Медицинский регулятор США считает вакцину BioNTech и Pfizer безопасной

Управление по санитарному надзору США (FDA) признало безопасной вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer, сообщает Deutsche Welle. Ведомство указывает, что данные 38 000 участников клинических испытаний не вызывают «никаких особых опасений по поводу безопасности», которые могли бы помешать выдаче разрешения на продукт в рамках экстренного применения.

Кроме того, в FDA отметили, что представленные компаниями данные демонстрируют, что вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.

Как заявил глава Pfizer Альберт Бурла на пресс-конференции Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций в Женеве, производители вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer работают над новой версией препарата, при хранении которого не нужно будет соблюдать температуру минус 70 градусов. По его словам, в начале будущего года будут получены данные о том, препятствует ли немецко-американская вакцина распространению вируса, а не только предоставляет защиту от него.