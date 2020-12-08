Вице-спикер вписал забастовку в бюджет

Вице-спикер югоосетинского парламента Петр Гассиев сегодня призвал своих коллег приостановить бойкот и принять законопроект о бюджете на 2021 год. Однажды Гассиеву уже удалось уговорить депутатов прервать забастовку, чтобы поддержать законопроект по выделению средств на борьбу с коронавирусом. Что может помешать ему повторить былой успех?

Сегодня информагентство «Рес» сообщило, что де-факто правительство Южной Осетии направило в парламент законопроект о бюджете на 2021 год. «Депутаты изучат документ, после чего вынесут его на рассмотрение президиума и сессии парламента», – говорится в сообщении.

«Де-факто правительство» – потому что де-юре испытательный срок исполняющих обязанности членов кабмина истек 29 октября, а парламент их так и не назначил. Вполне понятно, что государственное информагентство подало эту новость, не акцентируя внимания ни на неопределенном статусе правительства, ни на обещаниях депутатского большинства бойкотировать парламентские сессии и не принимать никаких законов до тех пор, пока президент не отправит в отставку генпрокурора. Депутаты лишь однажды нарушили обещание, когда приняли поправки к бюджету для увеличения ассигнования на противоковидные мероприятия.

Первый вице-спикер законодательного органа Петр Гассиев, комментируя сегодняшнюю новость агентству «Рес», не преминул напомнить депутатам о нарушении обета, а где один раз, там и два.

«В прошлый раз у депутатов парламента оказалось достаточно осознания того, что этот документ необходимо принять, так как деньги требовались для спасения больных коронавирусом, которые на тот момент находились в больнице. А там не хватало медикаментов, расходных материалов и защитных средств. Тогда депутаты парламента подавляющим большинством голосов, за исключением трех человек, поняли, что никакие разногласия с исполнительной властью или, в частности, с президентом, не могут препятствовать принятию документа, потому что речь шла о здоровье и жизни наших граждан. Так же и с новым документом. Я очень надеюсь, что депутаты поймут его важность для граждан», – сказал первый вице-спикер.

Депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев говорит, что не участвовал в парламентской сессии, на которой принимали поправки, и не намерен участвовать в обсуждении бюджета. И дело здесь не только в разногласиях с президентом, рассматривать этот документ не позволяет конституционный закон о правительстве, говорит Давид Санакоев:

«Это незаконное правительство. Полномочия исполняющих обязанности членов правительства истекли 29 октября. После этого у нас правительства нет. Рассматривать их обращения, во-первых, значит нарушить конституционный закон, за что рано или поздно придется отвечать. А во-вторых, это значит обесценить сам институт парламентаризма и доверие наших избирателей».

По сути, спич Петра Гассиева – это приглашение к сотрудничеству без обсуждения выдвинутых требований. Вице-спикер взывает к гражданской совести депутатов, подчеркивает, что в новом финансовом документе заложены средства на повышение заработной платы бюджетникам и много всего полезного для людей, ради чего стоит отложить свои требования на потом и принять бюджет. Иначе и быть не может, считает Гассиев, потому что «подавляющее большинство наших депутатов – это настоящие патриоты своей республики, и, исходя из этого, я думаю, что бюджет тоже будет принят».

Давид Санакоев считает это заявление очередной спекуляцией, акцией наподобие тех, какие устраивала исполнительная власть, когда задерживала зарплату работникам Госархива или требовала принять противовирусные поправки к бюджету. Конечно, говорит Санакоев, бюджет нам нужен, но это не повод для уступок, когда речь идет о правах югоосетинских граждан:

«Бюджет – это важно, но не менее важно прекратить полицейский произвол в нашем с вами доме, чтобы у нас перестали пытать людей в изоляторах, чтобы прокуратура перестала штамповать липовые дела и преследовать граждан по политическим мотивами, чтобы нашим матерям больше не пришлось оплакивать замученных до смерти сыновей. Вот этого мы сейчас добиваемся. А исполнительная власть, судя по той позиции, которую она заняла – наоборот, хочет оставить все как есть. Поэтому мы должны настоять на своем любой ценой – это без преувеличения вопрос будущего наших детей. Правда за нами, это они должны нам уступить, а не мы. Я призываю своих коллег не поддаваться на возможные кулуарные уговоры. Если кто-то сомневается в нашей правоте, пусть придет на площадь и посмотрит в глаза матери Инала Джабиева. Пусть спросит у нее. И еще подумайте еще вот о чем – завтра на месте Инала может оказаться любой из нас. Никто от этого не застрахован».

Я спросил у бывшего спикера парламент Станислава Кочиева о возможных последствиях, если парламент не примет бюджет на следующий год. Он объяснил мне, что в этом случае бюджет на 2020 год поделят на двенадцать месяцев, и каждый месяц Москва будут перечислять Цхинвалу одну двенадцатую бюджета, до тех пор, пока республика не примет закон о бюджете на 2021 год. Ситуация не катастрофическая, но крайне неприглядная, говорит Станислав Кочиев:

«Это позорище. И перед Москвой и, главное, перед обществом совестно. Это как возврат к пещерным временам.

– Раньше случалось, чтобы бюджет не принимали вовремя из-за разногласий между ветвями власти?

– При мне за 10 лет несколько раз такое было, когда парламент по разным причинам отказывался принимать бюджет – то им правительство не то прислало, то какие-то замечания депутатов не учло….

– И как тогда вы выходили из положения?

– Я создавал согласительную комиссию из представителей парламента и президента и запирал их, пока они не приходили к общей точке зрения. Так было каждый раз – решение споров через согласительную комиссию. Этот механизм работал у нас достаточно эффективно. Если не приходили к общему выводу к концу декабря, то в январе или феврале все равно устраняли разногласия».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия