столкнулся и на чем уехал».

В первой из них автор популярно объяснял, что все началось с введения в России заградительных таможенных пошлин для подержанных иномарок и создания Евразийского экономического союза, куда помимо РФ вошли Белоруссия, Армения и Казахстан, а чуть позже Киргизия. Из всех перечисленных стран собственный легковой автопром, который нуждался в протекционистской защите, был только у России, а вот остальные участники давно и активно пользовались подержанным европейским, японским и американским автопарком, ввозя к себе автомобили по невысоким с российской точки зрения таможенным платежам. Собственно, создание единого таможенного пространства в рамках ЕАЭС должно было уравнять тарифы, причем в пользу России в обмен на инвестиционные проекты и иные экономические пакеты для стран-участниц. Особенно активно, как мы знаем, реэкспорт в Россию использовала Армения, а еще к ним присоединилась и частично признанная Абхазия, у которой было такое преимущество перед ней, как общая граница с Россией.

Что касается второй из публикаций, то ее автором был москвич, координатор партнерства «Проекты Абхазии» и автор канала «Абхазская мозаика» на том же «Яндекс. Дзен» Кирилл Базилевский. Он пишет: «Все, что описывает автор, – это ненужная партизанщина чистой воды. Бюджетная тачка с непонятной историей за 200 тысяч, поиски абхаза для оформления и, скорее всего, фирму для временного ввоза искали самую дешевую. Нормальные люди предпочитают все делать «под ключ» в нормальной компании. Чтобы и авто подобрали нормальное у адекватных продавцов, а у не пойми кого, сами зарегистрировали авто в ГАИ на своего «физика» или ООО и дали временный ввоз. Во всяком случае, рисков внезапных проблем и лишних хлопот будет точно намного меньше. Дороже? Да точно не сильно дороже».

Нет смысла вдаваться в детали. Важнее отметить следующее: серьезная разница в таможенных сборах на подержанные машины позволяет не только абхазскому автопарку успешно ими пополняться, но и зарабатывать без нарушения законодательств обеих стран людям, специализирующимся на реэкспорте. Вот типичный комментарий российского пользователя к статьям в «Яндекс. Дзен» на эту тему: «Жадность нашего правительства поражает! Абхазия не обдирает своих граждан, хотя в деньгах нуждается. А наши готовы все отобрать. Почему надо платить дикие таможенные платежи? Просто нас грабят наши правители!».

На что в правительстве РФ наверняка ответят, что защищают отечественного производителя легковых автомобилей, а в Абхазии такового нет…

Но почему же «автолазейку», о которой говорил Игорь Моржаретто, не прикрыли ни в феврале текущего года, ни позже. «Эхо Кавказа» связалось с Кириллом Базилевским, и вот что он ответил:

«Вы знаете, мы постоянно мониторим законодательство… В России в этом плане лучше, потому что законы так или иначе публикуются на сайтах. Это в Абхазии порой так бывает, что постановление есть, но вам говорят: «Зайдите в парламент, вам там дадут». (Смеется). Ну, как это? В электронном же виде все есть…Так вот, ничего такого мы пока не видели. Ходили разговоры, что будут какие-то изменения в Административном кодексе, но ничего в реальности нет и все работает в прежнем режиме. Дело в том, что между армянским и абхазским учетом есть принципиальная разница. И если на армянские автомобили нашли управу, то абхазские под это дело не попадают. Я просто прекрасно помню, когда у армян все было хорошо, часто люди (из России) звонили и говорили: ну, вот, у вас абхазская схема такая сложная, а армян все просто. Но вот на этой простоте они и «пролетели». Потому что Армения – это Таможенный союз. И люди что делали? Они тупо брали доверенность у гражданина Армении. Или еще проще: можно было приехать в Ереван, получить временную регистрацию и под эту временную регистрацию оформить на себя машину. И потом ездили (по России) и, как говорится, в ус не дули».

Что же произошло дальше? Кирилл Базилевский продолжил:

«Но наше-то государство, его тоже так, на козе, не объедешь. И поступила команда: немножечко приструнить армянский автомобильный реэкспорт. Там действительно, по-моему, уже более трехсот тысяч авто с армянскими номерами каталось в России. В итоге нашли пункт: что таким образом могут ездить, не оформляя временный ввоз, только те, кто имеет постоянную прописку в Армении. А все остальные должны были сделать типа временного ввоза. И вот по этой причине стали прессовать водителей с армянскими номерами. И у них до сих пор проблема; нам часто звонят ребята, спрашивают: «А как бы нам перескочить на абхазский номер?». Абхазия не член Таможенного союза, и соответственно на нее распространяются те же правила, как на любую другую страну – не члена Таможенного союза. Это с одной стороны. А с другой стороны, в кодексе Таможенного союза уточняется, что машины ввозятся для личного пользования. В абхазском же случае машины въезжают на территорию Российской Федерации как автомобили, оформленные на абхазское юридическое лицо, и въезжают они по делам фирмы. И поэтому все это продолжает работать. Ну где-то цепляются по мелочи. Ну, где-то штрафы начинают прилетать, за это тоже взялись. Потому что дураков хватает: покупают машины и кайфуют от того, что можно нарушать направо и налево правила. Ну, а схема сама по-прежнему работает, и у меня нет оснований считать, что она скоро закроется».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия