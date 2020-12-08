Бадри Джапаридзе: Перспектива есть, пока диалог продолжается

По словам одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, на переговорах между властью и оппозицией стороны обсуждают четыре основных вопроса, в том числе: досрочные выборы, освобождение политзаключенных, изменение избирательной системы и избирательной администрации.

Об этом Бадри Джапаридзе заявил после завершения четвертого раунда переговоров с властью, который проходит с участием послов. По словам Джапаридзе, позиции власти и оппозиции по первым двум вопросам различаются.

На вопрос журналистов, касаются ли переговоры отставки председателя ЦИК Тамар Жвания, Бадри Джапаридзе ответил, что об этом разговора не было.

«Отставку Тамар Жвания мы не обсуждали. Мы говорим о более важных вопросах, чем уйдет ли Тамар Жвания в отставку», - сказал Бадри Джапаридзе.

Отвечая на вопрос о шансах достижения договоренности о досрочных выборах и требовании освобождения политзаключенных, Бадри Джапаридзе сказал, что, пока продолжаются переговоры, шанс этого есть.

«Мы обсуждаем все вопросы, включая первые два вопроса. Перспектива есть, пока диалог продолжается», - заявил Джапаридзе.