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Медицинский регулятор США считает вакцину BioNTech и Pfizer безопасной
Управление по санитарному надзору США (FDA) признало безопасной вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer, сообщает Deutsche Welle. Ведомство указывает, что данные 38 000 участников клинических испытаний не вызывают «никаких особых опасений по поводу безопасности», которые могли бы помешать выдаче разрешения на продукт в рамках экстренного применения.
Кроме того, в FDA отметили, что представленные компаниями данные демонстрируют, что вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.
Как заявил глава Pfizer Альберт Бурла на пресс-конференции Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций в Женеве, производители вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer работают над новой версией препарата, при хранении которого не нужно будет соблюдать температуру минус 70 градусов. По его словам, в начале будущего года будут получены данные о том, препятствует ли немецко-американская вакцина распространению вируса, а не только предоставляет защиту от него.
- Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 67,9 млн жителей планеты. Свыше 1,55 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 47 млн пациентов.
Другие новости дня
Арчил Талаквадзе: «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы
Председатель парламента Арчил Талаквадзе после четвертого раунда переговоров в резиденции посла США между властью и представителями оппозиционных партий заявил, что «Грузинская мечта» не будет рассматривать вопрос о проведении повторных выборов или какую-либо связанную с ними версию.
По словам Талаквадзе, оснований для сомнений в результатах выборов нет.
«Несмотря на пандемию, до двух миллионов наших сограждан уже сделали свой выбор. У нас нет причин сомневаться в их выборе. Я хотел бы еще раз сказать вам, что «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы или какую-либо связанную с ними версию», - заявил журналистам Арчил Талаквадзе.
- Четвертая встреча власти и оппозиции состоялась сегодня в резиденции посла США при посредничестве послов ЕС и США. Необходимость в консультациях была вызвана результатами парламентских выборов 31 октября, когда оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными и отказалась входить в парламент. Среди других требований, оппозиция требует повторных выборов.
Ахвледиани о приговоре Бебуа: «Цель – запугивание жителей Гальского района»
В правительстве Грузии считают, что власти самопровозглашенной республики Абхазия пытаются запугать жителей Гальского района и сделать условия их проживания еще более невыносимыми. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, комментируя приговор абхазского суда в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа.
«Абсолютно неприемлемо и печально, что сегодня, когда все мы, весь мир борется с пандемией коронавируса, со стороны оккупационного режима продолжаются такие деструктивные шаги», – отметила она.
Ахвледиани говорит, что вопрос освобождения Бебуа станет одним из основных пунктов повестки дня очередной встречи участников Женевских дискуссий.
Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда, приговорившего Бебуа к девяти годам лишения свободы.
«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – отметили в СГБ Грузии.
В верховном суде самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что Бебуа «полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части надругательства над государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, а в части незаконного хранения и приобретения найденного по его месту жительству боеприпаса не признал».
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что абхазские власти искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. В Тбилиси прошла акция с требованием освободить гражданина Грузии.
В Южной Осетии скончались два пациента с COVID-19
За сутки в Южной Осетии скончались два пациента с COVID-19, – сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Пациентка 74 лет поступила в «красную зону» 24 ноября в тяжёлом состоянии через две недели от начала заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность 2-3 ст. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Гипертоническая болезнь. Желчно-каменная болезнь. Состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность средне-тяжелая форма. 29 ноября она была переведена в палату интенсивной терапии. Получала терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких. На фоне проводимой терапии нарастала лёгочно - сердечная недостаточность и седьмого декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть», – отметила Джиоева.
Еще один, 80-летний пациент был госпитализирован в «красную зону» 18 ноября.
«На пятые сутки заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое, стойкую лихорадку с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. КТ 2 средне-тяжелая форма. Состояние пациента ухудшалось, нарастали явления дыхательной недостаточности, падала сатурация, пациент был переведен в палату интенсивной терапии второго декабря. Получал терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Однако нарастали признаки лёгочно – сердечной недостаточности и седьмого декабря произошла остановка сердца. Констатирована смерть», – сказала специалист.
- В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии проходят лечение 53 пациента, ещё 11 человек находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
Ереванское метро возобновило работу после протестов сторонников оппозиции
Ереванский метрополитен, который был парализован из-за акции протеста оппозиционных активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возобновил работу в штатном режиме. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.
«Нормальная работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна возобновилась в 16:00», – написала она в своём Facebook-аккаунте.
В 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала Николу Пашиняну, чтобы он добровольно ушел в отставку. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.
«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», – сказал член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн». Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.
Сегодня же Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. С аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
Девять лет лишения свободы и штраф – подробности приговора Ираклию Бебуа
Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия подтвердил, что гражданина Грузии Ираклия Бебуа приговорили к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф – 10 тысяч рублей. Решение принял Гальский районный суд.
«Суд признал Ираклия Бебуа виновным в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 217 ( незаконное приобретение и хранение боеприпасов); частью 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога ); статьей 334( надругательство над государственным флагом РА) УК Республики Абхазия и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 10.000 рублей.
Согласно оглашённому приговору, осужденный Ираклий Бебуа, 30 сентября 2020 года, в период проведения торжественных мероприятий посвящённых празднованию 27 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., используя подготовленную им заранее легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог государственного флага Республики Абхазия, установленного во дворце культуры администрации Галского района в г. Гал.
Так же в ходе обыска, произведённого по месту его жительства, была найдена незаконно приобретённая и хранимая ручная осколочная граната РГ-42», – сказано в заявлении.
Верховный суд указывает, что Бебуа «полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части надругательства над государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, а в части незаконного хранения и приобретения найденного по его месту жительству боеприпаса не признал».
«Ираклий Бебуа считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором. Приговор Галского районного вступает в силу по истечении 15 дней в случае его не обжалования сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА», – говорится в заявлении суда.
Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда.
«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – заявили в СГБ Грузии.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что абхазские власти искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. В Тбилиси прошла акция с требованием освободить гражданина Грузии.
Убийцу французского учителя в репортаже ЧГТРК назвали жертвой провокации
Абдуллах Анзоров, убивший учителя во Франции и на днях похороненный в Чечне, стал жертвой провокации, заявили 7 декабря в вечернем новостном выпуске на ЧГТРК «Грозный».
В репортаже с похорон Анзорова выступили его родственники. «Он не смог выдержать оскорблений в адрес пророка . Если бы они не спровоцировали, ничего и не было бы. Он сделал это, не выдержав оскорблений. Когда кто-то оскорбляет религию, всегда найдётся кто-то, кто отомстит, готовый отдать свою жизнь», – сказал Нурди Анзоров, дядя Анзорова.
Другой дядя - Сулейман Анзоров – добавил, что «не организуй они эту провокацию с религией, всего этого не было бы». С подобными же словами выступили и двое других родственников. Например, Зелимхан Анзоров завершил комментарий похвалой: «Когда мы слышим, о его действиях, о его поступках, он нам все больше нравится. Да благословит Аллах его джихад».
Также они поблагодарили руководство Чечни за помощь в транспортировке тела в республику.
Закадровый текст к репортажу также был полон похвал в адрес Анзорова, – отмечает Кавказ.Реалии.
«Абдуллах был богобоязненным юношей и не отличался никакой агрессивностью, как говорят родственники. И инцидент не произошел бы, если бы не открытое исламофобская провокация и давления на чувства верующих. Демонстрация карикатур, направленных против Пророка, побудило его на такой шаг», – сказал журналист ЧГТРК «Грозный» Алхазур Керимов.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сюжет, сказал, что «государственные каналы дают разные точки зрения». Об этом сообщается в телеграм-канале радио «Маяк». При этом Песков отметил, что «эта точка зрения не может иметь ничего общего с той единственной точкой зрения, которая в данном случае может быть верной», то есть осуждением убийства.
- Абдуллаху Анзорову, уроженцу Москвы и чеченцу по происхождению, было 18 лет. Несколько лет назад он с семьей переехал во Францию.
- 47-летний учитель Самюэль Пати был убит в пригороде Парижа 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы. Анзоров был застрелен полицией.
- Анзорова похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни.
В Азербайджане ужесточают карантин, ограничения продлены до 31 января
Решением Кабмина Азербайджана действующий в стране специальный карантинный режим из-за коронавируса COVID-19 продлевается до 31 января 2021 года, сообщает оперативный штаб.
При этом с 00:00 14 декабря до 00:00 18 января 2021 года будет действовать жесткий карантинный режим, при котором въезд и выезд в ряд городов закрывается.
В частности, с 14 декабря по 18 января 2021 закрывается въезд и выезд в Баку, Сумгаит, Мингячевир, Ширван, Абшеронский район, а также Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Закаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барду, Билясувар и Исмаиллы.
Вместе с этим в указанный период вновь будет применена система смс-разрешений для населения в этих городах. Гражданам будет предоставлено 3 часа на осуществление различных покупок и прочих дел, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».
Кроме этого, с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории Азербайджана, кроме сфер работ и услуг, определенных соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджана, приостанавливается предоставление работ и услуг. Всем торговым предприятиям, предприятиям общественного питания, включая рестораны, кафе и чайные, разрешено оказывать клиентам только услуги доставки или продавать через интернет.
СМС-разрешения на три часа будут выдаваться для следующих нужд: по медицинской необходимости; для покупки продуктов, лекарств и других необходимых товаров на рынках, в магазинах и супермаркетах, а также для пользования услугами госструктур, банков, почты; для участия в похоронах близкого родственника нужно будет брать разрешение только в полиции, по номеру 102.
Помимо этого Бакинское метро будет закрыто вплоть до 31 января. При этом локдаун общественного транспорта по выходным продлевается также до конца января.
Согласно решению штаба, в связи с ужесточением карантина, власти Азербайджана возобновят выдачу единовременных выплат 600 тыс. человек в размере 190 манатов (около $112). Компенсации будут выдаваться тем лицам, кто ранее уже получал госпомощь.
Кроме этого, финансовую помощь от государства получат частные предприниматели.
- За минувшие сутки в Азербайджане зафиксировано 4 387 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 154 152, умерли - 1713 человек.
В Цхинвали продолжается акция протеста, организованная родственниками Инала Джабиева
В Цхинвали, на Театральной площади продолжается акция протеста, организованная родственниками убитого силовиками в августе этого года Инала Джабиева.
Как сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия, ночь с 7 на 8 декабря прошла без происшествий.
«Сотрудники правоохранительных органов круглосуточно охраняют Театральную площадь и близлежащую территорию, а также патрулируют улицы столицы. Личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения переведен на усиленный вариант несения службы. Милиция следит за правопорядком и принимает меры, чтобы не допустить возникновения беспорядков», – отметили в ведомстве.
Накануне вдова Инала Джабиева – Оксана Сотиева в социальных сетях опубликовала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на расследование дела смерти ее супруга.
«Потеряв надежду на справедливое и объективное расследование следственными органами Южной Осетии дела об убийстве моего мужа я обращаюсь к Вам, как гаранту прав и законных интересов граждан России, за защитой и правовой помощью!..», – сказано в обращении.
«Рес» пишет, что акция продолжается, несмотря на мороз и ухудшение погодных условий, а на Театральной площади находятся около 20 человек.
В Абхазии до 1 июня 2021 года запретили добычу криптовалют
Деятельность по добыче криптовалют в Абхазии запрещена до 1 июня 2021 года. Соответствующее постановление сегодня принял Кабинет министров самопровозглашенной республики.
В документе также указано, что с 20 декабря текущего года до 1 июня 2021 года вводится ограничение на ввоз в Абхазию майнинг-оборудования (в настоящее время на ввоз оборудования введен временный запрет).
Сегодня же в Сухуми прошла рабочая встреча, на которой обсудили последствия аварии на подстанции «Сухум-1». Как сообщили в пресс-службе Кабмина, в течение двух дней будут реализованы меры по эффективному распределению ограниченного количества столичной электроэнергии.
- Ранее в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм».
- После отключения некоторых криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов. Абхазские депутаты рекомендовали запретить майнинг криптовалют до окончания ремонта «Ингури ГЭС».
- В минувшие выходные свет погас в Сухуми из-за пожара на подстанции. Энергоснабжение было частично восстановлено утром 7 декабря.
Католикос всех армян Гарегин II призвал Пашиняна уйти в отставку
Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в связи с сложившейся в стране ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба первопрестольного Эчмиадзина.
«В нынешнее кризисное время мы отечески призываем премьер-министра Никола Пашиняна принять решение об уходе с поста премьер-министра во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов», – отмечается в послании духовного лидера всех армян.
Ранее с аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.
Отметим, что в 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала Николу Пашиняну, чтобы он добровольно ушел в отставку. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.
«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», – заявил член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн». Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.
- Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
- Кандидатом оппозиции на должность такого премьера является экс-министр обороны, бывший премьер-министр Армении Вазген Манукян.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
СГБ Грузии: Ираклия Бебуа в Абхазии приговорили к девяти годам лишения свободы
Гражданина Грузии Ираклия Бебуа, задержанного в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия, приговорили к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
В СГБ указали на незаконность данного решения. Информацию о приговоре грузинская сторона получила при помощи горячей линии, – сказано в заявлении ведомства. «Эхо Кавказа» пока не располагает подтверждением информации из Сухуми.
«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – заявили в СГБ Грузии.
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что абхазские власти искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. В Тбилиси прошла акция с требованием освободить гражданина Грузии.
Грузия получила от США систему лазерного наведения MILES
США передали Грузии Множественную интегрированную систему лазерного наведения (Multiple Integrated Laser Engagement System, MILES). Сообщение об этом опубликовано на странице американского посольства в социальной сети Facebook.
«Система будет использована для повышения реалистичности боевой подготовки Сил обороны Грузии. При общей стоимости $4,3 млн программа включает в себя полный комплект обучения, оборудования и администрирования», – заявили в диппредставительстве.
В сообщении отмечается, что комплект MILES привезли в Грузию 7 декабря. Его установят в совместном военном учебном центре НАТО-Грузия.
В системе MILES используется звук холостого выстрела для слуховой и визуальной имитации «выстрела», производимого лазерным эмиттером, посылающего лазерную «пулю», которая «убивает» или «ранит» оппонентов во время тренировки.
Трамп проводит совещание по вакцине. Команду Байдена не позвали
Администрация Дональда Трампа во вторник проводит совещание в Белом доме с участием экспертов, которые обсудят вопросы вакцинации oт коронавирусa. Об этом сообщает "Голос Америки".
На совещании под названием "Сверхзвуковая скорость" будут присутствовать Трамп, вице-президент Майк Пенс, правительственные эксперты, лидеры штатов и бизнесмены.
Представителей переходной команды избранного президента Джо Байдена на заседание не пригласили, хотя им предстоит продолжать крупнейшую программу вакцинации в истории США после инаугурации 20 января.
По словам одного из источников, Трамп также подпишет указ о приоритетном распределении закупленных правительством вакцин среди американцев. Указ ограничит право правительства передавать вакцины другим странам до тех пор, пока не появится избыточное предложение на внутреннем рынке.
В четверг Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США проведет итоговый обзор американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech, а позднее в этом месяце вакцины от компании Moderna. Оба препарата показали 95-процентную эффективность.
Среди стран мира по количеству заказанной вакцины от коронавируса лидирует Канада, сообщает Bloomberg.
У Оттавы имеются договоренности на поставки вакцины для прививки почти 154 миллионов человек (410 процентов населения страны). У России, по данным агентства, есть договоренности на поставки вакцины для прививки 80 миллионов человек (55 процентов населения страны), у США —455 миллионов человек (139 процентов населения страны).
7 декабря источники The Washington Post сообщили, что Pfizer сообщил американским властям, что не сможет до следующего лета поставить стране дополнительные 100 миллионов доз вакцины. Ещё летом Pfizer предлагала Белому дому предусмотреть возможность докупить вакцину, если та покажет свою эффективность, но получили отказ, сообщает New York Times.
Теперь, как пишет газета, спрос на вакцину Pfizer вырос, ее заказали множество других стран. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США на вопрос издания об упущенном шансе докупить вакцину от Pfizer заявили, что кроме этой компании правительство закупит препараты еще у пяти производителей.
Джо Байден может назначить главой Пентагона Ллойда Остина
Избранный президент Джо Байден планирует назначить генерала в отставке Ллойда Остина министром обороны США, сообщает "Голос Америки".
В случае утверждения Сенатом, Остин станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон. Остин также является первым темнокожим генералом, командовавшим армейской дивизией в бою. О выдвижении может быть объявлено уже во вторник, 8 декабря.
Остин и представители Байдена от комментариев отказались.
Остин ушёл в отставку в 2016 году после 41 года службы. До выхода на пенсию он руководил Центральным командованием США. После отставки генерал вошел в совет директоров компании Raytheon Technologies – одного из крупнейших подрядчиков Пентагона. Он также является членом правления Nucor, крупнейшего американского производителя стали, а также медицинской компании Tenet. Остин также входит в правление благотворительного фонда Carnegie Corporation of New York.
Байден и Остин познакомились по время работы администрации президента Барака Обамы. Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за их вывод в 2011 году.
Назначение Остина может быть проблематичным, отмечает "Голос Америки". Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке семь лет, чтобы претендовать на этот пост. В противном случае ему потребуется специальное разрешение от Конгресса, чтобы стать министром обороны. Ранее подобное разрешение получил первый министр обороны президента Дональда Трампа Джим Мэттис.
Критики вероятного решения Байдена считают, что назначение главой Пентагона недавно ушедшего в отставку генерала – это наихудший сигнал. Источник в команде избранного президента заявил изданию Politico назвал кандидатуру Остина безопасным выбором.
В Сухуми назвали венесуэльские выборы «мирными и свободными»
Власти самопровозглашенной республики Абхазия считают, что парламентские выборы в Венесуэле были «мирными и свободными», а их итоги «отражают свободное волеизъявление венесуэльцев». Об этом говорится в заявлении абхазского МИД.
«Венесуэльская избирательная система в очередной раз продемонстрировала свою приверженность транспарентности избирательного процесса и демократическим принципам. Прошедшие выборы вновь подтвердили победу Боливарианской революции и свидетельствуют о поддержке венесуэльцами намеченного «Великим патриотическим полюсом» курса на продолжения дела Уго Чавеса», – сказано в заявлении.
В Сухуми «твердо настроены на углубление многопланового взаимодействия и дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства с дружественной Венесуэлой».
Отметим, что действующий президент Венесуэлы, «боливарианский социалист» Николас Мадуро, легитимность которого оспаривают большинство западных и латиноамериканских лидеров, теперь захватил полный контроль над политическими институтами Венесуэлы, несмотря на развал экономики, промышленности, сельского хозяйства, систем здравоохранения и образования, невероятные коррупцию и уличную преступность, санкции США, препятствующие экспорту нефти, и бегство из страны порядка пяти миллионов граждан. Уже сейчас 96 процентов венесуэльцев живут в нищете, почти 97 процентов из них голодают.
Оппозиционные силы во главе с Хуаном Гуайдо, который признан несколькими десятками стран временным президентом Венесуэлы, бойкотировали выборы. Оппозиция неоднократно обвиняла правительство Мадуро в нарушениях при подготовке к голосованию. Среди основных проблем – отсутствие международных наблюдателей.
Ранее в МИД Грузии заявили, что отказываются признавать результаты выборов в Национальную ассамблею Венесуэлы.
«Мы глубоко обеспокоены дальнейшим обострением многомерного кризиса в Венесуэле и не будем признавать результаты фальсифицированных выборов 6 декабря. Мы поддерживаем людей, Хуана Гуайдо и Национальную ассамблею в их стремлении к свободе и демократии», – сказано в заявлении грузинского ведомства.
США, Европейский союз, а также страны, входящие в Группу Лимы, также заявили, что не признают результаты парламентских выборов. По их мнению, голосование не отвечает демократическим требованиям и должно быть отложено до создания необходимых условий.
- Венесуэла, последовав примеру Российской Федерации, признала независимость Сухуми и Цхинвали. Соответствующее решение в сентябре 2009 года принял тогдашний президент страны Уго Чавес. Его преемник Николас Мадуро продолжил прежнюю политику признания.
Великобритания начинает вакцинацию от коронавируса
Великобритания стала первой из западных стран, где началась вакцинация от коронавируса. Власти уже определили группы риска, которых будут прививать первыми. Это пожилые люди (старше 80 лет), пациенты домов престарелых, а также медицинские и социальные работники. При этом, процедура - добровольная. Всего заказано 40 миллионов доз вакцины. Первая партия уже доставлена в Лондон из Бельгии, где она производится.
Британцам будут вводить препарат немецко-американской компании Pfizer/BioNTech, которая показала 95 процентов эффективности. Неделю назад британские власти первыми в мире одобрили эту вакцину для массового применения.
Вакцина состоит из двух инъекций, которые делаются с разницей в 21 день. Провакцинировать группы риска планируется к весне, и с мая вакцина станет доступна для основной массы населения Великобритании. Всем привившимся выдадут сертификат о вакцинации.
На прошлой неделе Россия начала вакцинацию препаратом "Спутник V", разработанным Центром Гамалеи Минздрава России. Он был официально зарегистрирован 11 августа, став, тем самым, первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации вакцина прошла только две фазы клинических испытаний, то есть была испытана на нескольких десятках людей. Впоследствии по ходу третьей фазы испытаний было объявлено, что эффективность вакцины превышает 95 процентов. Независимых оценок результатов действия препарата пока нет.
COVID-19 в Грузии: 4673 новых случая, 36 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1576 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 36 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4673 новых случая коронавируса, выздоровели 3893.
За сутки было проведено 16 646 тестов, из них PCR-тестов – 5246, экспресс‐тестов на антиген – 11 400.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 169 649, выздоровевших – 141 392.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Президент Грузии назначила первое заседание нового парламента
Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря в 12:00. Соответствующее распоряжение сегодня издала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«В соответствии со статьей 38 Конституции Грузии, первое заседание новоизбраного парламента Грузии пройдёт 11 декабря 2020 года в 12:00», — говорится в подписанном президентом документе, который опубликовала пресс-служба.
По итогам парламентских выборов 2020 года больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
Все восемь оппозиционных партий, которые преодолели проходной барьер по итогам первого тура, не намерены входить в законодательный орган, и отказываются от своих мандатов. Они обвиняют власти в фальсификации результатов выборов и проводят протестные акции с требованием досрочных выборов и отставки главы ЦИК Тамар Жвания.
Чтобы разрешить ситуацию, посольства США и ЕС провели уже три раунда переговоров между правительством и оппозицией. Накануне участники встречи заявили о «сближении позиций».
Саакашвили: часть воров остаётся у власти в Украине
Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что не ошибся, поддержав украинского лидера Владимира Зеленского. Но часть воров «продолжает оставаться у власти», – написал Саакашвили в своём Facebook-аккаунте.
«Три года тому назад я поплатился за то, что сказал в лицо тогдашнему президенту, что он — вор. Я думаю, что в результате борьбы многих людей, в том числе тех, кто вместе со мной отстаивали права украинцев, Порошенко был заменен Зеленским. И я уверен, что я не ошибся. Но все воры, кто грабил до того, продолжают оставаться безнаказанными, а часть из них продолжает оставаться у власти. Мне совершенно не хочется ходить по крышам, мне там не понравилось, но я буду сражаться до тех пор, пока украинская экономика не освободится. Пока люди не станут себя чувствовать полноправными хозяевами в своей стране, вместо этой кучки не очень талантливых, не очень образованных, но очень наглых и очень бесцеремонных людей», – отметил Саакашвили.
- 5 декабря 2017 года работники Генпрокуратуры и Службы безопасности провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве. После обыска Саакашвили задержали и пытались вывезти в микроавтобусе. СБУ обнародовала информацию, что Саакашвили задержали в рамках дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности.
- Через несколько часов после задержания Саакашвили освободили его сторонники: они окружили микроавтобус, в котором находился политик, и взломали дверь машины. Политика объявили в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.
- 8 декабря 2017 года Саакашвили был задержан в Киеве и помещён в СИЗО. 11 декабря Печерский районный суд города Киева отпустил его на свободу под поручительство группы депутатов Верховной рады Украины.
- После победы на выборах, 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины. 7 мая 2020 года Саакашвили был назначен главой исполнительного комитета реформ Украины.
МОК запретил Лукашенко участвовать в мероприятиях Олимпийских игр
Международный олимпийский комитет отстранил руководство национального олимпийского комитета Беларуси, возглавляемого президентом страны Александром Лукашенко, от всех мероприятий, проводимых под эгидой организации. Кроме того приостановлены финансовые выплаты НОК Беларуси. В решении отмечено, что меры являются временными и могут быть отменены в зависимости от развития ситуации.
Ранее МОК начал расследование в отношении властей Беларуси, которые, по мнению комитета, преследуют спортсменов по политическим мотивам.
В августе более полутора тысяч белорусских спортсменов подписали открытое письмо с требованием провести новые честные выборы в стране и остановить насилие в отношении участников акций протеста против режима Александра Лукашенко. После этого некоторые из них были уволены, задержаны или осуждены. Среди них - чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская, легкоатлетка Светлана Куделич, многоборец Андрей Кравченко и баскетболистка Елена Левченко.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее пяти человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести. По данным правозащитников, к настоящему времени около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников милиции и КГБ.
- Страны ЕС и США не признают легитимность прошедших выборов. Европарламент проголосовал за резолюцию, осуждающую жёсткое подавление мирных протестов в Беларуси, и в частности убийство демонстранта Романа Бондаренко. Против ряда белорусских чиновников введены санкции.
- Россия белорусские выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую.
В Абхазии выявлено 108 случаев COVID-19, 4 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 446 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 108 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 человек, 85 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончались 3 пациента: мужчина 1945 года рождения умер ночью 6 декабря, пациент 1958 года рождения скончался 5 декабря, также сегодня ночью в ковидном госпитале умерла женщина 78 лет. У всех пациентов была выявлена новая коронавирусная инфекция.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 34, в Очамчирской больнице - 27 пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 55 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1938 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция тяжелого течения» и осложнением основного заболевания - внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения. Несмотря на всю проводимую терапию, женщина скончалась 6 декабря от острой сердечно-сосудистой недостаточности.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции,
общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6619 человек. 91 летальный случай. Выздоровели 4845 человек.
Лавров: Южный Кавказ превращается в регион стабильности
Южный Кавказ превращается из региона противоречий в регион стабильности, Россия будет всячески этому содействовать, – заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместное заявление, которое было подписано премьер-министром Армении и президентами Азербайджана и РФ 9 ноября, которое остановило войну и обеспечило договоренности, позволяющие беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться к своим очагам, обеспечило договоренности для восстановления экономики, решения гуманитарных проблем», – отметил Лавров на встрече с армянским коллегой в Москве.
«Договорились разблокировать все коммуникации – хозяйственные и транспортные. Тем самым мы можем реально создать условия для превращения Южного Кавказа из региона противоречий в регион стабильности и процветания в интересах всех живущих там народов. Мы будем всячески содействовать продвижению в этом направлении», – сказал он.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
- 9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Азербайджану возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану — в эксклав Нахичевань.
Югоосетинское МВД опровергло сообщение о подготовке к разгону акции в центре Цхинвали
МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия призывает граждан не поддаваться на «провокационные вбросы». Ведомство опровергло сообщение о подготовке к разгону акции, организованной семьей Инала Джабиева.
«В социальных сетях распространяются слухи о том, что якобы сотрудники правоохранительных органов готовятся к разгону участников акции протеста в поддержку родственников погибшего Инала Джабиева, которая уже четвертый день проходит на Театральной площади. Данная информация не соответствует действительности», – говорится в сообщении МВД.
В пресс-службе ведомства сказали «Рес», что минувшая ночь прошла без эксцессов, силовики следят за общественным порядком.
Вдова погибшего Инала Джабиева Оксана Сотиева сообщила журналистам, что требование у митингующих одно – чтобы расследование убийства Инала Джабиева велось в правовом русле.
«Говорят, что расследование ведется, но мы не видим никакого продвижения в этом вопросе. Поэтому наше требование – чтобы генпрокурор был отстранен с должности, а вместо него назначен другой человек, который будет вести дело моего покойного супруга в правовом русле», – сказала Сотиева.
- 30-летний житель Южной Осетии Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС.
- После гибели Джабиева правительство республики подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
В Индии более 300 человек госпитализировали из-за неизвестной болезни – СМИ
В индийском городе Элуру в штате Андхра-Прадеш за последние два дня из-за неизвестной болезни госпитализировали более 315 человек, один житель скончался, пишет The Hindu.
По данным издания, у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии, некоторые теряли сознание. В Минздраве Индии сообщили, что ситуация находится под контролем.
СNN cо ссылкой на представителя местных властей сообщает, что Андхра-Прадеш – один из наиболее пострадавших от коронавируса штатов. По словам собеседника издания, при этом COVID-19 не был причиной массовой госпитализации людей в минувшие выходные, у всех был отрицательный результат на коронавирус.
В настоящее время из больницы выписаны 180 человек, состояние остальных пациентов стабильное.
The Times of India пишет, что специалисты рассматривают несколько версий возникновения недомогания у местных жителей, в том числе загрязнения воздуха или употребление некачественных продуктов.
Также, как пишет CNN, власти проверяют образцы воды в Элуру на предмет загрязнения, после того как выяснилось, что все пациенты употребляли воду из одного источника. Образцы собраны в более чем 57 тысячах домов и отправлены в лабораторию.
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