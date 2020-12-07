Грузинской власти и оппозиции потребовалось дополнительное время

Политическая интрига в Грузии набирает обороты. Оппозиция по-прежнему отказывается занимать депутатские кресла в новом созыве парламента, но сегодняшний, третий по счету раунд переговоров с правящей «Грузинской мечты» называет полезной. Оптимистичные заявления после встречи в резиденции посла США в Грузии делали и представители власти. При этом обе стороны заявляли о неизменности позиций.

«После третьего будет четвертый», – сообщил журналистам главный лейборист Шалва Нателашвили после пяти часов переговоров оппозиции с правящей «Грузинской мечты» при посредничестве послов США и ЕС.

– Так достигнут компромисс, батоно Шалва, какие предложения были у «Грузинской мечты»? – засыпали вопросами политика представители СМИ. Но Нателашвили, по его словам, не хотел нарушать международный этикет. Послы Келли Дегнан и Карл Харцель попросили участников переговоров не разглашать подробности встреч и не касаться вопросов, по которым стороны сблизили позиции. Видимо поэтому Нателашвили решил прибегнуть к поэтическим аллегориям – о набухающих в декабре почках:

«Есть какие-то очертания, но пока они несущественные».

А чтобы эти «почки» окрепли и расцвели, Шалва Нателашвили считает нужным, чтобы со стороны правящей силы переговорщиками выступали не Арчил Талаквадзе и Ираклий Кобахидзе, как сегодня, а самый главный человек в «Грузинской мечте» – председатель партии Бидзина Иванишвили.

«Поскольку в этой стране, к несчастью, все решает один человек – олигарх Бидзина Иванишвили, а не его партия, не оппозиция, не послы, поэтому я обратился с предложением к послам посодействовать, чтобы на четвертый раунд пусть Бидзина Иванишвили лично явится и лично ответит на те проблемные вопросы, которые здесь решаются».

Ненамного больше подробностей узнали журналисты и от других оппозиционных лидеров. Они тоже оказались верны данному послам слову – не разглашать подробности до завершения переговоров. Потому они ограничивались сообщениями о том, что встреча была полезной и позитивной. Не подтверждали оппозиционеры и достоверность информации, которую на выходных распространила ТВ «Формула», утверждая, что раздобыла документ с предложениями оппозиции к «Грузинской мечте». В нем якобы помимо требования плебисцита об отношении населения к идее повторных выборов, предлагалось провести внеочередные парламентские выборы параллельно с выборами в местные органы самоуправления – осенью будущего года.

В СМИ также обсуждаются слухи о том, что якобы оппозиция предлагает властям укомплектовать ЦИК и избиркомы с участием НПО и аппарата Народного защитника, подробно расписаны процедуры голосования и подсчетов бюллетеней, чтобы все это проходило в онлайн-режиме перед видеокамерами. Конечно же, идет разговор и об освобождении из заключения нескольких политиков, которых оппозиция считает политзаключенными.

Из-за того, что оппозиционеры не стали отвечать на эти темы, журналисты решили уточнить еще один вопрос:

– Не следует ли из итогов сегодняшнего раунда согласие оппозиции войти в парламент?

Председатель «Нацдвижения» Григол Вашадзе на вопрос ответил вопросом:

«Вы сейчас это серьезно спрашиваете, после стольких разговоров? Конечно же, нет, наше решение неизменно».

Но после позитивных оценок и неразглашаемых итогов встречи, в обществе остается подозрение, что возможно часть оппозиции все-таки решится войти в новый созыв парламента. И такого шага больше ожидают от расколовшейся на днях партии «Гирчи». От этой партии в парламент попали четыре политика и именно между ними и возникла непоправимая, по их же словам, размолвка. Яго Хвичия, Вахтанг Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили настаивают что теперь «Гирчи» представляют они. А еще один лидер, Зураб Джапаридзе утверждает что «Гирчи» – теперь он. Зураб Джапаридзе, участвовавший сегодня в переговорах, о дальнейших планах подробно не стал рассказывать, лишь внес еще больше неопределенности, переигрывая название партии: «Гирчи» – значит «шишка»: «Гирчи» не распался, «Гирчи» – распустился, теперь будет много, много «Гирчи». Из-за такой позиции, впрочем, политические шишки уже несколько дней летят на головы лидеров «Гирчи».

Ведут ли с оппозиционными лидерами переговоры представители «Грузинской мечты» по отдельности, представители правящей силы и сегодня не стали уточнять. Вышедший из-за стола переговоров исполнительный секретарь партии Ираклий Кобахидзе заявил, что он настроен оптимистично в вопросе слаженной работы нового парламента.

А спикер парламента Арчил Талаквадзе вновь заверил журналистов, что «Грузинская мечта» не намерена рассматривать вопрос о повторных выборах или же плебисцита. Тем не менее, как он сказал, «сегодняшняя встреча – это шаг вперед к достижению договора. Мы смогли еще больше сблизить позиции в тех вопросах, которые служат долгосрочному сотрудничеству между политическими партиями».

Какие вопросы имеются в виду, возможно, станет известно завтра, когда, как предположили участники встречи, состоится четвертый раунд переговоров между оппозицией и властью при посредничестве послов США и ЕС.

В любом случае разрешение политической интриги и ответ на вопрос, войдет в парламент только «Грузинская мечта» или бойкот отменят остальные восемь оппозиционных партий, ожидается на этой неделе. По законодательству, первое заседание нового парламента должно состояться до 13 декабря.