«Не могли не выйти – идет война»

Югоосетинские депутаты на время прервали бойкот, объявленный в конце августа. Они вернулись в парламент, чтобы проголосовать за выделение средств на борьбу с пандемией и внесение изменений в бюджет пенсионного фонда. Впрочем, несколько народных избранников остались непреклонны. Они по-прежнему обвиняют президента Анатолия Бибилова в углублении политического кризиса и нежелании идти на компромисс.

Мнение части депутатов изменилось после того, как на совещании с правительством президент Анатолий Бибилов поручил изыскать средства на борьбу с коронавирусом. Министр финансов Аза Хабалова отчиталась, что на борьбу с пандемией можно направить 61,7 млн рублей. Впрочем, для выделения этих средств депутаты должны внести изменения в бюджет. Поcле этого представители исполнительной власти публично призывали народных избранников прекратить протест и выйти на сессию. Напомним, депутаты бойкотируют заседания с конца августа, после убийства сотрудниками силовых структур 30-летнего Инала Джабиева. Народные избранники обещали вернуться к работе сразу после увольнения президентом генерального прокурора Урузмага Джагаева и проведения объективного расследования резонансного дела.

Первым на призыв исполнительной власти отреагировал лидер «Единства народа» Владимир Келехсаев. На странице партии в социальной сети «Фейсбук» появилась запись:

«Социалистическая партия "Единство народа" считает необходимым принять участие в парламентской сессии по утверждению поправок в бюджет, связанных с выделением средств на борьбу с коронавирусной инфекцией… При этом в ситуации, при которой происходит противостояние между исполнительной и законодательной властями, здоровье и благополучие народа являются приоритетом для социалистической партии "Единство народа". Данный шаг не может рассматриваться как отказ от своих принципов».

Владимир Келехсаев сегодня повторил, что прийти в парламент его вынудила критическая ситуация, сложившаяся в республике из-за пандемии коронавируса:

«Мы хорошо знаем, какие проблемы есть сегодня в больнице, что карантин делает с людьми. В больнице много людей, проблемы с лекарствами, нет кислорода. Столько же (людей) мучаются по домам, которые не могут себе помочь. Они получают мизерные зарплаты, пенсии и не могут на эти деньги купить лекарства. Поэтому мы приняли решение прийти на сессию и проголосовать, чтобы именно эти вопросы прошли ради людей, потому что люди нас, депутатов, выбирают в парламент, чтобы мы решали их проблемы. А так тяжело, как сейчас, наверное, никогда не было. Даже во время войны так тяжело не было. Да, у нас есть у всех принципы, у меня тоже есть принципы. Но для меня ни президент, ни премьер-министр, ни министры не стоят впереди нужд людей».

Проголосовал за поправки в бюджет, но жестко высказался в адрес исполнительной власти лидер «Народной партии» Александр Плиев:

«В СМИ в течение уже нескольких недель идет агрессивная атака на депутатов. Хотя это все просчеты, может быть, а может, не просчеты самого правительства, так называемого правительства, и исполнительной власти во главе с президентом. Но почему-то, в том числе, и наши журналисты трубят на весь мир, трубят в народ, доказывают, что депутаты повинны в том, что люди страдают, депутаты виноваты в том, что нет финансирования против инфекции ковида. Покажите, пожалуйста, Аза Константиновна (министр финансов) и другие министры, какое уведомление, кроме вот этого документа (первый раз прислали документ в парламент), где вы требовали деньги, и вам их депутаты не дали… А эта истерия, эта агрессия идет уже почти месяц. Месяц сам президент, месяц все СМИ Южной Осетии официальные, месяц, в том числе, наши корреспонденты и журналисты говорят о том, что депутаты якобы не дают средства на борьбу с ковидом. Вы же подтверждаете, что это первый документ, который вы прислали в парламент?!»

Плиев подчеркнул, что общественно-политический кризис, который создала власть своими руками, на этом не закончен. Он вновь обвинил президента в игнорировании требований депутатов и общества:

«То, что мы (депутаты) вышли может быть исключением, потому что, как мы уже сказали, мы не могли не выйти – идет война. Но, с другой стороны, другая война тоже идет, и эту войну тоже надо знать, и эту войну не мы объявляли, а нам объявили. Потому что когда 26 человек голосуют за обращение, и это обращение выкидывается ради одного человека (генпрокурора), то она (война) идет из-за одного человека… С одной стороны - один человек, с другой стороны – весь депутатский корпус и народ, хотя депутатский корпус и есть народ»

До объявления даты проведения заседания публично отказались принимать в ней участие два депутата – Гарри Мулдаров и Давид Санакоев. Причины, по которым Мулдаров принял такое решение, он объяснил так: «Не потому я игнорирую заседания парламента, что мне якобы безразличны проблемы, возникшие в нашей республике, и то тяжелое положение, в котором мы все оказались. Для меня главная цель – благополучие нашего народа. А потому, что мы, депутаты, еще два месяца назад заявили, что парламент возобновит свою работу в обычном режиме, как только будет удовлетворено требование, высказанное не только нами, но и народом, об отстранении от должности Генерального прокурора РЮО Джагаева У.Ф. … Прислав в парламент всего лишь одно представление (об отставке генерального прокурора), он (президент) давно мог бы снять напряженность, которая на протяжении всего этого времени (с момента убийства Джабиева Инала) назревала в обществе, и решить все остро стоящие проблемы».

Один из лидеров партии «Ныхас» Давид Санакоев пришел в парламент и вновь задал вопросы, на которые так и не получил ответа:

«Сегодня было назначено заседание комитета по бюджету, было назначено заседание президиума, и была назначена сессия. Я присутствовал на заседании комитета, и мой вопрос заключался в следующем: какой документ рассматривает сегодня комитет? С 29 октября правительство у нас не имеет никаких полномочий. То есть от имени правительства никто не может сегодня совершать какие-то действия, присылать какие-то бумаги, потому что их полномочия закончились. По конституционному закону о правительстве президент может назначать исполняющим обязанности только на срок до двух месяцев. Я спрашивал у представителя президента в парламенте, у всех присутствующих, что они рассматривают, какой документ? Законно это или нет? В итоге ни представитель президента, ни другие прямо не смогли мне ответить, законно это правительство или нет. Они в ответ спрашивали, почему мы не ходим на работу? Если обратиться к истории, то я хочу сказать следующее: я не против того, чтобы выделяли деньги на борьбу с эпидемией, я не против того, чтобы людям повышали зарплаты, пенсии и так далее. Но я за то, чтобы все это проходило в рамках закона. Для этого надо, чтобы у нас было правительство. А правительство формируется с момента утверждения председателя на заседании парламента по представлению президента. Этого сделано не было».

Как пишут официальные СМИ, сегодня в заседании парламента приняли участие 27 из 34 депутатов. Семеро народных избранников отсутствовали по разным причинам.