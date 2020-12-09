Даур Кове: «Вопросов к очередному раунду Женевских дискуссий накопилось много»

10-11 декабря, после долгого перерыва, состоится очередной, 50-й раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В переговорах участвуют представители Грузии, России, США, ООН, ОБСЕ, ЕС и республик Абхазия и Южная Осетия.

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на этот раз в Женеву не поехал. Но согласился прокомментировать повестку дискуссий:

«Абхазская делегация уже отправилась в Москву для получения виз. Соответственно в Москве пройдут традиционные консультации в Министерстве иностранных дел с участием российской, югоосетинской и абхазской сторон. Возглавляет нашу делегацию заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба. Входят в нее представители Администрации президента, Службы госбезопасности, парламента и сотрудники Министерства иностранных дел. Мы предполагаем, что раунд будет достаточно насыщенным, принимая во внимание, что в течение года из-за эпидемиологической обстановки у нас всех не было возможности принимать участие в них. Поэтому есть соответственно ряд вопросов, которые накопились, мы будем их рассматривать. Это и обстановка в регионе в целом, и прошедшие (военные) учения в Грузии – очень много вопросов, которые мы будем выносить на обсуждение предстоящего раунда Женевских дискуссий».

Недавно на 27-м министериале Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе группа друзей Грузии (Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Соединенное Королевство, США) приняла заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. С заявлением в поддержку Грузии выступила и Пятерка председателей ОБСЕ. В ответ внешнеполитическое ведомство Абхазии сделало заявление, в котором отметило, что организация «полностью исчерпала к себе доверие в качестве объективного посредника переговорного процесса и превратилась в соучастника проводимой Грузией политики».

«Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа Сопредседателей международных Женевских дискуссий по стабильности и безопасности в Закавказье представителей ОБСЕ. В случае, если представители ОБСЕ изменят свое крайне тенденциозное отношение к проблеме урегулирования грузино-абхазского конфликта и предоставят возможность представителям Абхазии выступить в рамках деятельности профильных комитетов ОБСЕ, данная мера позволит пересмотреть подходы абхазской стороны к деятельности этой организации», – сказано в заявлении.

В нем также отмечено, что абхазская сторона «никогда не испытывала доверия к этой региональной структуре». «В период деятельности предыдущего переговорного процесса между Грузией и Абхазией, длившегося с 1993 по 2008 гг., абхазская сторона выступала категорически против участия в нем представителей ОБСЕ, в результате чего он проходил под эгидой ООН», – напомнили в заявлении.

Даур Кове в связи с этим сказал: «Ситуация следующая. Мы действительно делали заявление по поводу прошедшего 4 декабря заседания совета министров ОБСЕ. Мы считаем недопустимым, чтобы один из сопредседателей дискуссий, а именно ОБСЕ, представляли позиции одной из сторон (конфликта), в данном случае Грузии. Мы считаем это неуместным и недопустимым. Поэтому мы сделали заявление и оставили за собой право требовать исключения из состава сопредседателей представителя ОБСЕ. Это не говорит о том, что именно на предстоящем раунде мы будем ставить вопрос об исключении. Мы доведем свою позицию до сведения сопредседателей и будем просить и настаивать, чтобы подобных инцидентов в дальнейшем не было».

Любопытно, что на сей раз и грузинская сторона высказала определенное неудовлетворение. Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил: «Для Грузии очень важна серьезная поддержка ОБСЕ и других международных организаций, но желательно, чтобы они предприняли активные шаги для изменения ситуации в Грузии… Проблема в ОБСЕ не столько в принятии резолюций, совершении звонков и заявлениях, сколько в их исполнении».

Глава МИД Абхазии заметил по этому поводу: «Грузинская сторона периодически делает заявления определенного рода, это их право. Но мы выстраиваем свою позицию и будем настаивать на тех вещах, о которых говорили ранее».

Как вчера сообщало «Эхо Кавказа» и многие другие СМИ, Гальский районный суд вынес решение по делу Ираклия Бебуа. По заявлению Службы государственной безопасности Грузии, «Ираклий Бебуа, незаконно задержанный в оккупированной Абхазии, 7 декабря этого года был незаконно приговорен к 9 годам лишения свободы. Госминистр по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани считает: «Безусловно, вопрос о незаконном задержании граждан Грузии и, в частности, Ираклия Бебуа, будет одной из основных тем обсуждения в ходе международных переговоров, запланированных на 10-11 декабря в рамках Женевских дискуссий».

Даур Кове в связи с этим сказал: «Здесь ответ однозначный. Что касается дела Бебуа, связанного не только с сожжением государственного флага… в этом уголовном деле есть еще несколько элементов. Состоялся суд, как известно, и этот суд вынес решение о том, что человек осужден на девять лет. Соответственно, все проходило в рамках уголовного дела, в рамках законодательства Республики Абхазия: человек совершил противоправное деяние и получил соответствующе наказание. Данный вопрос абсолютно не подлежит никакому обсуждению, и решение никто пересматривать не будет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия