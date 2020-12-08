Девять лет за испорченный праздник

Свобода самовыражения или тяжкое преступление? В самопровозглашенной республике Абхазия к длительному сроку приговорен гражданин Грузии Ираклий Бебуа, сжегший абхазский флаг.

Житель Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия Ираклий Бебуа, обвинявшийся в том, что сжег абхазский флаг приговорен к 9 годам лишения свободы. Информацию распространила сегодня Служба государственной безопасности Грузии.

«Согласно информации, поступившей по горячей линии, Ираклий Бебуа, незаконно задержанный в оккупированной Абхазии, 7 декабря этого года был незаконно приговорен к 9 годам лишения свободы. Об этом сразу же были проинформированы сопредседатели Женевских международных дискуссий. Все существующие механизмы задействованы, и мы активно работаем с международными партнерами».

По информации ведомства, вопрос Бебуа, а также безоговорочное освобождение других граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях, будет поднят на следующем раунде Женевских международных дискуссий, намеченном на 10-11 декабря этого года.

Госминистр по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани считает, что приговор Ираклию Бебуа направлен на запугивание проживающего на оккупированных территориях грузинского населения:

«Это еще одна незаконная акция, которая направлена на запугивание грузинского населения, проживающего на этих землях, и еще больше усугубляет и без того невыносимые условия, в которых эти люди вынуждены жить. Совершенно неприемлемо и прискорбно, что в сегодняшней реальности, когда все мы, вместе с остальным миром, боремся с пандемией коронавируса, такие разрушительные шаги со стороны оккупационного режима продолжаются. Безусловно, вопрос о незаконном задержании граждан Грузии и, в частности, Ираклия Бебуа, будет одной из основных тем обсуждения в ходе международных переговоров, запланированных на 10-11 декабря в рамках Женевских дискуссий, и мы надеемся, что наши усилия в сотрудничестве с международными партнерами в отношении судьбы Ираклия Бебуа и других граждан Грузии будут успешными».

На приговор отреагировал аппарат народного защитника Грузии. Омбудсмен Нино Ломджария призвала власти Грузии привлечь к этому делу как можно больше международных гуманитарных организаций и постараться вывести вопрос за пределы женевской площадки.

При этом, по информации семьи Бебуа, в заключении он проведет не весь срок, а лишь половину. Вторая часть будет «условной», – говорит Тамуна Бебуа:

«Его приговорили к 9 годам, но непосредственно в тюрьме он проведет 4 года и шесть месяцев. Мы надеемся на международные организации, которые включены в процесс. На днях будет встреча в рамках Женевских дискуссий, на которой будет поднят вопрос Ираклия. Вопрос его освобождения, как нам сказали, приоритетный. У нас есть с ним письменный контакт через Красный крест. Он пишет, что чувствует себя хорошо, но медицинского обследования не проходил».

При этом в экспертном сообществе считают, что реакция грузинского правительства на приговор Бебуа откровенно запоздала. Гражданин Грузии был задержан еще 30 сентября и с тех пор его вопрос так и не сдвинулся с места. Как отмечает эксперт Центра стратегического анализа Георгий Рухадзе, это катастрофическая некомпетентность со стороны властей:

«Когда человеку за сожжение флага присуждают практически высшую меру наказания - отправляют в тюрьму на 9 лет - и все это происходит на фоне того, как Россия фактически прибрала к рукам Абхазию новым союзным договором, грузинское правительство никак на это не реагирует. Оно реагирует только на то, как бы сохранить власть».

При этом старший аналитик Центра Рондели Шота Утиашвили отмечает, что приговор Ираклию Бебуа показательный и грузинское правительство должно отреагировать соответственно. Согласно международному праву, государственной символики Абхазии попросту не существует:

«Правительство Грузии должно сделать все, чтобы освободить этого человека. Конечно, сделать это будет очень нелегко, однако, важно, чтобы были задействованы все возможные международные механизмы. Ведь фактически сожжение флага самопровозглашенной Абхазии подпадает под определение свобода самовыражения».

Ираклий Бебуа был задержан 30 сентября в Гальском районе после того, как сжег абхазский флаг. Позже мужчина заявил, что сделал это сознательно, при этом заверил, что не имеет ничего против абхазов и хочет восстановления отношений с ними.